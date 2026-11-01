בורסת הקריפטו הגדולה בעולם בייננס, הודיעה כי תחדש בשלבים את משיכות הכספים של הלקוחות, אחרי שהשלימה 95% מהמטבעות שנגנבו בפריצת שיא של 6.3 מיליארד דולר לפלטפורמה שלה. זהו השוד הדיגיטלי הגדול בהיסטוריה, וה-FBI קושר אותו לצפון קוריאה. לשם כך השתמשה החברה בכספים שלה כדי לרכוש מטבעות דיגיטליים חדשים.

לפי הודעתה, הכסף לרכישה המחודשת של המטבעות הגיע משלושה מקורות: חלק מקרן SAFU (קרן הנכסים המאובטחת למשתמשים) בהיקף של מיליארד דולר, שהיא עתודת ביטקוין שהחברה מחזיקה כדי להגן על לקוחות במקרה של פריצות אבטחה; חלק מקרן הביטוח של החוזים העתידיים; וכספים מהקופה של החברה עצמה.

גלריה בייננס. רכשה מחדש כספים מעתודות ביטקוין ( צילום: Shutterstock )

בייננס הוסיפה כי ערכה "צילום מצב" חדש של הנכסים בפלטפורמה נכון לחצות ב-31 באוקטובר, במסגרת תהליך הוכחת הרזרבות. ברגע שההוכחה המלאה תהיה זמינה, משתמשים שמחזיקים בעשרת המטבעות שברשימה יוכלו לוודא שהנכסים שלהם מגובים ביחס של 1:1 לפחות. אלה המטבעות: ביטקוין, אית'ריום, טת'ר (USDT), BNB, סולנה, USDC, XRP, ‏USD1, ‏RLUSD ו-ZEC.

לפי בייננס, השלב הראשון יתחיל היום (ראשון) בבוקר, הוא יכלול ביטקוין, אית'ריום, BNB, סולנה, XRP, דוג'קוין ומטבעות נוספים. בהודעה שפרסמה ב-X במוצאי שבת מסרה החברה כי 5% הנותרים הם נכסים פחות סחירים, ולכן ייתכן שייקח יותר זמן להשיג אותם בכמויות הנדרשות.

עוד בשבת, כשהשלימה 90% מהסכום, כתב ב-X ריצ'רד טנג, אחד משני המנכ"לים של החברה: "השלמנו כעת 90% מהנכסים שנגנבו, ואנחנו מחויבים לכסות גם את 10% הנותרים. המשתמשים שלנו לא יישאו בהשלכות הכספיות של האירוע".

ה-FBI הודיע כי היחידה הצפון קוריאנית הממלכתית TraderTraitor אחראית למתקפה. לפי ההודעה, גורמי אכיפת חוק עקבו אחרי חברי היחידה כשהמירו את הנכסים הגנובים למטבע אית'ריום. ה-FBI הוסיף כי הוא צופה "הלבנה נוספת" של הנכסים באמצעות טכנולוגיה קשורה. פיונגיאנג מכחישה כבר שנים שהיא משתמשת ביחידות סייבר שקשורות למדינה לריגול, לגניבה כספית ולהשגת הכנסות. הנציגות שלה בז'נבה והשגרירות שלה בסין לא הגיבו לפניות.

גם שתי חברות גדולות לניתוח בלוקצ'יין, TRM Labs ו-Chainalysis, אומרות שבידיהן מודיעין מבוסס שמצביע על החשודים. הן זיהו "ברמת ודאות גבוהה" את קבוצת לזרוס, שמוכרת גם בשם TraderTraitor.

ביטקוין. "מתקפה מורכבת" של ההאקרים ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

מומחים מאשימים את ממשלת קים ג'ונג און בכך שהיא נשענת על פשיעת סייבר כדי לממן את עצמה. צפון קוריאה היא אחת המדינות העניות בעולם, והגישה לאינטרנט בה מוגבלת מאוד. פעילות ההאקינג שלה מתמקדת ברובה ברווח כספי. בשנה שעברה קבע ה-FBI כי צפון קוריאה אחראית לגניבה של 1.5 מיליארד דולר מבורסת הקריפטו Bybit. אחרי אותה פריצה דיווח ה-FBI כי TraderTraitor הלבינה ופיזרה במהירות את השלל: היא המירה אותו לביטקוין ולנכסים דיגיטליים אחרים, במטרה להפוך אותו בסופו של דבר למטבע קשיח. האקרים צפון קוריאנים חשודים גם בגניבת קריפטו בשווי 620 מיליון דולר ב-2022.

הפריצה הצפון קוריאנית המפורסמת ביותר, אף שלא הייתה כספית, התרחשה ב-2014 נגד סוני. האולפן הפיק את הסרט ההוליוודי "הראיון", שעלילתו עוסקת בניסיון להתנקש בקים. הפריצה חשפה אלפי מיילים מביכים שהחליפו בכירי האולפן.

לפי דיווחים, צפון קוריאה פיתחה את מערך הסייבר שלה באופן שיטתי. היא מגייסת את הסטודנטים המבטיחים ביותר מהאוניברסיטאות ומעבירה אותם לקבוצות האקרים שמפוקחות בידי שירות הביון. לפי ניתוחים של חברות טכנולוגיה, חלק מפעילות לוחמת הסייבר מתבצעת מעבר לגבול, בסין.

טנג אמר ביום שישי כי הפריצה הייתה "מתקפה מורכבת". לדבריו, היא כללה מחשב נייד שנפרץ ותוכנה זדונית שנועדה למחוק את עקבות פעילותה, וכך להקשות על המעקב ועל החקירה. בתחילה העריכה החברה שנפרץ המחשב הנייד של אחד המהנדסים, מה שאפשר משיכות לא מורשות, אבל בהמשך התברר שהמתקפה רחבה יותר. "החקירה שלנו חשפה נקודות פריצה נוספות", אמר טנג.

לפי החשד, הסוכנים הצפון קוריאנים השתמשו בהרשאה מיוחדת כדי להפוך "ארנק חם" של בייננס, כלומר ארנק שמחובר לאינטרנט, לארנק שהעביר כספים באופן אוטומטי לתוקף. לפי TRM, סביר שהתוקף השיג גישה למערכת החתימה של הארנק החם. ב-Chainalysis אמרו כי התוקף השתמש בדפוסי הלבנה "שלא ראינו בעבר". מומחים מעריכים שעליית הבינה המלאכותית נתנה לגורמי פשיעה דרכים חדשות לפעול, באמצעות אוטומציה ובדרכים אחרות, וסביר שגם במקרה הזה נעשה בה שימוש כדי לחדור למערכות.