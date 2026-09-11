מחירי הסולר בארה"ב שברו היום שיא והגיעו ל-6 דולרים לגלון (כ-4.8 שקלים לליטר), במה שעשוי להקשות על הרפובליקאים בבחירות האמצע שייערכו בנובמבר. כך מדווחת CNBC. ברקע: הזינוק במחירי הנפט הגולמי בעולם בעקבות המלחמה באיראן ובאוקראינה.
לפי נתונים של איגוד הרכב האמריקאי (AAA), מדובר בזינוק של 63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המחיר הממוצע של הסולר - המשמש בעיקר משאיות, אוניות וכלים חקלאיים - בפריסה ארצית עומד כעת על 6.0556 דולרים לגלון. המחירים בקליפורניה - המדינה בעלת התעשייה החקלאית הגדולה בארה"ב - גבוהים יותר, ועומדים על 7.98 דולרים לגלון.
הסולר מתייקר ברקע הזינוק שנרשם במחירי הנפט הגולמי בעקבות ההסלמה בין ארה"ב לאיראן. אתמול חצה מחיר הנפט מסוג WTI את הרף של 100 דולר לחבית לראשונה מאז מאי - לאחר שזינקו ב-20% מתחילת החודש.
"הסולר הוא עורק החיים האמיתי של הכלכלה, אף שהצרכנים נוטים לשים לב יותר למחירי הבנזין לצרכן", אמר ל-CNBC בוב מקנאלי, נשיא רפידאן אנרג'י (Rapidan Energy). ב-CNBC מציינים עוד כי מחירי סולר גבוהים יותר מגולגלים לצרכנים בדמות התייקרות המזון ומוצרי צריכה אחרים. "מחירי סולר ברמות האלה יהיו 'רוצח שקט' עבור הכלכלה", אמר ל-CNBC פטריק דה האן, ראש מחלקת ניתוח הנפט ב-GasBuddy.
גם מחירי הבנזין רשמו השבוע שיא לתקופה זו של השנה - 4.15 דולרים לגלון, אחרי שבמאי כבר חצו את הרף של 5 דולרים לגלון. לפי דה האן, האמריקאים מוציאים כיום כ-700 מיליון דולר ביום יותר על בנזין וסולר בהשוואה לשנה שעברה.
המלחמות באיראן ובאוקראינה שיבשו את האספקה העולמית. קייב תוקפת בתי זיקוק רוסיים, דבר אשר אילץ את מוסקבה לאסור על יצוא סולר. כמו כן, התנועה במצר הורמוז מצומצמת מאוד, ואיראן והחות'ים בתימן פגעו בבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. לפי סמנכ"ל התפעול של חברת ולרו (Valero), גארי סימונס, המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון השביתו בתי זיקוק בעלי קיבולת של כ-5 מיליון חביות ביום.