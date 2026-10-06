השף מושיק רוט פותח רשת נקניקיות גורמה וצ'יפס הולנדי תחת השם "FRANKCO". הסניף הראשון נפתח ברחבת היכל מנורה ביד אליהו, והוא יהיה בבעלות ישירה של רוט. בשלב זה, עד תום ההרצה ועד שיסיים לחנוך את הצוות ויראה שהמודל מצליח, הוא עדיין לא מחפשים מיקומים נוספים.

"קיבלתי ביקורות על כך שאני מייצר את נקניקיות הגורמה של FRANKCO במפעל זוגלובק", אמר רוט. "בחרתי בהם כי לא סתם זוגלובק היא מספר 1 בתחומה בשוק הישראלי. יש להם טכנולוגיה מתקדמת, והייצור הוא לפי מתכון שלי ובפיקוח שלי".

גלריה מיכאל חלפון שותף במיזם "FRANKCO" ומושיק רוט ( צילום: דנית דהן )

על השאלה מדוע בחר להשיק את הסניף דווקא בתום החופש הגדול והחגים, תקופה שבה מתקיימים אירועים גדולים בהיכל, ענה: "בכוונה בחרתי השקה בסוף עונת המופעים בהיכל. זה הזמן הנכון, ללא לחץ היסטרי, והזמן להטמעת הסטנדרטים שלי אצל העובדים".

"אמנם נקניקיות נתפסות כמנה פשוטה, אבל אצלי היא מורכבת", הוסיף. "יש נקניקיות עם תוספת מצע של בשר מפורק, יש עם סלופי ג'ו, שבבי שקדים מלמעלה ועוד. חשוב לי שהמנה תורכב בדיוק לפי ההוראות שלי."

על טרנד המזון המהיר אמר: "בעיניי זה לא טרנד, זה ביזנס. FRANKCO היא לא רשת מזון מהיר זולה, והנקניקייה שלי לא זולה". מחירה של ארוחה עם תוספות ושתייה נע בין 36 ל-55 שקל.

מחירה של ארוחה עם תוספות ושתייה נע בין 36 ל-55 שקל ( צילום: דנית דהן )

"אני חושב שגם במזון מהיר זה לא רק המחיר", הוסיף. "לדעתי, מה שקובע אצל הלקוח זה הטעם, כי טעם זה זיכרונות שמחזירים אותך לילדות. זה נתפס כמאכל פשוט, אבל אחד האתגרים בנקניקייה הוא להוציא אותה מתפצחת, בטקסטורה הנכונה. זה ניסיון שלי שהבאתי מאירופה".