הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, אישרה להפקדה תוכנית משמעותית לשדרוג ולהרחבת תחנת רכבת האוניברסיטה בתל אביב, אחת מתחנות הרכבת העמוסות בישראל. התוכנית החדשה, שמקדם מינהל התכנון, נועדה להפוך את התחנה למרכז תחבורה משולב ומתקדם שיחבר בין רכבת ישראל, הרכבת הקלה וקווי האוטובוסים, תוך שיפור הנגישות לפארק הירקון, לאקספו תל אביב ולמוקדי הפעילות המרכזיים באזור.
במסגרת התוכנית, תחנת הרכבת צפויה להתרחב משמעותית לכיוון צפון ומזרח, תוך הקמת אולמות נוסעים חדשים שיאפשרו קליטה יעילה של נוסעים ושיפור חוויית השימוש בתחבורה הציבורית. התכנית תונח על שולחנו של שר התחבורה הבא ותתקדם לאחר תקצובה.
על פי נתוני רכבת ישראל, תחנת תל אביב האוניברסיטה מדורגת כיום במקום הרביעי ברשימת תחנות הרכבת העמוסות ביותר בישראל, מיד אחרי תחנות השלום, סבידור מרכז וירושלים יצחק נבון. בתחנה עוברים כ-6 מיליון נוסעים בשנה, נתון המתרגם לממוצע של כ-460 אלף נוסעים מדי חודש. התחנה משרתת בשגרה עשרות אלפי סטודנטים ואנשי סגל של אוניברסיטת תל אביב, עובדי מתחמי הייטק סמוכים ותושבי עבר הירקון וצפון העיר.
אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית שאושרה כעת הוא הקמת אולם נוסעים חדש לאורך נתיבי איילון, שיפנה אל המרחב הציבורי המתוכנן לאורך רחוב רוקח, הכולל חורשה, ויעניק לו חזית עירונית פעילה. בנוסף, יוקמו שני גשרים חדשים ומוצלים מעל נתיבי איילון, שיאפשרו מעבר נוח ובטוח של הולכי רגל בין חלקי התחנה והמרחב העירוני הסובב אותה.
הבשורה התחבורתית הגדולה בתוכנית שאושרה היא הקישוריות העתידית של רשת הסעת ההמונים. התוכנית כוללת הקמת אולם נוסעים משותף, שיחבר בין תחנת הרכבת הקלה של הקו הירוק הנמצאת כיום בהקמה לבין תחנת רכבת ישראל. חיבור זה יאפשר מעבר נוח בין אמצעי התחבורה השונים, יקצר את מסלולי ההליכה וישפר את הקישוריות התחבורתית באזור, כאשר בעתיד הרחוק יותר מתוכננת התחנה להתחבר גם לרשת קווי המטרו. השילוב של רכבת כבדה ארצית, רכבת קלה עירונית, מטרו ומסוף אוטובוסים מורחב, יהפוך את התחנה לאחד ממרכזי התחבורה המשולבים והחזקים במדינה.
לצד שיפור השירות לעשרות אלפי הנוסעים המשתמשים בתחנה בשגרה, התוכנית תספק מענה מיוחד לעומסי השיא הנוצרים בעת הופעות המוניות, תערוכות ואירועים גדולים בפארק הירקון ובאקספו תל אביב. אולמות הנוסעים והמעברים החדשים תוכננו באופן שיאפשר ויסות בטיחותי של קהל בהיקפים גדולים, תוך צמצום הצפיפות ושיפור זרימת הנוסעים אל התחנה וממנה. בכך צפויה התוכנית לתת מענה לאתגרים הבטיחותיים והלוגיסטיים הקיימים כיום, ולעודד הגעה לאירועים באמצעות תחבורה ציבורית במקום ברכב פרטי, תוך הפחתת עומסי התנועה באזור.
"שדרוג תחנת רכבת האוניברסיטה הוא חלק ממהלך רחב לשיפור תחנות הרכבת לאורך נתיבי איילון והפיכתן למרכזי תחבורה משולבים, המאפשרים מעבר נוח בין רכבת ישראל, הרכבת הקלה והאוטובוסים", הסביר מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, האדריכל ארז בן אליעזר. עוד הוסיף בן אליעזר כי "התוכנית שמה דגש מיוחד על איכות המרחב הציבורי, נוחות ובטיחות הנוסעים, ובפרט על מתן מענה לעומסים החריגים בזמן אירועי הענק בפארק הירקון ובאקספו תל אביב. המטרה היא לאפשר לציבור להגיע למוקדי הבילוי, התרבות והתעסוקה באמצעות תחבורה ציבורית נגישה, יעילה ובטוחה, ולצמצם את התלות ברכב הפרטי".