משרד הייעוץ הקטן באזור דאלאס נהג לקיים ארוחות צוות שבועיות. כעשרה מטפלים עבדו בו, שניים מהם קרובי משפחה, והעסק, D2 קאונסלינג, עזר ללקוחות להתמודד עם קשרים זוגיים ועם קונפליקטים. אחרי 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, העסק התפרק: פיטורים, תביעות, התפטרויות, ושתי קרובות משפחה שהפכו זרות זו לזו.

כמו ברבים מהסכסוכים בעבודה, הכול התפוצץ בדואר אלקטרוני. "האם אי פעם לחצתם על שלח במייל, ומיד אחר כך חשבתם 'אולי הייתי צריך לחכות למחר אחרי שאירגע'?", שאל דניאל גואן, מבעלי המשרד, בדרשת אורח שנתן בכנסייה בדאלאס. זה היה שבועות ספורים אחרי שהוא והשותפה שלו, דינה חיג'אזי, נתבעו על ידי שתי עובדות יהודיות שפיטרו.

גלריה דינה חיג'אזי. מבעלי המשרד ( צילום מסך מתוך psychologytoday.com )

המלחמה בעזה נשארה נושא רגיש במיוחד בקהילות ובמקומות עבודה, ומפלגת גם קבוצות שמסכימות כמעט על כל נושא אחר. אצל D2 הוויכוח התגבש לשאלה אילו נושאים פוליטיים אסור להעלות בעבודה. הסיפור מבוסס על מאות עמודים ממסמכי בית משפט ועדויות, ועל שעות של תיעוד בווידאו, במסגרת תחקיר שפרסם וול סטריט ג'ורנל.

משרד שהיה כמו משפחה

חיג'אזי וגואן הקימו את המשרד ב-2018. עיקר העבודה עסק ביחסים בין אנשים. לחיג'אזי היה ניסיון של שנים בעבודה עם לקוחות פרטיים ובבתי ספר, ולגואן היו קשרים עם מנהיגים מקומיים. באתר המשרד נכתב שהם מתמחים ב"ניהול קונפליקטים, במדיניות יחסים ובהתפתחות רגשית בתוך הארגון".

חלק מהיחסים בצוות היו קרובים במיוחד. ג'קלין כץ, אחת העובדות הראשונות, הייתה נשואה לאחיו של גואן, סם. שתי המשפחות גרו תחת קורת גג אחת בבית של גואן בזמן שסם טופל בסרטן, ובמשך כמה חודשים אחרי מותו ב-2018.

לכמה מאנשי הצוות היה עוד דבר משותף. כץ יהודייה, וכך גם ג'קי יונגר, שהצטרפה למשרד כמה שנים אחר כך. גואן אמר לימים שאחת הסיבות לרצון של D2 להעסיק אותה הייתה שהיא אורתודוקסית: "היא עמדה להיות צוהר לאוכלוסייה שלא מקבלת מספיק שירות". אבי ילדיה של חיג'אזי יהודי, ואביה שלה היה פלסטיני.

עורך הדין של גואן וחיג'אזי אמר שהם מכבדים עובדים ולקוחות מכל דת ורקע, ושל-D2 יש קשרים עמוקים עם הקהילה היהודית.

ג'קי יונגר ( צילום מסך מתוך חשבון האינסטגרם של ג'קי יונגר )

בישיבת הצוות השבועית אחרי 7 באוקטובר 2023, כשפעילי חמאס ביצעו מתקפות קטלניות בישראל, הרגשות סערו. לכץ ויונגר יש קרובים בישראל, והן היו נסערות, כך סיפרו אנשי צוות בעדויות. במקביל, חיג'אזי חששה לשלומם של שניים מילדיה, שעמדו לטוס מירדן לקרובי משפחה בתל אביב.

חיג'אזי וגואן פתחו בדיון על שיווק, ואז מישהו העלה את מתקפות חמאס. יונגר החלה לדבר בפירוט גרפי על רצח ישראלים, טענו חיג'אזי וגואן, ולפי הבעלים, זה הפר כלל לא כתוב: לא מעלים בישיבת יום שלישי דברים שמערערים את היציבות הרגשית, כי המטפלים פוגשים לקוחות מיד אחריה. חיג'אזי, רעדה ויצאה מהחדר. גואן הלך אחריה.

למחרת שלחה חיג'אזי מייל ליונגר, שעבדה אז בעבודתה הראשונה כיועצת במשרה מלאה. היא הציעה לה שהשתיים ייצאו לקפה, או שתיקח חופשה, כל דבר. "אני יודעת שכואב לך", כתבה ב-11 באוקטובר 2023. "אנא הודיעי לי ואעמוד לרשותך. הלב שלי עם אהוביך". כמה ימים אחר כך הזכירה לצוות כולו שהישיבות השבועיות נועדו לענייני מקצוע. ב-16 באוקטובר כתבה שיש גם מקום לנושאים אישיים ורגשיים, ושיש להגיע לישיבה "עם בהירות לגבי סוג התמיכה שאתם רוצים".

"זה לא היה ויכוח על ישראל ופלסטין"

קצת יותר משנה לאחר מכן, בנובמבר 2024, כשישיבת יום שלישי כבר התקרבה לסיומה, ביקשה המטפלת קארי נוט הכוונה בעבודה עם לקוח יהודי שהיה במצוקה בגלל מה שכינתה בהמשך "מה שקורה בעולם".

הצדדים חלוקים בדיוק על מה שקרה אחר כך. לפי כמה מטפלים שהיו בחדר, המטפלות היהודיות הציעו לנוט פודקאסטים וחומרים אחרים שיעזרו לה להבין טוב יותר. השיחה הפכה לוויכוח, אמרה חיג'אזי בהמשך. לדברי נוט, כץ ויונגר, חיג'אזי דחתה את ההצעות כחד-צדדיות, אך היא עצמה הכחישה שהשתמשה בביטוי הזה. היא הציעה לנוט לשאול את הלקוח מה הוא צריך, ויצאה מהחדר כדי לפגוש לקוח.

למחרת בבוקר שלחה בעלי החברה לכל הצוות מייל על העניין. "יש לי כאב גדול סביב זה, ואני יודעת שגם לחלק מכם. כדי שאוכל לעבוד ולהיות נוכחת עם הלקוחות שלי, ביקשתי שזה יישאר מחוץ לישיבת הצהריים".

יונגר השיבה לכולם: "זה לא היה ויכוח על ישראל ופלסטין, זה היה 'עזרי לי להבין את הטראומה שלך'. אני בענווה מסרבת לבקשה שלך, ולמעשה אשמח אם יהיה מרחב שבו כל אחד מורשה לשאול שאלות שנוגעות להעמקת ההבנה של הלקוחות שלו".

דניאל גואן ( צילום מסך מתוך חשבון האינסטגרם של דניאל גואן )

משם התפצלה השיחה להודעות פרטיות. חיג'אזי כתבה לגואן, שהיה בחופשה בקנדה. הם דנו בפיטורי יונגר: "היא שוב מתמקמת במרכז הבמה והופכת את זה לפוליטי ולמקצועי ולאתי, כשזה עניין של ביטחון במקום העבודה", כתבה חיג'אזי. גואן השיב: "אנחנו כן רוצים מקום בטוח להתכנס בו. מקום ללמוד ולצמוח ולהיות מאותגרים. אם נפטר אותה, הייתי רוצה שנהיה ברורים במסר שלנו כדי ששאר הצוות 'יבין'."

בינתיים, במייל הכללי, השיבה לכולם גם כץ והצטרפה ליונגר: "יכולת תרבותית ביחס לטראומה של הלקוחות שלנו היא הכרחית כדי להיות מטפלת יעילה." היא פנתה לחיג'אזי: "אני חושבת שהיה חיוני שתוכלי לנהל את השאלה בלי לאמץ את תפקיד הקורבן". כץ הוסיפה כי "הכחשת המציאות של חברי צוות אינה הולמת ובמקרה הזה מעמיקה את ההדרה שיהודים רבים חשו כל חייהם." היא כתבה שלא תרצה להמשיך להשתתף בישיבות אם תיאלץ לצנזר את עצמה.

חיג'אזי כתבה לגואן: "אני מוכנה להילחם או לברוח. העיוות מדהים". גואן השיב כי הנושא הוא המקום ש"בו יוצאים הקנאים", וכי זו "תשוקה של כל החיים והתגוננות וחלק מסיפור הקורבן, והם מרגישים צדקניים בזה". הוא הוסיף: "אנחנו ממשיכים, מציבים את העקרונות שלנו לישיבה העסקית, וממשיכים הלאה".

למחרת בבוקר שלחה חיג'אזי הודעה לצוות: "ישיבת הצהריים של הצוות אינה פורום להצגת דעות פוליטיות או דתיות. אם העקרונות האלה לא מתיישבים עם הערכים שלכם, קבעו איתנו פגישה". היא הוסיפה שהדיון מוצא מהמייל של הצוות. כץ השיבה וכיתבה את כולם: "הכישלון שלך לראות שזו לא הייתה שיחה פוליטית הוא כתם עיוור ענק".

כץ אמרה שהשיבה לכולם בין היתר מפני שב-D2 לא הייתה מחלקת משאבי אנוש שאפשר להתלונן אצלה. הבעלים טענו שההודעה הפרה את בקשתה של חיג'אזי.

"תרגיעי אותה, היא ממש עברה את הקו"

בתיק בבית המשפט טוענים גואן וחיג'אזי שגם נושאים רגישים אחרים, כמו פיקוח על נשק, היו מופנים הצידה בישיבות. לא כולם הסכימו. בהודעה לכץ הזכירה יונגר שהצוות הקדיש פעם ישיבה שלמה לנשיא טראמפ ולבחירות 2024. "תחסכי לי את 'אנחנו לא מדברים על פוליטיקה'", כתבה.

בינתיים שלח גואן הודעות לחיג'אזי: "תרגיעי אותי, דינה". היא השיבה: "היא ממש עברה את הקו, עושה לי חשבון נפש". גואן שלח מייל לכץ וליונגר: "סגרנו את הנושא הזה במייל של הצוות. תחזרו אחורה ותמצאו איזשהו ריסון, ממש עברתן את הקו".

יונגר פנתה לקבוצת פייסבוק יהודית מקומית וחיפשה עורך דין, "כזה שיכול להילחם בפיטורים שלא כדין בגלל אנטישמיות". אחת מלקוחותיה של חיג'אזי, גולדי שוסטר, ראתה את הפוסט. שוסטר, בתם של ניצולי שואה, עבדה עם חיג'אזי על עיבוד הטראומה. לדבריה, הן הלכו יחד לצפות ב"רשימת שינדלר" ולבקר במוזיאון השואה בדאלאס

חיג'אזי עברה עובד עובד במשרד ומצאה צוות לא רגוע. לפי הרשימות שלה, חלקם אמרו שהסכסוך הפנימי מיותר. במקביל התייעצו היא וגואן עם עורך דין. הוא שאל אם הכללים בנוגע לנושאי הדיון נכתבו. "הם לא נכתבו", השיבה חיג'אזי. הם רצו לדעת איך להגן על עצמם מפני תביעה אפשרית וטענות אפליה אם יפטרו את המטפלות. עורך הדין השיב: "כל עוד אינכם מכוונים את המסר לאדם מסוים על בסיס קבוצה מוגנת, מעסיק פרטי יכול להגביל חופש ביטוי במקום העבודה".

גואן כתב לחיג'אזי: "תשאלי אותו מה זה לעזאזל קבוצה מוגנת." היא ענתה: "זה אומר שקשה מאוד מאוד לפטר בן מיעוט". לפי עדותה של יונגר, היא כתבה לכץ שהיא רוצה לעזוב את D2. כץ המליצה לה לעזוב אבל שיפטרו כדי ש"לא תצטרך לשלם". המטפלים ב-D2 היו כפופים להסכמי אי-תחרות, שחייבו אותם להחזיר חלק מההכנסות שלהם אם יעבדו במשרד מתחרה בתוך שנתיים מהעזיבה.

המתח גלש. נוט, שהשאלה שלה גרמה לרוחות להתלהט, כתבה ליונגר, כשהיא מתייחסת לבעלי המשרד: "אני סקרנית מאוד איך היא מתמודדת עם הדברים האלה בטיפול. אולי היא לא מקבלת לקוחות יהודים?". יונגר ענתה: "גם אני תוהה על זה". זמן קצר אחר כך שלחה יונגר מייל נוסף לכולם: "המסרים הסותרים והלא עקביים משאירים אותי מבולבלת. האם הרצון לבהירות רבה יותר לגבי לקוח שחור שחווה גזענות מפר גם את המדיניות הזו? ומה לגבי שיחה על לקוח מהקהילה הלהט"בית?". היא גם כתבה שלא תפנה עוד לקוחות יהודים ל-D2. כץ השיבה לכולם בתמיכה ביונגר. באותו לילה החליפו השתיים הודעות. "את לוחמת", כתבה כץ. "זה מטורף עם מה שאנחנו מתמודדות", השיבה יונגר. "כאילו אנחנו ילדות מפונקות".

למחרת בשעות אחר הצהריים השאיר גואן ליונגר הודעה קולית: "ג'קי, זה דניאל. הגענו להבנה שזו לא התאמה טובה להמשך העבודה שלך כאן ב-D2 ואנחנו נפרדים". גם כץ פוטרה. גואן אמר מאוחר יותר שהסיבה הייתה שליחת המיילים למרות הבקשה שלא תעשה זאת.

קארי נוט ( צילום מסך מתוך psychologytoday.com )

יונגר פנתה לקבוצת פייסבוק יהודית מקומית וחיפשה עורך דין, "כזה שיכול להילחם בפיטורים שלא כדין בגלל אנטישמיות". אחת מלקוחותיה של חיג'אזי, גולדי שוסטר, ראתה את הפוסט. שוסטר, בתם של ניצולי שואה, עבדה עם חיג'אזי על עיבוד הטראומה. לדבריה, הן הלכו יחד לצפות ב"רשימת שינדלר" ולבקר במוזיאון השואה בדאלאס. "זו הייתה השגחה עליונה שהיא הובאה לחיי", אמרה בריאיון. עד היום היא עדיין תומכת בבעלי המשרד.

כץ ויונגר תבעו את חיג'אזי וגואן בטענה לאפליה ולנקמה, ואף קיימו מסיבת עיתונאים. לאחר מכן הופיעו בדף של D2 בגוגל ביקורות עם כוכב אחד, בהן נכתב: "ברחו. אל תלכו".

יונגר החלה לעבוד מרחוק במשרד מחוץ לטקסס. D2 האשימה אותה בהפרת הסכם אי-תחרות ואמרה שהיא חייבת כ-14 אלף דולר מהכנסותיה לחברה. התביעה מכץ הייתה גדולה יותר – כ-31 אלף דולר.

בהמשך, מטפל יהודי נוסף של החברה התפטר. כך גם נוט, שכאב לה הסכסוך. "המעבר הזה ייתן לי מרחב להניח את זה מאחוריי ולא להיזכר בזה כל יום", כתבה לחיג'אזי ולגואן לפני כשנה.