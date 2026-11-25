חברת טבע תסגור את מעבדות המחקר והפיתוח הגנרי שלה בכפר סבא, ו-150 העובדים בהן יפוטרו. הסגירה תושלם עד סוף 2027, והעובדים קיבלו התראה של שנה מראש. ההודעה מגיעה כחמישה חודשים אחרי חשיפת ynet על הסגירה והפיטורים הצפויים.

מטבע נמסר כי ההחלטה התקבלה אחרי בחינה של פעילות המו"פ הגלובלית של החברה, לנוכח הירידה בהיקף פרויקטי הפיתוח בתחומים הגנריים הבסיסיים שבהם מתמחות המעבדות בכפר סבא. המעבדות מתמקדות בפיתוח תרופות מוצקות לבליעה ובפורמולציות נוזליות, תחומים שבהם היקף פרויקטי הפיתוח הצטמצם בשנים האחרונות, שהביקוש העתידי להם צפוי להיות מוגבל ושכבר אינם נמנים עם מוקדי הצמיחה המרכזיים של החברה.

אתר טבע בכפ"ס ( צילום: דנה קופל )

במילים אחרות, טבע אומרת שהמעבר שלה מחברה גנרית לחברת תרופות מקור חדשניות, לצד תרופות גנריות מתוחכמות, מצמצם את הצורך במו"פ של תרופות גנריות בסיסיות ואת היקפו. לדברי החברה, המעבר הזה סייע להפוך את טבע לחברת ביופארמה גלובלית מובילה, שמתמקדת בתרופות חדשניות, בגנריקה מורכבת ובביוסימילרס, תרופות הדומות לתרופות ביולוגיות מקוריות. לחברה יש יחידות מו"פ בכל רחבי אירופה.

בהודעה על הפיטורים נאמר כי "ההחלטה התקבלה בעקבות בחינה מקיפה של פעילות המחקר והפיתוח הגלובלית של טבע, שנועדה להבטיח התאמה בין משאבי החברה לצרכי צבר התרופות העתידי שלה, המתמקד בתרופות אינובטיביות וביופארמה, ובכך לתמוך באסטרטגיית Pivot to Growth של החברה".

במפעל של טבע בכפר סבא מועסקים כיום כ-800 עובדים. לצד פיטורי 250 עובדים באתר טבע טק ברמת חובב, שהוא חלק מחטיבת חומרי הגלם של החברה, כבר בחודש יוני, גבר החשש בקרב העובדים בכפר סבא שהם היעד הבא. גורם המקורב לטבע אמר אז כי ההנהלה נוטה להעביר לחו"ל את יתרת פעילות הטבליות לתרופות גנריות שמתבצעת במקום, פעילות שאינה רווחית ויקרה יותר בהשוואה לייצור במפעלי טבע בחו"ל.

לדבריו, שער הדולר הנמוך הופך את הייצור בישראל של מוצרים שנחשבים כיום קומודיטיס בשוק התרופות לפחות כדאי עוד יותר. לפי אותה תוכנית, במפעל בכפר סבא אמור להישאר המגזר הסטרילי, שעיקרו תרופות מקור ומוצרים מורכבים יותר. עוד ב-2025 הודיעה טבע על כוונה לצמצם 3,000 עובדים ברחבי העולם עד סוף 2027.

גם עכשיו העובדים במפעל חוששים מהבאות: הסכם השכר עם הוועד, שנחתם ב-2024, מסתיים בסוף השנה, והשאלה היא אם חידושו ילווה בצמצומים נוספים.