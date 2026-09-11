מחירי הסולר בארה"ב שברו היום שיא והגיעו ל-6 דולרים לגלון (כ-4.8 שקלים לליטר), במה שעשוי להקשות על הרפובליקאים בבחירות האמצע שייערכו בנובמבר. כך מדווחת CNBC. ברקע: הזינוק במחירי הנפט הגולמי בעולם בעקבות המלחמה באיראן ובאוקראינה.

לפי נתונים של איגוד הרכב האמריקאי (AAA), מדובר בזינוק של 63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המחיר הממוצע של הסולר - המשמש בעיקר משאיות, אוניות וכלים חקלאיים - בפריסה ארצית עומד כעת על 6.0556 דולרים לגלון. המחירים בקליפורניה - המדינה בעלת התעשייה החקלאית הגדולה בארה"ב - גבוהים יותר, ועומדים על 7.98 דולרים לגלון.

( צילום: AP )

הסולר מתייקר ברקע הזינוק שנרשם במחירי הנפט הגולמי בעקבות ההסלמה בין ארה"ב לאיראן. אתמול חצה מחיר הנפט מסוג WTI את הרף של 100 דולר לחבית לראשונה מאז מאי - לאחר שזינקו ב-20% מתחילת החודש.

"הסולר הוא עורק החיים האמיתי של הכלכלה, אף שהצרכנים נוטים לשים לב יותר למחירי הבנזין לצרכן", אמר ל-CNBC בוב מקנאלי, נשיא רפידאן אנרג'י (Rapidan Energy). ב-CNBC מציינים עוד כי מחירי סולר גבוהים יותר מגולגלים לצרכנים בדמות התייקרות המזון ומוצרי צריכה אחרים. "מחירי סולר ברמות האלה יהיו 'רוצח שקט' עבור הכלכלה", אמר ל-CNBC פטריק דה האן, ראש מחלקת ניתוח הנפט ב-GasBuddy.

גם מחירי הבנזין רשמו השבוע שיא לתקופה זו של השנה - 4.15 דולרים לגלון, אחרי שבמאי כבר חצו את הרף של 5 דולרים לגלון. לפי דה האן, האמריקאים מוציאים כיום כ-700 מיליון דולר ביום יותר על בנזין וסולר בהשוואה לשנה שעברה.