פאב הפטריה מקיבוץ דן שבעמק החולה הגיש היום לביהמ"ש המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איקאה, בטענה שהנפח שלהן גדול מזה שמוצג על אריזות המוצרים, וכתוצאה מכך גורם לעסקים שמגישים מנות צ'ייסר לתת מנות גדולות יותר ובכך להפסיד כסף. את הבקשה הגישה חברת פאב הפטריה נגד חברת ליבנה צפוני, יבואנית ומשווקת איקאה בישראל, ונגד חברת IKEA of Sweden AB השוודית.

פאב הפטריה מקיבוץ דן שבעמק החולה הגיש היום לביהמ"ש המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איקאה, בטענה שהנפח שלהן גדול מזה שמוצג על אריזות המוצרים, וכתוצאה מכך גורם לעסקים שמגישים מנות צ'ייסר לתת מנות גדולות יותר ובכך להפסיד כסף. את הבקשה הגישה חברת פאב הפטריה נגד חברת ליבנה צפוני, יבואנית ומשווקת איקאה בישראל, ונגד חברת IKEA of Sweden AB השוודית.

פאב הפטריה מקיבוץ דן שבעמק החולה הגיש היום לביהמ"ש המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איקאה, בטענה שהנפח שלהן גדול מזה שמוצג על אריזות המוצרים, וכתוצאה מכך גורם לעסקים שמגישים מנות צ'ייסר לתת מנות גדולות יותר ובכך להפסיד כסף. את הבקשה הגישה חברת פאב הפטריה נגד חברת ליבנה צפוני, יבואנית ומשווקת איקאה בישראל, ונגד חברת IKEA of Sweden AB השוודית.

עניינה של התובענה בטענה למצג שווא שהציגה איקאה בפני לקוחותיה, ובהם בעלי עסקים בתחום המזון והמשקאות, בנוגע לקיבולת כוסות צ'ייסר המשמשות להגשת מנות מדודות של משקאות אלכוהוליים. לפי הבקשה, בעוד קיבולת כוסות הצ'ייסר עומדת בפועל על 30 מיליליטר, הן הוצגו ככוסות בנפח 25 מיליליטר בלבד. לטענת הפאב, הנתון מוצג בסניפי איקאה בישראל, באתר האינטרנט של החברה בעברית ואף בחשבוניות שהונפקו ללקוחות.

עניינה של התובענה בטענה למצג שווא שהציגה איקאה בפני לקוחותיה, ובהם בעלי עסקים בתחום המזון והמשקאות, בנוגע לקיבולת כוסות צ'ייסר המשמשות להגשת מנות מדודות של משקאות אלכוהוליים. לפי הבקשה, בעוד קיבולת כוסות הצ'ייסר עומדת בפועל על 30 מיליליטר, הן הוצגו ככוסות בנפח 25 מיליליטר בלבד. לטענת הפאב, הנתון מוצג בסניפי איקאה בישראל, באתר האינטרנט של החברה בעברית ואף בחשבוניות שהונפקו ללקוחות.

עניינה של התובענה בטענה למצג שווא שהציגה איקאה בפני לקוחותיה, ובהם בעלי עסקים בתחום המזון והמשקאות, בנוגע לקיבולת כוסות צ'ייסר המשמשות להגשת מנות מדודות של משקאות אלכוהוליים. לפי הבקשה, בעוד קיבולת כוסות הצ'ייסר עומדת בפועל על 30 מיליליטר, הן הוצגו ככוסות בנפח 25 מיליליטר בלבד. לטענת הפאב, הנתון מוצג בסניפי איקאה בישראל, באתר האינטרנט של החברה בעברית ואף בחשבוניות שהונפקו ללקוחות.