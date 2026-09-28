חברת הסייבר הישראלית פאראגון נערכת לפרק הבא בצמיחתה. החברה דיווחה היום (ב') שהיא תהפוך לחברה ציבורית באמצעות מיזוג עם SPAC (חברת ארנק ריקה מתוכן) שנסחרת בנאסד"ק. המהלך מגיע בהמשך לעסקה מדצמבר 2024, שבמסגרתה רכשה קרן ההשקעות האמריקאית AE Industrial Partners את פאראגון ומיזגה אותה עם REDLattice, חברת סייבר אמריקאית הפועלת מול גופי ביטחון וממשל בארה"ב. ישראל תמשיך להיות מרכז המחקר, הפיתוח והחדשנות של החברה.

פאראגון ו-REDLattice רשמו יחד הכנסות של 267 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2026, עלייה של 29% לעומת התקופה המקבילה שנה קודם לכן. פאראגון, המפתחת טכנולוגיות סייבר מתקדמות עבור ממשלות דמוקרטיות, צפויה להפוך לחלק מחברה ציבורית הנסחרת בנאסד"ק.

מימין: אהוד שניארסון, לצד אהוד ברק, שהשקיע בחברה, ושאר המייסדים ( צילום: יח"צ )

פאראגון נוסדה ב-2019 על ידי יוצאי קהילת המודיעין הישראלית עידן נוריק, ליאד אברהם ואיגור בוגודלוב, לצד אהוד שניאורסון, לשעבר מפקד יחידה 8200. בין המשקיעים הבולטים בחברה נמנה גם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק.

המוצר המרכזי של החברה הוא מערכת הריגול והמעקב הסלולרי Graphite, המיועדת לחדירה ואיסוף מידע מתוך אפליקציות. בין הגופים המלווים את העסקה נמנים גולדמן זאקס ו-‏AE Industrial Partners.

כחלק מחברה ציבורית, פאראגון צפויה להרחיב את פעילותה בעולם, להגדיל את השקעותיה בטכנולוגיה, במוצרים ובבינה מלאכותית ולבצע רכישות אסטרטגיות. לפי החברה, מהלכים אלה נועדו לאפשר לה להאיץ את הצמיחה ולחזק את מעמדה בשוק.

כפי שנקבע בעת מכירת פאראגון כחברה פרטית, ישראל תמשיך להיות מרכז המחקר, הפיתוח והחדשנות של החברה גם לאחר השלמת העסקה. הטכנולוגיה, הידע והעשייה מישראל ימשיכו לעמוד בבסיס פעילותה וצמיחתה של פאראגון. המעבר לפעילות כחלק מחברה ציבורית אינו משנה את זהותה ואת מחויבותה להמשך הפעילות מישראל. פאראגון הדגישה כי מחויבותה לפעילות מול ממשלות דמוקרטיות וגופי ביטחון ואכיפת חוק, לעמידה ברגולציה הישראלית והבינלאומית וליישום מנגנוני בקרה קפדניים תמשיך לעמוד בליבת פעילותה.