הדולר טיפס מטפס היום (רביעי) ל-3.27 שקלים בשוק הרציף, הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2025, והשקל ממשיך להיחלש מול המטבע האמריקני. גם האירו עולה ונסחר סביב 3.59 שקלים. התחזקות הדולר על חשבון השקל כבר הפכה למגמה. מתחילת ספטמבר התייקר הדולר בכ-8% מול השקל, ומהשפל של סוף מאי, כ-2.80 שקלים, הוא עלה בכ-17%.

הגורם הראשון לכך אינו קשור למצב בישראל. מדד הדולר, שמודד את כוחו של המטבע האמריקני מול סל מטבעות מרכזיים, עלה היום ליותר מ-103.8 נקודות, הגבוה ביותר מאפריל 2025. הסיבה היא ציפייה שהפדרל ריזרב ימשיך להעלות ריבית בארה"ב כדי לבלום אינפלציה שהמשיכה לעלות. היום אמר חבר מועצת הנגידים של הפד, כריסטופר וולר, בראיון לרשת CNBC, שייתכן שיידרש להעלות את הריבית בחצי אחוז כבר בהחלטה הבאה בתחילת דצמבר, וכי צריך "לזעזע את האנשים".

שקל, דולר ואירו ( צילום: shutterstock )

השווקים כבר מתמחרים בוודאות העלאה של רבע אחוז, ומצפים להעלאה נוספת בינואר. גם בנק ההשקעות גולדמן זאקס מעריך שתהיה העלאה בדצמבר ועוד אחת בתחילת השנה הבאה.

הגורם השני הוא פער הריביות, כי בישראל הכיוון הפוך. בנק ישראל הוריד בספטמבר את הריבית ל-3.25%, והאינפלציה השנתית ירדה באוקטובר ל-1.1%, נתון שמחזק את הציפיות להורדה נוספת בהחלטה ב-23 בנובמבר. כשהריבית בארה"ב עולה ובישראל יורדת, הפער מתרחב לטובת הדולר.

הגורם השלישי הוא וול סטריט. הניצחון של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב עורר חשש מרגולציה על תחום הבינה המלאכותית, ובשבוע שעבר התפטר ג'נסן הואנג מתפקיד מנכ"ל אנבידיה, חברת השבבים שמניעה את תחום הבינה המלאכותית, על רקע רומנים שניהל, גם עם עובדת החברה, אבל גם עם מי שבמודיעין האמריקני מכנים כ"מרגלת סינית". מאז מניית אנבידיה צוללת. בתקופות כאלה משקיעים נוטים לברוח לדולר.

הירידות בחו"ל משפיעות גם על המוסדיים בישראל, כמו קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, שמחזיקים לפי הערכות נכסים זרים בכ-500 מיליארד דולר, מחציתם מגודרים, כלומר מוגנים מפני שינויי שער. כשהמניות בחו"ל יורדות, הם נדרשים לקנות דולרים כדי לשמור על רמת חשיפה קבועה, וזה מחליש את השקל.

גם הפוליטיקה תרמה. הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר הסתיימו ללא הכרעה ברורה, ואף אחד מהגושים לא קרוב ל-61 הדרושים להקמת ממשלה. ביום שאחרי הבחירות איבד השקל 2.2% מול הדולר, ונסחר סביב 3.12 שקלים. מאז התייקר הדולר בכ-5% נוספים.