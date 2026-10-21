על פי נתוני רכבת ישראל, תחנת תל אביב האוניברסיטה מדורגת כיום במקום הרביעי ברשימת תחנות הרכבת העמוסות ביותר בישראל, מיד אחרי תחנות השלום, סבידור מרכז וירושלים יצחק נבון. בתחנה עוברים כ-6 מיליון נוסעים בשנה, נתון המתרגם לממוצע של כ-460 אלף נוסעים מדי חודש. התחנה משרתת בשגרה עשרות אלפי סטודנטים ואנשי סגל של אוניברסיטת תל אביב, עובדי מתחמי הייטק סמוכים ותושבי עבר הירקון וצפון העיר.

על פי נתוני רכבת ישראל, תחנת תל אביב האוניברסיטה מדורגת כיום במקום הרביעי ברשימת תחנות הרכבת העמוסות ביותר בישראל, מיד אחרי תחנות השלום, סבידור מרכז וירושלים יצחק נבון. בתחנה עוברים כ-6 מיליון נוסעים בשנה, נתון המתרגם לממוצע של כ-460 אלף נוסעים מדי חודש. התחנה משרתת בשגרה עשרות אלפי סטודנטים ואנשי סגל של אוניברסיטת תל אביב, עובדי מתחמי הייטק סמוכים ותושבי עבר הירקון וצפון העיר.

על פי נתוני רכבת ישראל, תחנת תל אביב האוניברסיטה מדורגת כיום במקום הרביעי ברשימת תחנות הרכבת העמוסות ביותר בישראל, מיד אחרי תחנות השלום, סבידור מרכז וירושלים יצחק נבון. בתחנה עוברים כ-6 מיליון נוסעים בשנה, נתון המתרגם לממוצע של כ-460 אלף נוסעים מדי חודש. התחנה משרתת בשגרה עשרות אלפי סטודנטים ואנשי סגל של אוניברסיטת תל אביב, עובדי מתחמי הייטק סמוכים ותושבי עבר הירקון וצפון העיר.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית שאושרה כעת הוא הקמת אולם נוסעים חדש לאורך נתיבי איילון, שיפנה אל המרחב הציבורי המתוכנן לאורך רחוב רוקח, הכולל חורשה, ויעניק לו חזית עירונית פעילה. בנוסף, יוקמו שני גשרים חדשים ומוצלים מעל נתיבי איילון, שיאפשרו מעבר נוח ובטוח של הולכי רגל בין חלקי התחנה והמרחב העירוני הסובב אותה.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית שאושרה כעת הוא הקמת אולם נוסעים חדש לאורך נתיבי איילון, שיפנה אל המרחב הציבורי המתוכנן לאורך רחוב רוקח, הכולל חורשה, ויעניק לו חזית עירונית פעילה. בנוסף, יוקמו שני גשרים חדשים ומוצלים מעל נתיבי איילון, שיאפשרו מעבר נוח ובטוח של הולכי רגל בין חלקי התחנה והמרחב העירוני הסובב אותה.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית שאושרה כעת הוא הקמת אולם נוסעים חדש לאורך נתיבי איילון, שיפנה אל המרחב הציבורי המתוכנן לאורך רחוב רוקח, הכולל חורשה, ויעניק לו חזית עירונית פעילה. בנוסף, יוקמו שני גשרים חדשים ומוצלים מעל נתיבי איילון, שיאפשרו מעבר נוח ובטוח של הולכי רגל בין חלקי התחנה והמרחב העירוני הסובב אותה.