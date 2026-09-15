סיפורה של שמלת כלה שלא היתה מוכנה ערב החתונה והגיעה עד להכרעת בית המשפט המחוזי: חברת "ריקי דלאל שמלות כלה" הגישה אתמול (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב שחייב אותה לשלם כ-15 אלף שקלים לכלה ששמלת החתונה שלה, אותה רכשה דרך זכיינית בתל אביב, לא היתה מוכנה ערב חתונתה, מה שאילץ אותה להתחתן עם שמלת הריקודים שלה. מנגד טוענת החברה כי הכלה לא רכשה כלל דגם של ריקי דלאל והקשר היה מול הזכיינית.

ההליך המקורי החל בתביעה שהגישה הלקוחה נגד החברה, לאחר שהתברר כי ביום האיסוף המיועד – יום לפני חתונתה - שמלת הכלה שהוזמנה דרך חנות בתל אביב שהוצגה לכלה כסניף של חברת ריקי דלאל שמלות כלה לא הייתה מוכנה. הכלה טענה שכשהגיעה השמלה היתה עם סיכות, ונדרש ממנה להמתין ארבע שעות לתיקונים, דבר שלטענתה לא ישים יום לפני חתונה.

גלריה מעמד החופה. הכלה התחתנה עם השמלה שיועדה לשלב הריקודים ( צילום: shutterstock )

בשל כך, נאלצה הכלה להתחתן בשמלה השנייה שלה, שיועדה לשלב הריקודים. הכלה העידה וציינה: "נאלצתי להתחתן עם השמלה השנייה שלי, של הריקודים. זאת לא שמלת חתונה, לצערי. שמלה זה אולי אחד הדברים החשובים. אני עד היום לא עשיתי אלבום, זה ממש הרס לי את החתונה. פשוט הסתובבתי בחתונה של עצמי, כשאני לא אוהבת איך אני נראית, וזה ממש הרס לי את החוויה".

בית המשפט לתביעות קטנות פסק ביולי האחרון כי חברה "ריקי דלאל שמלות כלה" אחראית לנזקי הלקוחה ותשלם לה אלפי שקלים. השופט גיא הימן קבע כי הכלה התובעת הציגה הסכם זיכיון שקבע כי 60% מהפדיון מועבר לחברת ריקי דלאל שמלות כלה. השופט קבע כי "אחת משתי מסקנות קמה לאחר שמיעתן של הראיות: הזכיינית אכן פעלה במסגרתה של חברת ריקי דלאל שמלות כלה והיתה כשלוחתה, ולחלופין היו לנתבעת יותר מיד ורגל במצג השווא, שהוליך את התובעת לחשוב כי החנות בתל אביב קשורה בחברת ריקי דלאל שמלות כלה. כך או כך פועלים הדברים לחובתה של הנתבעת אשר לפתחה יש להניח את הנטל לשפות את התובעת על נזקיה".

השופט חייב החברה לשלם 6,000 שקלים כהחזר חלקי בגין עלות השמלה, 8,000 שקלים בגין עוגמת נפש "שהיתה מנת חלקה של התובעת באחד מן הימים החשובים והנחשבים בחייה", הוצאות בסך 1,200 שקל וכן 2,500 שקל לאוצר המדינה.

"עיצבה שמלה עם הזכיינית"

כאמור, חברת ריקי דלאל שמלות כלה הגישה אתמול בקשת רשות ערעור במסגרתו מבקשת החברה לבטל את פסק הדין של בית משפט לתביעות קטנות.

החברה מבקשת לבטל את החיובים ומציינת כי "עניינה של בקשה זו אינה במחלוקת שולית על גובהו של פיצוי, ואף לא בניסיון להביא את ערכאת הערעור לשמוע מחדש את ההליך כולו. עניינה בשאלה יסודית יותר: כיצד הוטלה על המבקשת (חברת ריקי דלאל שמלות כלה-ל.ד) האחריות הכספית בגין עסקה קונקרטית שבה המבקשת לא עיצבה את השמלה, לא התקשרה עם המשיבה (הכלה-ל.ד) בהסכם להזמנת השמלה, לא נתנה את ההבטחות שבגינן הוגשה התביעה, לא הייתה מעורבת בטיפול במשיבה בזמן אמת ואף לא קיבלה את כספי העסקה".

עוד נטען כי "המשיבה (הכלה) הגיעה לסניף תל אביב לאחר ששיחת התיאום הראשונית נעשתה באמצעות מערך הפגישות של המותג "ריקי דלאל". המבקשת אינה מתכחשת לעובדה זו, ואף אינה מתכחשת לכך שסניף תל אביב נשא את שם המותג והציג בין היתר שמלות של ריקי דלאל. אולם מכאן ואילך, ביחס לעסקה נשוא ההליך, בחרה המשיבה שלא לרכוש שמלה שעוצבה על ידי ריקי דלאל. תחת זאת, היא עיצבה שמלה עם הזכיינית שהפעילה את הסניף בתל אביב, כאשר ההבטחות, הבחירות העיצוביות, ההתנהלות והטיפול בשמלה נעשו בינה לבין הזכיינית. ריקי דלאל עצמה לא נפגשה עם המשיבה (הכלה -ל.ד) לצורך עיצוב השמלה.

"חרף זאת, בית משפט קמא חייב את המבקשת בהשבה בסך 6,000 שקל, בפיצוי נוסף בסך 8,000 שקל בגין עוגמת נפש ובהוצאות, וכן הטיל חיוב נוסף לטובת אוצר המדינה. לטענת המבקשת התוצאה נובעת מהסתכלות חלקית על מערכת היחסים".

חתונה. בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את טענת עוגמת הנפש ( צילום: shutterstock )

למעשה טוענת חברת ריקי דלאל שמלות כלה כי העסקה בוצעה מול זכיינית נפרדת, החשבוניות והתשלומים הועברו אליה, והשמלה כלל לא עוצבה על ידי ריקי דלאל ולא היוותה דגם של קטלוג החברה. עוד נטען כי בית המשפט התעלם מסעיפי ההסכם המטילים את האחריות המלאה להפעלת הסניף ולצדדים שלישיים על הזכיין בלבד. יש לציין כי הסניף בו נרכשה השמלה נסגר מאז.