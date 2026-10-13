יש גם את הממד של שיקום. עדיין לא הגיעו כל התקציבים לצפון, אין שם תנופה כזו, למרות שבדרום זה היה מהיר. איך מחזירים את האמון ומשקמים את הצפון? "

אנחנו רגע לפני הבחירות, וחשוב מאוד לעורר דיון ציבורי בכל מה שקשור לצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה, בנגב ובגליל, בדגש על הגליל. כל הנתונים מצביעים על כך שרוב מנועי הצמיחה ועולם ההייטק נמצאים במתחם צר מאוד במרכז הארץ. ישראל לא יכולה להרשות את זה לעצמה, כי היא מתמודדת עם עומס אדיר במרכז, בתשתיות, ושיעור הילדים בצפון נמוך מאוד ביחס לממוצע. אנחנו יודעים שהשכר בצפון נמוך מהממוצע הארצי. אנחנו חייבים לנהל כאן אסטרטגיה כלכלית חדשה, ולעשות מה שעשו באמריקה: להתרחב מעמק הסיליקון. תעשיית ההייטק יצאה לטקסס ולצפון קרוליינה, והתחברה לאקדמיה שם. כאן אנחנו צריכים לפעול כך, ומפעל הפיס מתכלל פילנתרופיה, מגזר עסקי ומגזר ציבורי, כדי לבנות תשתית אסטרטגית שתהיה גם כלכלה בצפון".