פאב הפטריה מקיבוץ דן שבעמק החולה הגיש היום לביהמ"ש המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איקאה, בטענה שהנפח שלהן גדול מזה שמוצג על אריזות המוצרים, וכתוצאה מכך גורם לעסקים שמגישים מנות צ'ייסר לתת מנות גדולות יותר ובכך להפסיד כסף. את הבקשה הגישה חברת פאב הפטריה נגד חברת ליבנה צפוני, יבואנית ומשווקת איקאה בישראל, ונגד חברת IKEA of Sweden AB השוודית.
עניינה של התובענה בטענה למצג שווא שהציגה איקאה בפני לקוחותיה, ובהם בעלי עסקים בתחום המזון והמשקאות, בנוגע לקיבולת כוסות צ'ייסר המשמשות להגשת מנות מדודות של משקאות אלכוהוליים. לפי הבקשה, בעוד קיבולת כוסות הצ'ייסר עומדת בפועל על 30 מיליליטר, הן הוצגו ככוסות בנפח 25 מיליליטר בלבד. לטענת הפאב, הנתון מוצג בסניפי איקאה בישראל, באתר האינטרנט של החברה בעברית ואף בחשבוניות שהונפקו ללקוחות.
לטענת הפאב, כתוצאה מהפער סיפקו הוא ובעלי עסקים נוספים בתחום המזון והמשקאות שרכשו את הכוסות ללקוחותיהם כמות משקה גדולה מזו שעל בסיסה תומחרו המנות, ולכן נגרם להם נזק ממוני. בבקשה נטען כי בעלי העסקים הסתמכו על ההנחה שלכוסות קיבולת מקסימלית של 25 מיליליטר, בעוד בפועל הקיבולת הייתה 30 מיליליטר. "הפאב ויתר חברי הקבוצה סיפקו ללקוחותיהם כמות משקה הגדולה ב-20% מזו שעל בסיסה נקבע המחיר לכוס צ'ייסר", נטען בבקשה. עוד נטען כי איקאה לא סייגה את הנתון ולא ציינה כי הקיבולת של הכוסות בפועל עשויה להיות גדולה יותר.
המוצרים שבמרכז הבקשה הם כוסות צ'ייסר מדגם FIGURERA 2.5 סנטל'. הפאב, המיוצג על ידי עורכי הדין עמית מנור וצח שפיצן ממשרד מנור-שמש עורכי דין, טוען כי בעלי עסקים בתחום המזון והמשקאות הסתמכו על נתון נפח שגוי בעת תמחור מנות האלכוהול, וכתוצאה מכך סיפקו ללקוחותיהם כמויות משקה גדולות מהמתוכנן ונגרמו להם נזקים ממוניים.
הפאב מבקש מבית המשפט לאשר את התובענה כייצוגית עבור "כל מי שרכש בישראל את כוסות הצ'ייסר של איקאה המכונות FIGURERA כוס שנאפס 2.5 סנטל, FIGURERA Snaps glass 2.5 cl או כל מוצר מקביל במשך שבע השנים האחרונות", וכן להור
ות על מתן פיצוי כספי ולהוציא צו שיאסור את המשך הצגת הנתון שלטענתו מטעה.
לפי הבקשה, הפיצוי לפאב ולחברי הקבוצה צריך להעמיד אותם במצב שבו היו עומדים אילו קיבלו תמורה הגבוהה ב-20% עבור מנות המשקה שהוגשו ללקוחותיהם בכוסות הצ'ייסר. הנזק הנטען מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל.
הלקוחה פנתה
לפי הבקשה, פאב הפטריה רכשבין 2021 ל-2026 1,728 כוסות צ'ייסר בסניפי איקאה. לדבריו, בעקבות פנייה של אחת הלקוחות לבעל הפאב עלה אצלו החשד כי קיבולת הכוסות גדולה מזו שהוצגה. הוא ערך כמה בדיקות, שלטענתו העלו כי קיבולת הכוסות עומדת על 30 מיליליטר.
"מדובר אפוא בפער של 5 מיליליטר, שהם 20% מן הקיבולת שהוצגה. לפער זה משמעות כלכלית מהותית עבור הפאב ועבור עסקים נוספים שרכשו את כוסות הצ'ייסר של IKEA לצורך הגשת מנות מדודות של משקאות אלכוהוליים", נטען בבקשה. עוד נטען כי בעקבות הגילוי הפסיק הפאב להשתמש בכוסות ורכש מספק אחר כוסות שקיבולתן בפועל 25 מיליליטר.
מאיקאה ישראל נמסר בתגובה: "התביעה טרם התקבלה אצלנו. עם קבלתה נלמד את הטענות ונשיב להן במסגרת המתאימה".