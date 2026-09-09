אחד היעדים המבוקשים ביותר בקרב תיירים שמגיעים כיום לטוקיו אינו מקדש, גן יפני או ‏מסעדת סושי. עבור רבים מהם, חנות של אוניצוקה טייגר (Onitsuka Tiger) הפכה לתחנת חובה – ולא פעם גם ‏למקום שבו משאירים מאות דולרים.‏

מותג נעלי הספורט היפני הוותיק, שנוסד לפני יותר מ-75 שנה וזכה לתהילה עולמית בין ‏היתר בזכות הסרט "להרוג את ביל", נהנה בשנים האחרונות מקאמבק עצום. העיצובים ‏הדקים והמינימליסטיים שלו משתלבים בגל אופנת הרטרו, המטבע המקומי (ין) חלש והפך את הקנייה ביפן ‏לאטרקטיבית במיוחד לתיירים – והמכירות מזנקות.‏

גלריה סניקרס של אוניצוקה טייגר ( צילום: Kate Green/Getty Images for Patou )

לפי וול סטריט ג'ורנל, בחנויות של המותג בטוקיו אפשר לראות תורים של תיירים שממתינים ‏להיכנס, מציגים לעובדים בטלפון את הדגם שהם מחפשים ולעיתים אף מחליפים לנעליים ‏החדשות מיד אחרי שיצאו מהחנות. עבור חלקם, פערי המחיר הם חלק משמעותי מהמשיכה: ‏משפחה אמריקנית שרכשה ארבעה זוגות במהלך טיול ביפן שילמה כ-100 דולר לזוג – ‏לדבריה, כמחצית מהמחיר שהייתה מצפה לשלם בארה"ב.‏

ההתלהבות ניכרת היטב בדוחות של אסיקס, החברה-האם של אוניצוקה טייגר. במחצית ‏הראשונה של השנה עלו מכירות המותג ב-36% לעומת התקופה המקבילה והגיעו לכ-574 ‏מיליון דולר, מתוך מכירות של כ-3.4 מיליארד דולר בקבוצת אסיקס כולה (נתח של כ-17%), ‏והרווח זינק בכ-50%.‏

גם השנה הקודמת הייתה יוצאת דופן. מכירות אוניצוקה טייגר זינקו ב-43% ב-2025 והגיעו ‏לכ-851 מיליון דולר. לפי רויטרס, שולי הרווח של המותג הגיעו לכ-38% – הגבוהים ביותר ‏בקרב הפעילויות המרכזיות של אסיקס. העלייה הוסברה בין היתר בביקוש באירופה, בתיירות ‏הגוברת ליפן ובהיחלשות הין. ‏

גל התיירות ליפן מספק למותג רוח גבית נוספת. לפי ארגון התיירות הלאומי של יפן, ביולי ‏נכנסו למדינה 3.44 מיליון מבקרים מחו"ל – מספר שיא של ביקורים במדינה ביולי. עבור ‏תיירים שמגיעים ממדינות שבהן אוניצוקה טייגר יקרה יותר או קשה יותר להשגה, טוקיו ‏הפכה למעשה לשוק קניות בפני עצמו.‏

אלא שהמחיר הוא רק חלק מהסיפור. בשנים האחרונות חזרה לאופנה האסתטיקה של סוף ‏שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים, והביקוש לנעלי ספורט דקות ובעלות מראה רטרו התחזק ‏על חשבון חלק מהדגמים המסיביים שהובילו את השוק בשנים האחרונות. אוניצוקה טייגר, ‏שמעולם לא נטש לחלוטין את הסגנון הזה, מצא את עצמו לפתע בדיוק במקום הנכון.‏

אחד הדגמים המזוהים ביותר עם המותג הוא זוג הנעליים הצהוב-שחור שנעלה אומה תורמן ‏בחלק הראשון של הלהיט של קוונטין טרנטינו מ-2003, "קיל ביל 1". החשיפה הזו הפכה את ‏הנעל לאייקון תרבותי, אבל בשנים האחרונות המותג הצליח להרחיב את המשיכה הרבה ‏מעבר לנוסטלגיה קולנועית.‏

אומה תורמן והנעליים האיקניות בחלק הראשון של "להרוג את ביל", 2003 ( צילום: יח"צ )

כעת, נראה שגם בקרב צעירים שלא בהכרח זוכרים את הסרט ניכרת התלהבות מהעיצוב, ‏מהמשקל הקל יחסית ומהתחושה השונה לעומת נעלי ספורט עבות יותר של מותגים ‏מתחרים. תיירים רבים קונים כמה זוגות – לעצמם, לבני משפחה ולחברים בבית.‏

באסיקס מנסים במקביל לשמור על המעמד היוקרתי שנבנה סביב המותג. החברה נמנעה ‏מהתרחבות מהירה מדי במספר החנויות ומהנחות אגרסיביות, ובארה"ב אף לא פעלה ‏בשנים האחרונות חנות ייעודית של אוניצוקה טייגר. כעת המגמה משתנה: חנות גדולה צפויה ‏להיפתח בלוס אנג'לס בתחילת השנה הבאה, לצד חנויות דגל נוספות בערים מרכזיות בעולם.‏

הצמיחה המהירה הובילה גם לשינוי ארגוני משמעותי. ביוני הודיעה אסיקס כי פעילות ‏אוניצוקה טייגר תועבר בתחילת 2027 לחברה-בת חדשה בבעלות מלאה בשם ‏OT Group‏. ‏המהלך נועד לקצר את תהליכי קבלת ההחלטות ולאפשר למותג לפעול בצורה עצמאית ‏ומהירה יותר. לפי רויטרס, אין כרגע כוונה להנפיק את החברה-הבת בבורסה.‏

מאחורי הקאמבק עומדת היסטוריה שמתחילה הרבה לפני טרנטינו. קיהאצ'ירו אוניצוקה ‏הקים את החברה בקובה ב-1949, לאחר מלחמת העולם השנייה, והחל לייצר נעלי כדורסל. ‏בהמשך נעלו ספורטאים יפנים את נעלי החברה במשחקים האולימפיים.‏

בשנות ה-60 הגיע ליפן צעיר אמריקני בשם פיל נייט וניסה לשכנע את החברה לאפשר לו ‏למכור את הנעליים בארה"ב. הוא קיבל את הזיכיון והחל לשווק אותן באמצעות חברה קטנה ‏בשם ‏Blue Ribbon Sports‏. אותה חברה הפכה בהמשך לנייקי.‏