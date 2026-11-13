בחירת דירה חדשה מתחילה במיקום ובתכנון, אך קשורה גם לשאלה מי עומד מאחורי הבנייה. בפרויקט אמלוני טאוור התשובה נטועה עמוק בסיפורה של אשקלון. חברת אמלוני, שבנתה לאורך השנים שכונות שלמות בעיר, מביאה לפרויקט ניסיון מצטבר והיכרות קרובה עם הסביבה המקומית. זהו חיבור בין חברה ששמה הולך לפניה ובין שכונה חדשה, המציעה הזדמנות לפתוח פרק נוסף בעיר.

חברה אחת מהחזון ועד הביצוע

במשך ארבעה עשורים ביססה אמלוני את פעילותה באשקלון, תוך הקפדה על מקצועיות, איכות ביצוע ותשומת לב לפרטים. היותה חברה יזמית ומבצעת מעניקה לפרויקט רצף מקצועי בין גיבוש התכנון ובין העבודה בשטח. עבור הרוכשים, מדובר במאפיין משמעותי: החברה המובילה את החזון היא גם החברה האמונה על מימושו.

הניסיון המקומי של אמלוני הוא חלק בלתי נפרד מזהותה. בניית שכונות שלמות מחברת את פעילות החברה לחיי העיר ולמשפחות המתגוררות בה. את הידע שנצבר לאורך השנים היא מביאה גם לפרויקט הנוכחי, עם דגש על תכנון עדכני ופונקציונלי ועל הקפדה לאורך שלבי הבנייה ועד למסירת הדירות.

גלריה מיקום שמאפשר ליהנות מקרבה לצירי תנועה ראשיים, לתחב"צ ולרכבת ( צילום: אמלוני טאוור )





כתובת חדשה בצפון אשקלון

אמלוני טאוור ממוקם ברחוב נחלה 16, בעיר היין, השכונה החדשה בצפון אשקלון. הפרויקט ניצב על ציר גישה מרכזי בשכונה, במיקום המאפשר ליהנות מקרבה לצירי תנועה ראשיים, לתחבורה ציבורית ולרכבת. הנגישות מעניקה מענה לצורך יומיומי ברור: לשלב בין סביבת המגורים למקומות העבודה, הלימודים והפעילויות המשפחתיות.

לצד החיבור התחבורתי, המיקום מאפשר גישה למרכזי התרבות והבילוי של אשקלון ולפארק ההייטק שבקרבת הפרויקט. השילוב בין מגורים, תעסוקה ופנאי הוא חלק מהתפיסה שמציעה סביבת הפרויקט: בית המשתלב בשגרת החיים העירונית, עם אפשרות להגיע למוקדי הפעילות השונים וליהנות מההיצע של העיר.

מגוון דירות, תפיסה משותפת של בית

הפרויקט כולל כ־164 יחידות דיור בשני מגדלים בני 18 קומות. תמהיל הדירות מציע דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים, לצד דירות גן ופנטהאוזים בתכנון אדריכלי ייחודי. המגוון מאפשר לרוכשים לבחון את ההתאמה לצורכיהם, להרכב המשפחה ולאופן שבו הם רוצים לחיות, היום ובהמשך הדרך.

בתכנון הדירות ניתן דגש למרחב, לפונקציונליות ולעיצוב מודרני, לצד מפרט טכני עשיר. המרפסות הפרטיות מוסיפות מרחב לשהייה באוויר הפתוח, ומחברות בין פנים הבית לסביבתו. תפיסת התכנון מבקשת לשלב בין נראות מוקפדת ובין שימושיות יומיומית, מתוך הבנה שבית צריך להתאים לחיים שמתקיימים בו, ולא רק להרשים במבט הראשון.

שילוב בין נראות מוקפדת לשימושיות יומיומית ( צילום: אמלוני טאוור )





חוויית המגורים נמשכת מעבר לדלת

המרחבים המשותפים משלימים את התכנון הפרטי: לובי מפואר, מועדון דיירים רחב ידיים, חדר כושר וחניון תת־קרקעי. כל אחד מהם נותן מענה להיבט אחר של המגורים, מהכניסה לבניין ועד למפגש עם השכנים ולנוחות ההגעה הביתה. יחד הם יוצרים מעטפת המרחיבה את חוויית המגורים מעבר לגבולות הדירה.

מועדון הדיירים וחדר הכושר מוסיפים לפרויקט מקומות משותפים למפגש, בעוד הלובי מעניק לבניינים כניסה ייצוגית ומוקפדת. החניון התת־קרקעי משלים את המעטפת המעשית. הדגש על שטחים אלה מבטא תפיסה, שלפיה איכות המגורים נמדדת גם בדרך הביתה, במרחבים שחולקים ובפרטים המלווים את הדיירים לאורך היום.

אמלוני טאוור מחבר בין כתובת בשכונת עיר היין, תכנון המציע מגוון אפשרויות מגורים וניסיון קבלני שנצבר במשך 40 שנה באשקלון. עבור מי שמבקש לבנות את עתידו בעיר, הפרויקט מציע היכרות עם חברה ששורשיה מקומיים ומבטה מופנה קדימה, אל הבית הבא ואל שנות המגורים שיבואו אחריו.