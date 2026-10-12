רוברט ג'ון ברק השני, המוכר יותר כ"הקאובוי העירום" (Naked Cowboy), חושף לראשונה כמה הוא מרוויח ממופע הרחוב הוותיק שלו בטיימס סקוור. לדבריו, הוא מכניס כ-150 אלף דולר בשנה רגילה, עם שיא של 250 אלף דולר בשנה הטובה ביותר ושפל של 25 עד 30 אלף דולר בתקופות קשות יותר, כך עולה מריאיון שנתן ל-Business Insider.

ברק, בן 55, הוא דמות קבועה במידטאון מנהטן יותר משני עשורים. הוא ממשיך לבדר תיירים בתלבושת המזוהה איתו, מגפי קאובוי, כובע קאובוי ותחתונים, ופועל בכיכרות סביב הצומת כשקהלים מתכנסים לצילומים ולמתן טיפים. ההופעות ברחוב נשארו במרכזו של מותג שבנה בעצמו לאורך שנים, ולצדן הוא מפעיל יוזמות נוספות הקשורות לדמותו.

הקאובוי העירום. שגרה יומית מוקפדת של אימונים והופעות ( צילום: Bennett Raglin / AP )

ההכנסה של ברק מגיעה כיום מהופעות ומעסקים צדדיים. בשנה האחרונה הרוויח כ-50 אלף דולר מהודעות וידאו מותאמות אישית בפלטפורמת קמיאו (Cameo), עוד כ-7,800 דולר ממיזם בשם נייקד קאובוי אנטרפרייזס (Naked Cowboy Enterprises), זכיינות של המותג במסגרתו פועלים כמה "קאובויים" ו"קאובוגרילס" נוספים בנקודות שונות בטיימס סקוור, מהם הוא גובה דמי זכיינות. ו-10,000 דולר מנייקד קאובוי אויסטרס (Naked Cowboy Oysters), עסקת חסות שיש לו עם חברה בשם בלו איילנד אויסטר מלונג איילנד, במסגרתה מוגשות מנות צדפות במסעדות בניו יורק. הוא מוסיף להכנסותיו גם מכירת מרצ'נדייז ומוצרים שונים, ומנצל את הדמות שהוא מגלם מאז סוף שנות ה-90.

העסקים הצדדיים האלה נשענים על הבסיס בטיימס סקוור, שם העקביות והנראות שלו מסייעות לו לבסס את הדמות. המותג, שמבוסס על שם רשום כסימן מסחרי ועל מראה מוכר, פתח לו אפיקים נוספים למסחור הפרסום שלו מעבר למדרכה שבה הפך לאטרקציה.

ברק מתאר את עבודתו כחלק משגרה יומית מובנית מאוד. כשהוא לא בנסיעות, בחופשה או באירועים גדולים, הוא יוצא כל יום לטיימס סקוור, אחרי כמה שעות של קריאה בבוקר ואימון בחדר כושר, שהוא מגדיר כאינטנסיבי. את השעות המוקדמות הוא מקדיש לספרים על מיתולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, הרגל שהוא רואה כחלק מאישיות ממושמעת ועקבית. בטיימס סקוור הוא מופיע בדרך כלל מכ-11 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, ומחזיק בעמדתו רוב שעות הצהריים בעוד מבקרים מתחלפים בכיכרות.

גם התזונה שלו היא חלק מהמשטר: לדבריו הוא מוציא כ-120 דולר ביום על אוכל. לפני היציאה מהבית הוא אוכל 12 חלבוני ביצים, בצהריים בוחר בסושי, ובסוף היום שותה שייק חלבון. ברחוב, הקטעים הקבועים שלו, פוזות לצילומים, נגינה על גיטרה והתבדחות עם תיירים, משמשים חזית למערכת המסחרית הרחבה שבנה סביב הדמות.