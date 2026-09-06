בזמן שנשיא ארה"ב דונלאד טראמפ ממטיר חדשות לבקרים "מכות מחץ" כלכליות ואחרות על איראן, מיליארדי דולרים שקשורים לרשתות הפיננסיות החשאיות של הרפובליקה האיסלאמית ממשיכים לעבור דרך המערכת ‏הבנקאית האמריקנית, למרות משטר הסנקציות הכבד שמפעילה וושינגטון נגד טהרן.

לפי ניתוח רשמי של ‏FinCEN‏, היחידה למאבק בפשיעה פיננסית במשרד האוצר האמריקני, ב-2024 זוהתה פעילות פוטנציאלית ‏בהיקף של כ-9 מיליארד דולר שקשורה ל"בנקאות הצללים" האיראנית, שעברה דרך חשבונות מקשרים (קורספונדנטים) ‏בבנקים בארה"ב.‏

גלריה שטרות של ריאל איראני ליד דולר אמריקני ( צילום: AP Photo/Vahid Salemi, File )

הנתון ממחיש את אחת מנקודות התורפה בקמפיין החדש של ממשל טראמפ לבידוד איראן מהמערכת ‏הפיננסית העולמית: אותה תשתית שמעניקה לארה"ב כוח עצום לפקח על תנועות דולר ולהעניש בנקים ‏זרים, מאפשרת גם לרשת מורכבת של חברות קש, חלפנים ובנקים מחוץ לארה"ב לטשטש את הקשר ‏לטהרן ולהעביר כספים דרך בנקים אמריקניים.‏

חשבונות קורספונדנט הם אחד ממנגנוני היסוד של הבנקאות הבינלאומית. בנק זר שאינו מחזיק תשתית ‏עצמאית לסליקת דולרים יכול להחזיק חשבון בבנק אמריקני, שבאמצעותו הוא מקבל ומעביר כספים עבור ‏לקוחותיו. כך בנקים בעולם יכולים לבצע עסקאות חוצות גבולות בלי להעביר מזומן בפועל. אלא שהמבנה ‏הזה גם מקשה לעיתים על הבנק האמריקני לדעת מי עומד בקצה השרשרת.‏

לפי משרד האוצר האמריקני וחוקרים בתחום הסנקציות, איראן מנצלת בדיוק את הפער הזה. במקום ‏לפתוח חשבונות ישירים בארה"ב, מהלך שסביר שהיה נחסם מיד, חברות המקושרות אליה משתמשות ‏בגופים זרים, בין היתר באיחוד האמירויות, הונג קונג, סינגפור וסין. אותם גופים מתקשרים עם בנקים ‏מקומיים שמחזיקים בעצמם קשרי קורספונדנט עם בנקים אמריקניים. הכסף יכול כך לעבור דרך המערכת ‏הדולרית בלי שהזיקה האיראנית תהיה גלויה בתחילת העסקה.‏

למרות הניסיון האיראני לצמצם את התלות בדולר באמצעות מסחר ביואן הסיני ובמטבעות קריפטוגרפיים, טהרן ‏עדיין זקוקה למטבע האמריקני בחלק מהעסקאות הבינלאומיות, בין היתר לצורך רכישת טכנולוגיה ורכיבים ‏מוגבלים, ולמימון בעלי בריתה באזור. לפי ‏FinCEN‏, חברות שעשויות להיות מעורבות ברכש איראני של ‏טכנולוגיה מפוקחת קיבלו ב-2024 כ-413 מיליון דולר מגופים הקשורים לאיראן.‏

בסוף אוגוסט סיפק משרד האוצר דוגמה בולטת, כשהציע לנתק את השלוחה באיחוד האמירויות של ‏הבנק המצרי הממשלתי השני בגודלו במדינה, ‏Banque Misr‏, מגישה לחשבונות קורספונדנט בארה"ב. לפי האוצר, בין ינואר 2024 ‏ליוני 2026 טיפלה השלוחה בכ-1.8 מיליארד דולר עבור 103 חברות שעשויות להיות חלק מרשתות ‏בנקאות הצללים האיראניות. האוצר טען כי בין לקוחות הבנק היו גם חברות קש ששימשו לכאורה את משרד ‏ההגנה האיראני ואת משמרות המהפכה.‏

ככל הידוע, השלוחה האמירותית של הבנק המצרי החזיקה חשבונות דולריים בשלושה בנקים אמריקניים, ‏ששמותיהם לא פורסמו על ידי האוצר. באתר הבנק המצרי מופיעים ג'יי.פי מורגן צ'ייס‏ וסיטיגרופ כחלק מהמוסדות שעימם הוא מקיים קשרי קורספונדנט. שני הבנקים סירבו להגיב לעיתון‏ על הצעד האמריקני. ‏מצרים מסרה כי היא נמצאת בקשר עם הרשויות בארה"ב, ו-‏Banque Misr‏ הודיע כי הוא פועל מול משרד ‏האוצר ומכבד את המסגרות החוקיות והרגולטוריות הרלוונטיות.‏

וול סטריט ג'ורנל הציג דוגמה שממחישה כיצד השרשרת יכולה לעבוד בפועל: לפי חשבונית שהגיעה לידי העיתון, ‏חברה הנדסית איראנית הזמינה מספק סיני 150 אלף לוחות אלקטרוניים וחיישנים בשווי 650 אלף דולר. ‏במסמכים צוינו חשבון בנק סיני ושותף סליקה בארה"ב, בעוד שהתשלום אמור היה להתבצע באמצעות ‏Bank Tejarat‏ האיראני, שנתון לסנקציות אמריקניות. לא ברור אם העסקה הושלמה, אך לדברי חוקרים ‏שצוטטו בעיתון‏, תשלום כזה היה דורש בדרך כלל חוליה מתווכת, למשל חברת קש בעלת גישה לבנק זר ‏שמחובר למערכת האמריקנית.‏

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

בוושינגטון מדגישים כי עצם מעבר הכספים דרך בנק אמריקני אינו מוכיח שהבנק ידע כי מדובר בכסף ‏הקשור לאיראן או שהפר סנקציות. מוסדות פיננסיים בארה"ב מחויבים לבצע בדיקות נאותות, לנטר פעילות ‏חשודה ולדווח עליה. ‏"בנקאות צללים קשה מאוד לאיתור, אבל בשום אופן לא בלתי אפשרי לעקוב אחרי זרמי הכסף של איראן", ‏אמרה לוול סטריט ג'ורנל‏ איליין דזנסקי, בכירה לשעבר במשרד לביטחון המולדת. לדבריה, הלחץ על הבנקים האמריקניים ועל הבנקים הקורספונדנטים רק צפוי ‏לגדול.‏

המהלך נגד ‏Banque Misr‏ הוא חלק מקמפיין שהשיק ממשל טראמפ ב-‏‏24 באוגוסט בשם ‏Operation Economic Outcast‏, במטרה לנתק את מקורות המימון הבינלאומיים של איראן. שר האוצר סקוט בסנט הצהיר כי ‏ארה"ב תפעל נגד מוסדות ומתווכים שמאפשרים לטהרן להמשיך לפעול במערכת הפיננסית העולמית, תוך ‏איום בסנקציות משניות ובניתוק מהמערכת הדולרית.‏

הקמפיין כבר מתרחב. ב-4 בספטמבר הטיל משרד האוצר סנקציות על בנק השקעות טורקי ושתי חברות ‏בנות שלו, בטענה שסייעו להמיר הכנסות איראניות מנפט למזומן ולזהב ולבצע עסקאות בין סין לבין כוח ‏קודס של משמרות המהפכה. בפברואר אף הוצע לנתק בנק שווייצרי מהמערכת האמריקנית בשל פעילות ‏שנקשרה לגורמים באיראן וברוסיה.‏