קירות מתפוררים, מדרגות חירום חלודות שעומדות בפני קריסה, גגות דולפים, מכת עכברושים ובניין מגורים שנשרף ונותר נטוש כמעט שנתיים. אלה רק חלק מהמפגעים שמצאה עיריית ניו יורק בנכסים של איל הנדל"ן היהודי בארי (ברוך) זינגר, בנו של רב אורתודוקסי בולט במנהטן, שבמשך שנים צבר הון מעסקאות נדל"ן בהיקף של מאות מיליוני דולרים, לצד אלפי תלונות על תנאי המגורים בבנייניו. כעת החליט ראש העיר זוהראן ממדאני לצאת נגדו למאבק משפטי חסר תקדים: תביעה בסך יותר מ-10 מיליון דולר, שנועדה לאלץ אותו לתקן את הליקויים, להחזיר כספים לקופת העירייה ולשלם קנסות כבדים.

זינגר, שהוכתר ב-2024 ל"בעל הבית הגרוע ביותר בניו יורק" ודורג שלישי ברשימה שפורסמה השנה , אינו עוד בעל נכסים שהסתבך עם הדיירים. בבניין אחד שלו בברונקס, שבו מתגוררות עשרות משפחות, תיעדו הפקחים לא פחות מ-456 הפרות בטיחות ותחזוקה, מתוכן 183 שהוגדרו כמסוכנות באופן מיידי. בבניין אחר, שנפגע בשריפה גדולה בינואר 2025, נותרו חלקים מהגג חסרים, חלונות פרוצים ואזור שקרס בחלקו. לפי העירייה, זינגר גם התחמק מתשלום חובות של יותר ממיליון דולר בגין עבודות חירום וקנסות, והסתתר מאחורי רשת של חברות שבשליטתו כדי לחמוק מאחריות.

גלריה ממדאני, בארי (ברוך) זינגר ( צילום: IMAGO, צילום מסך מתוך חשבון הלינקדאין של בארי זינגר )

כמו מאבק בהונאות כספיות

כעת מנסה ממדאני לעשות את מה שרשימות שחורות, קנסות ותביעות קודמות לא הצליחו להשיג: להכריח את זינגר לשקם את הבניינים, או להסתכן בסנקציות כספיות משמעותיות. לראשונה בתולדות ניו יורק, העירייה מפעילה נגד בעל נכסים את חוק התביעות הכוזבות, המשמש בדרך כלל למאבק בהונאות כספים מול רשויות המדינה. "לא נעמוד מנגד כשבעלי בתים מזניחים את הבניינים שלהם ומפקירים דיירים לתנאים מסוכנים במשך עשרות שנים", הצהיר ראש העיר.

התביעה, שהוגשה לבית המשפט העליון של מדינת ניו יורק במחוז ברונקס, מתארת הזנחה ממושכת ב-11 בניינים בברונקס ובברוקלין. בבניין בן 58 דירות בברונקס, למשל, מצאו הפקחים גג דולף, קירות לבנים שבורים, יציאת חירום חסומה וחזית שהוגדרה כסכנת קריסה מיידית. בבניין אחר, שבו פרצה שריפה גדולה בינואר 2025, נותרו נזקי מים, חלונות חסרים, חלקי גג הרוסים ובעיות במערכת הגז. המבנה, שבו נרשמו 261 הפרות, עדיין כפוף לצו פינוי מלא.

לפי העירייה, במשך שנים נאלצו הרשויות לבצע בעצמן תיקוני חירום והדברת מזיקים בבנייניו של זינגר, לאחר שלא טיפל בליקויים. הוא וחברותיו, נטען, נמנעו מלשלם יותר מ-1.05 מיליון דולר, נוסף על ריבית, בגין העבודות, הקנסות ופסקי הדין. העירייה דורשת כעת להטיל עליו פיצויים בשיעור של עד פי שלושה מהחוב, קנסות של עד 28,619 דולר לכל הפרה לפי חוק התביעות הכוזבות, ועוד 1,000 דולר ליום בגין הפרות של החוק העירוני למניעת מפגעים. המשמעות: חשיפה כלכלית של מיליוני דולרים, הרבה מעבר לחוב המקורי.

עסקאות ענק לצד טענות על פעילות הפחדה נגד הדיירים

אבל מי האיש שהפך למטרה של ממדאני? זינגר, בנו של הרב יצחק זינגר, ממנהיגי הקהילה האורתודוקסית במנהטן בעבר, בכלל תכנן קריירה אחרת. בשנות ה-80 למד לתואר דוקטור בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת הרווארד, עד שפגישה עם יזם נדל"ן שינתה את מסלול חייו. הוא נטש את האקדמיה ונכנס לעסקי הבניינים הישנים במנהטן, בעיקר בהארלם, בתקופה שבה רבים התרחקו מהשכונות שנחשבו אז למסוכנות ומוזנחות.

ההימור השתלם בענק. זינגר רכש בניינים במחירים נמוכים יחסית, שיפץ דירות שהתפנו והשכיר אותן מחדש. ככל שהארלם עברה תהליכי ג'נטריפיקציה והביקוש לדירות עלה, כך תפח גם הונו. בריאיון ב-2007 סיפר כי שנתיים קודם לכן מכר תיק של 104 בניינים תמורת 450 מיליון דולר. הוא גם היה מעורב עם שותפים ברכישת מגרשים באזור האדסון יארדס במנהטן תמורת כ-61.7 מיליון דולר, הרבה לפני שהאזור הפך למתחם נוצץ של גורדי שחקים, משרדי יוקרה ודירות במחירי עתק.

הארלם בשנות ה-70. נכנס לעסקי הבניינים הישנים בעיקר בהארלם ( צילום: getty images )

אלא שמאחורי עסקאות הענק הסתתרה גם שורה ארוכה של מחלוקות עם דיירים. לאורך השנים פורסמו נגד זינגר טענות על שיטות שנועדו לדחוק החוצה שוכרים ותיקים שנהנו מדמי שכירות מפוקחים. בין היתר תיארו דיירים ועובדים לשעבר שימוש בכלבים מאיימים, הודעות פינוי מזויפות ואנשים שהתחזו לבעלי סמכות כדי להפחיד שוכרים. זינגר דחה בעבר את התדמית שהודבקה לו וטען שהוא דווקא משקם בניינים שהוזנחו במשך שנים.

זינגר נהג לקיים מפגשים שבועיים עם שוכרים פוטנציאליים במשרדו שמעל מעדנייה ברחוב דלנסי. לדבריו, המטרה הייתה להזהיר אותם מראש מפני התנאים שעלולים להמתין להם. לקבוצת דיירים אחת סיפר שבבניין שאליו הם עומדים לעבור פועלים לפחות עשרה סוחרי סמים. במקרה אחר הזהיר דייר מפני רצח שהתרחש בעבר בסביבת הנכס. את המפגשים האלה כינה "תוכנית הריאליטי הטובה ביותר", ובמשרדו אף החזיק תיק עמוס במכתבי תודה מדיירים מרוצים.

שמו של זינגר נקשר גם לאחד מאסונות הבנייה הקטלניים ביותר בהארלם. בשנת 1995 קרס בניין מגורים ברחוב 140 במנהטן, ושלושה בני אדם נהרגו. הפרשה רדפה אותו במשך שנים, אף שבהמשך התברר כי רישומי העירייה הצביעו על אדם אחר כמנהל הנכס בעת הקריסה, וכי זינגר רכש אותו רק כחמישה חודשים לאחר האסון. חקירת התובע המחוזי של מנהטן גם לא מצאה קשר בין תחזוקת הבניין לבין ההתמוטטות. למרות זאת, הקריסה הפכה לחלק מהתדמית הציבורית שנבנתה סביבו.

אביו שימש רב בבית הכנסת שבו התפלל שלדון סילבר, מי שהיה יו"ר האספה המחוקקת של מדינת ניו יורק ואחד הפוליטיקאים החזקים במדינה. זינגר טען בעבר כי חלק מהפרסומים השליליים עליו נועדו למעשה לפגוע בסילבר, לאחר שזה קידם הצעת חוק שהייתה עשויה להיטיב עם עסקיו. סילבר עצמו הורשע שנים לאחר מכן בעבירות שחיתות בפרשה אחרת.

לשנות את כללי המשחק

בדירוג השנתי שמפרסם מבקר הציבור העירוני זינגר הגיע למקום הראשון ב-2024, עם ממוצע של 1,804 הפרות פתוחות בשבעה בניינים. ברשימה שפורסמה בתחילת 2026 דורג שלישי, עם 2,885 הפרות ב-15 בניינים. הנתונים האלה הפכו אותו לדוגמה בולטת לאחד הכשלים של שוק השכירות המקומי: בעלי נכסים שממשיכים לגבות שכר דירה אף שבבנייניהם מצטברים במשך שנים ליקויים חמורים.

בממשל ממדאני מבקשים להשתמש בתביעה הנוכחית כדי לשנות את כללי המשחק. נציבת הדיור העירונית, דינה לוי, הגדירה את המהלך "שיטת פעולה חדשה" שנועדה לגרום לבעלי נכסים כאלה לתקן את הליקויים או לצאת מעסקי הנדל"ן. המהלך משתלב בתוכנית הרחבה של ממדאני, שמנסה להעביר בניינים מוזנחים מידיהם של בעלי נכסים בעייתיים לגופים אחרים, לרבות ארגונים ללא מטרות רווח. ארגוני בעלי בתים כבר הביעו התנגדות לצעדים הללו, אבל בעירייה סבורים שהקנסות הרגילים לא הצליחו לשנות את התנהלותם של המשכירים הסוררים.