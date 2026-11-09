היתר הרכישה שמבקש אייל רביד, בעל השליטה בויקטורי, למניות קרפור מרשות התחרות עומד על 30% ממניות הרשת. למרות שמקורבים להנפקה טוענים, כי בהנפקה עצמה לא יצליח לרכוש יותר מ-10%, בכוונת רביד לנסות לרכוש נתח זה מהחתמים – ואם לא יצליח ינסה להשלים את המהלך בשלב מאוחר יותר ל-30%.

בתוך כך, התנגדות ראשונה הוגשה לרשות התחרות לרכישת המניות. התנועה לאיכות השלטון טוענת, כי אישור מהלך כזה מעורר חששות תחרותיים משמעותיים בשל רמת הריכוזיות של שוק קמעונאות המזון ואישור העסקה עלול ליצור מצב מסוכן של החזקות הוניות בין מתחרים ישירים בשוק ריכוזי, להחליש את עצמאותם ולהגדיל את הסיכון לפגיעה בצרכנים.

אייל רביד ( צילום: עמית שעל )

קרפור, שבשליטת אלקטרה צריכה של האחים זלקינד, מתכוונת להנפיק מניות חדשות בהצעת מכר של כ-400 מיליון שקל. כפי שנחשף בכלכליסט, ויקטורי פנתה לרשות התחרות בבקשה לאשר לה לרכוש מניות בהנפקה. זאת, ככל הנראה מתוך שאיפה לבנות לעצמה פוזיציה לקראת מיזוג אפשרי בעתיד.

התנועה לאיכות השלטון טוענת בהתנגדותה למהלך, כי שש קמעונאיות המזון הגדולות בישראל מחזיקות ב-62% מנתח השוק של רשתות המזון. ויקטורי וקרפור מחזיקות ב-9% מהשוק יחד. "התחרות בין הרשתות היא אחד המנגנונים המרכזיים שמרסנים את כוחן של הרשתות ומאפשרים לצרכן ליהנות ממחירים תחרותיים. יצירת זיקות בין הרשתות או צמצום מספר השחקניות עלולים להחליש מנגנון זה ולהתגלגל לעליית מחירים ופגיעה בציבור הצרכנים". התנועה מזכירה את רכישת קלאב מרקט בידי שופרסל ב-2005 שאושרה בידי רשות התחרות, מיזוג שהיה בין שתיים משלוש הרשתות הגדולות על רקע קריסת קלאב מרקט.

לימים, טוענת התנועה, נדונה גם הפרת התנאים שנקבעו במסגרת אותו מיזוג. שופרסל התחייבה, בין היתר, שלא להפעיל לחץ על ספקים במטרה לפגוע באספקת מוצרים למתחרות, ולא להתערב בתנאים שספקים מעניקים למתחרות. "הפרת תנאים אלה על ידי שופרסל ממחישה, בין היתר, את הסיכון שבהסתמכות על מגבלות התנהגותיות כדי להבטיח את שימור התחרות לאחר שנוצר שינוי מבני בשוק".

"גם קריסתה של רשת מגה והעברת חלק ניכר מפעילותה וסניפיה לרשתות אחרות המחישו כיצד אירועים של קריסת שחקן משמעותי עשויים לשנות את מבנה הענף ולהוביל להעברת פעילות ונכסים בין מתחרים קיימים", מציין המכתב.