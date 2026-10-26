חברת הנדל"ן אאורה, שבשליטת יעקב אטרקצ'י, נכנסת לתחום הדיור המוגן: החברה דיווחה היום (שני) כי תרכוש את מלוא הבעלות (100%) בחברת הדיור המוגן הוותיקה בית בכפר מידי משפחת בלושטיין, תמורת כ-1.7 מיליארד שקל במזומן ובמניות. מדובר באחת העסקאות הגדולות בתחום הדיור המוגן בישראל, שבמסגרתה תרחיב אאורה את פעילותה מעבר לתחומי ייזום המגורים וההתחדשות העירונית. עם השלמת העסקה תהפוך בית בכפר לחברה פרטית בבעלות מלאה של אאורה.

על פי מתווה העסקה, כ-1.15 מיליארד שקל מהתמורה ישולמו במזומן, ואילו היתרה, בהיקף של כ-550 מיליון שקל, תשולם באמצעות הקצאת מניות אאורה, לפי שווי חברה של 5.5 מיליארד שקל. בכך יהפכו בעלי המניות המוכרים בבית בכפר לבעלי מניות באאורה. לפי החברה, ההון העצמי של אאורה לאחר השלמת העסקה צפוי לעמוד על יותר מ-2.5 מיליארד שקל.

יעקב אטרקצ'י ( צילום: טל שחר )

בית בכפר, שהוקמה בשנת 1988, היא אחת החברות הוותיקות בתחום הדיור המוגן בישראל. החברה מפעילה כיום חמישה מתחמי דיור מוגן, הכוללים יחד 975 יחידות דיור. לצד הפעילות הקיימת, היא מקדמת שלושה פרויקטים נוספים, הכוללים פוטנציאל להקמת 884 יחידות דיור: 249 יחידות בבאר יעקב ו-300 יחידות במודיעין, שנמצאות בתחילת שלב הבנייה, ו-335 יחידות בקיבוץ אושה, בכפוף להשלמת הליכי התכנון. אם יושלמו כל הפרויקטים המתוכננים, צפוי היקף הפעילות של בית בכפר לגדול ל-1,859 יחידות דיור, כמעט פי שניים ממספר היחידות שהיא מפעילה כיום.

על פי הדוחות הכספיים של בית בכפר, הכנסות החברה בשנת 2025 הסתכמו בכ-109.6 מיליון שקל, והרווח התפעולי הנקי מנכסים (NOI) עמד על כ-72.4 מיליון שקל. ה-FFO, מדד המשקף את הרווח התזרימי מפעילות הנדל"ן, הסתכם בכ-31.7 מיליון שקל. נכון לסוף המחצית הראשונה של 2026, ההון העצמי של החברה עמד על כ-1.29 מיליארד שקל, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הסתכם בכ-73 מיליון שקל. דירוג האשראי של איגרות החוב שגייסה החברה עומד על ilA+.

הרכישה מסמנת שינוי באסטרטגיית הפעילות של אאורה, שהתמקדה עד כה בעיקר בייזום פרויקטים למגורים ובהתחדשות עירונית. באמצעות רכישת בית בכפר, החברה נכנסת לתחום הנדל"ן המניב לדיור מוגן, המבוסס על הכנסות שוטפות מהפעלת מתחמי מגורים לגיל השלישי. לצד ההכנסות מהמתחמים הקיימים, אאורה מבקשת להרחיב את הפעילות באמצעות קידום הפרויקטים העתידיים של בית בכפר.

באאורה מתכוונים לשלב את יכולות הייזום, התכנון והמימון של הקבוצה עם הניסיון התפעולי של בית בכפר. פעילות הביצוע של הקבוצה, באמצעות חברת מגידו, צפויה להשתלב בהקמת הפרויקטים החדשים, בעוד שהניהול והתפעול השוטף ימשיכו להתבסס על הצוות המקצועי של בית בכפר. באאורה מציינים כי בכוונתם לשמור על המותג הקיים ועל מערך השירות לדיירים.

בנוסף, החברה בוחנת אפשרות לשלב בין פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית לבין תחום הדיור המוגן, באמצעות הצעת חלופות מגורים לדיירים מבוגרים בפרויקטים של פינוי-בינוי. מדובר באפשרות עתידית, שתיבחן בהתאם להוראות הדין ולצורכי הדיירים, ולא במהלך שכבר יצא לפועל.

במסגרת העסקה התחייבה משפחת בלושטיין, המוכרת את בית בכפר, לאי-תחרות בתחום בהתאם לתנאי ההסכם. יניב בלושטיין, יו"ר בית בכפר היוצא, ימשיך ללוות את החברה כיועץ במשך שלוש השנים הקרובות, במטרה לשמור על רציפות ניהולית וללוות את הרחבת הפעילות.

יעקב אטרקצ'י, בעלים ומנכ"ל קבוצת אאורה, מסר: "רכישת בית בכפר היא צעד אסטרטגי משמעותי במימוש החזון שלנו להיות קבוצת המגורים המובילה והמקיפה בישראל. אאורה מלווה את לקוחותיה לאורך תחנות החיים המשמעותיות – החל מרכישת הדירה הראשונה של זוגות צעירים, דרך פתרונות מגורים למשפחות, וכעת, עם רכישת בית בכפר, גם במתן פתרונות דיור איכותיים לגיל השלישי". לדבריו, "השילוב בין יכולות הייזום והביצוע שלנו לבין הניסיון והמוניטין של בית בכפר יאפשר לנו להרחיב משמעותית את הפעילות ולהציב סטנדרטים חדשים בתחום הדיור המוגן".