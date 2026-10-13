שוב הקטנת אריזות חיתולים ללא הפחתה במחיר בהתאם להתכווצות: אחרי שחברת קימברלי קלארק הקטינה לפני שנה את חיתולי האגיס אקסטרה קר (​Huggies Extra Care) והאגיס פרידום דריי (​Huggies Freedom Dry), היא שוב מכווצת את אריזות האגיס פרידום דריי ומפחיתה 4-1 חיתולים מהאריזות, הקטנה של עד כ-11% ללא הורדת מחיר בהתאם. יחד עם ההקטנה הקודמת, מדובר בהפחתה של עד 16% במספר החיתולים במותג החיתולים הכי נמכר בישראל.

האגיס פרידום דריי נמכרים ב-53.90-41.90 שקל ובמבצעים: 31.90-21.90 שקל. בהנחה שהמחיר לצרכן של האגיס פרידום דריי לצרכן לא ישתנה והוא עומד על 45-42 שקל ברשתות הזולות, המחיר של חיתול בודד במארז שלב 4+ לדוגמא שהוקטן מ-38 ל-32 יחידות, עלה מ-1.10 ל-1.16 ב-2025 וכעת ל-1.4.1.3 שקלים - התייקרות של 18%-19%.

גלריה עוד כיווץ. האגיס פרידום דריי ( צילום: מירב קריסטל )

ההפחתה האחרונה במספר החיתולים המתבצעת בימים אלה, דווחה מבעוד מועד לקמעונאים כשלטענתם ההקטנה היא דרך להעלות מחירים, כי המחיר לא הופחת בהתאם להפחתה. היא עוד לא הגיעה לרוב הצרכנים, משום שרוב המארזים הקיימים בשוק כרגע הם עדיין מארזים בגודל הישן, שעליו מצוינת ההפחתה הקודמת מ-2025.

בקימברלי קלארק סירבו להגיב לגבי אריזות מותגי חיתולים נוספים של החברה: האגיס אקסטרה קר וטיטולים, שגם על גבי אריזותיהם יש הודעות של הפחתת כמות. החברה הוציאה בקיץ מותג פרימיום חדש ודק בשם האגיס פרי פיל, שחלק מההורים המשתמשים בו עבור ילדיהם התלוננו שהוא דולף.

ההקטנה של טיטולים ( צילום: מירב קריסטל )

האגיס פרידום דריי: הקטנה ב-2025 ועוד הקטנה כעת

כמה חיתולים ייעלמו מהמארזים? מארז חיתולי האגיס פרידום דריי שלב 3 יקוצץ ב-4 חיתולים, מספירה קיימת של 46 חיתולים, לספירה חדשה של 42 חיתולים, הקטנה של 8.6%. ב-2025 כבר הוקטן ב-4% מ-48 ל-46 חיתולים. סך הכל מדובר בהקטנה של 12.5% תוך שנתיים. המחיר לחיתול בודד לא ירד אז בהתאם וגם לא יירד בהתאם כעת.

אריזת חיתולי האגיס פרידום דריי שלב 4 תוקטן מ-38 חיתולים ל-36, הקטנה של 5.2%. בעבר הכילה 42 יחידות כך שתוך שנתיים הפריט עבר הקטנה של 14%.

​מארז חיתולי האגיס פרידום דריי שלב 4+ הוקטן ב-11% מ-36 ל-32 חיתולים. בעבר הכיל 38 חיתולים כך שהוא משלים הקטנה של כ-16% תוך שנתיים.

מארז חיתולי האגיס פרידום דריי שלב 5 צומק מ-32 חיתולים ל-30 חיתולים הקטנה של 6.2%, אשתקד המארז הכיל 34 חיתולים כך שהוא משלים כעת הקטנה של כ-12%.

מארז חיתולי האגיס פרידום דריי שלב 5+ הוקטן מ-28 חיתולים ל-27, הקטנה של 3.6%. לפני כן הכיל 30 חיתולים כך שמ-2025 הוא הוקטן ב-10%.

אריזת חיתולי האגיס פרידום דריי שלב 6 הוקטן ב-3.7% מ-27 חיתולים ל-26 חיתולים, כשב-2025 שכנו בו 29 חיתולים, כך שההקטנות מגיעות ל-10%.

מה קרה להאגיס אקסטרה קר וטיטולים?

גם בחיתולי המותג היקר יותר האגיס אקסטרה קר (64.90-39.90 שקל למארז) קרתה הפחתה לאחרונה: ​בעוד בשלב ניו בורן יש 36 חיתולים באריזה ללא שינוי, בשלב 1 יש ונותרו 40 חיתולים באריזה ושלב 2 יש ונותרו 42 חיתולים באריזה, שאר השלבים הופחתו והתייקרו.

האגיס אקסטרה קר. גם הם הוקטנו ( צילום: מירב קריסטל )

שלב 3 של חיתולי האגיס אקסטרה קר הוקטן ב-4 חיתולים ומכיל 40 חיתולים במארז במקום 44 בעבר, הפחתה של 9%. שלב 4 הוקטן ב-5% ומכיל 36 חיתולים במקום 38 בעבר, שלב 4+ מכיל 32 חיתולים באריזה במקום 34 בעבר, התכווצות של 6%. גם שלב 5 הוקטן ב-6% ומכיל 30 חיתולים באריזה במקום 32 בעבר ושלב 6 הוקטן ב-7% ל-27 חיתולים באריזה במקום 29 בעבר.

​בטיטולים פרימיום (36.90-24.75 שקל למארז) לא השתנו הכמויות במארזי שלב 2 ו-3 שמכילים 52, ו-46 חיתולים בהתאמה. מארזי שלבי 4 ו-4+ התכווצו ל-36 חיתולים באריזה במקום 38, מארז טיטולים שלב 5 הוקטן ל-30 חיתולים באריזה במקום 32 ומארז טיטולים שלב 6 הופחת ל-29 חיתולים באריזה במקום 30: הפחתות של 3%-6%.

גם אריזות פמפרס, בייביסיטר וחלק מהמותג הפרטי הוקטנו

​מבדיקה מתברר שגם חברת פרוקטר אנד גמבל הקטינה ביולי את מארזי חיתוליה מתחת לרדאר. מארז פמפרס בייבי דריי (Pampers Baby-Dry) שלב 3 מכיל 33 חיתולים במקום 35 בעבר, שלב 4: 29 חיתולים במקום 31 בעבר, שלב 4+: 26 חיתולים במקום 28 בעבר, שלב 5: 25 חיתולים במקום 27 בעבר ושלב 6: 22 חיתולים במקום 24 בעבר. אלו הקטנות אריזות של 6%-8% ללא הפחתה במחיר בהתאם להפחצה בכמות.

מתחת לרדאר. ההקטנה של פמפרס בייבי דריי ( צילום: מירב קריסטל )





היא גם צימקה חלק ממארזי חיתולי פמפרס פרימיום קר (Pampers Primium Care) שמתחרה בהאגיס אקסטרה קר. בעוד ששלב 2 לא הוקטן ומכיל 39 חיתולים בהתאמה, שלב 1 הוקטן ב-4 חיתולים ל-44 במקום 48 קודם לכן, הפחתה של 8%.

גם חיתולי בייביסיטר שמייצרת DPL של ניאופארם, הוקטנו בכ-5%, למעט מארז שלב 3 שמכיל 50 חיתולים, 5+ שמכיל 30 חיתולים ושלב 6 שמכיל 30 חיתולים. פה מדובר בהקטנה שאירעה לפני כחצי שנה, כך לפי היצרנית.

הפחתות החיתולים של בייביסיטר. טוענים שזה קרה כבר לפני כחצי שנה ( צילום: מירב קריסטל )





מארז חיתולי בייביסיטר שלב 3 מכיל כעת 50 חיתולים במקום 52 בעבר, שלב 4 - 40 חיתולים במקום 42 בעבר, שלב 4+ - 38 חיתולים במקום 40 בעבר ושלב 5 - 34 חיתולים במקום 36 בעבר. גם המותג הפרטי של שופרסל במבינו (Bambino), שמיוצר על-ידי יצרנית בייביסיטר הופחת בצורה זהה. המותג הפרטי של רמי לוי והמותג בייביסיטר פרימיום לא הוקטנו. גם המותג הפרטי לייף של סופר-פארם לא הוקטן.

גם המותג הפרטי של שופרסל הוקטן ( צילום: מירב קריסטל )

איך החיתול החדש?

הדגם החדש של האגיס, האגיס פרי פיל (Huggies Free Feel), מכונה "חיתול פרימיום" ולכן מכיל כמובן פחות חיתולים (24-40 יחידות) מהאגיס פרידום דריי ואקסטרה קר למעט שלב 1. כלומר מראש אלה מארזים קטנים יותר, גם אחרי ההקטנות של תתי המותגים הוותיקים של האגיס.

החיתול החדש האגיס פיל. הושק מראש במארז קטן ( צילום: מירב קריסטל )

האגיס פרי פיל משווק כרגע רק בסופר-פארם ונראה שהוא מתחרה בפמפרס כחיתול דק ונעים למגע (גם לפמפרס יש מותג פרימיום בשם הרמוני).

למרות החדשנות שתת המותג הזה מציג ומחירו הגבוה (64.90-38.90 שקל ובמבצע: 45-27.90 שקל לפחות יחידות כאמור), יש לא מעט תלונות ברשת על שחיתולי האגיס פרי פיל דולפים, למרות הבטחה לספיגה של 12 שעות.

תלונות של צרכנים על האגיס פרי פיל ( צילום מסך )

אמא לפעוטה בת שנתיים ניסתה עבורנו את החיתולים ואמרה ל-ynet: "הם דקים וזה נראה יותר טוב מתחת לבגדים, אבל זה הרטיב לה את המכנסיים כמה פעמים. ברח הפיפי למכנסיים. בדקתי שהמידה בסדר ואכן: זאת המידה, אבל את הפיפי זה לא מחזיק".