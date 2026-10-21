מקנאגטס, צ'יפס, רטבים ובקבוק אלכוהול הם כנראה לא הדברים שאמורים להגיע לחלון של תא באחד מבתי הכלא המאובטחים ביותר בקנדה. ובכל זאת, רחפן הצליח בשבוע שעבר להגיע עד לאסיר באגף השמור במיוחד של מתקן הכליאה בסנט-אן-דה-פלאן שבקוויבק – בלי שמצלמות האבטחה או המערכת לזיהוי רחפנים הצליחו לעצור אותו.

האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות. הרחפן ירד לעבר האגף המיוחד, חלף במרווח שבין הגדר לחלון התא – שלפי הדיווח נשבר מבפנים – והעביר לאסיר ארוחת מקדונלד'ס ובקבוק אלכוהול. כשהסוהרים הגיעו בבוקר לסבב הבדיקות, הם מצאו את האסיר שיכור ולצידו שאריות הארוחה.

אילוסטרציה ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

הסיפור המשעשע לכאורה עורר דאגה רצינית בקרב איגוד הסוהרים הקנדי. פרדריק לבו, נשיא האיגוד הארצי, אמר כי דווקא העובדה שהרחפן הצליח להגיע לאגף שמיועד לאסירים בסיכון גבוה במיוחד צריכה לשמש אזהרה. "זה קצת מצחיק, ארוחת המקנאגטס", אמר, אך הזהיר כי בפעם הבאה המטען עלול להיות מסוכן בהרבה – למשל כלי נשק או סכין קרמית.

גם מייק בולדוק, נשיא האיגוד באזור קוויבק, הזהיר כי הכנסת חפצים אסורים באמצעות רחפנים הפכה לבעיה הולכת וגוברת. לדבריו, מכשירי טלפון, סכינים וחפצים אסורים אחרים כבר מועברים בדרך זו אל מתקני כליאה. "הגענו למצב שבו אסיר יכול להזמין לעצמו מקדונלד'ס. מה יהיה בפעם הבאה? אקדח טעון?", אמר.

לא רק מזון ואלכוהול

הפרצה בולטת במיוחד משום שבמתקן קיימות מערכות שנועדו בדיוק למנוע אירועים כאלה. שירות בתי הסוהר הקנדי מפעיל בין היתר מערכות המבוססות על זיהוי תדרי רדיו כדי להתריע על רחפנים באזור, ובמתקן עצמו אף פועל פיילוט של טכנולוגיה לחסימת אותות של טלפונים ורחפנים. אלא שבמקרה הזה הן המצלמות החיצוניות והן אמצעי הזיהוי לא איתרו את הרחפן. באיגוד הסוהרים טוענים שהטכנולוגיה הקיימת אינה מתקדמת מספיק כדי להתמודד עם הדורות החדשים של הרחפנים.

שירות בתי הסוהר הקנדי אישר כי אכן התרחשה העברה של "חפצים לא מורשים" וכי האירוע נבדק. דובר השירות אמר כי מקרים כאלה ממחישים את הצורך בהמשך השקעה בטכנולוגיה ובתשתיות. בין היתר החלו הרשויות להתקין אמצעים פיזיים כמו רשתות, שנועדו למנוע מרחפנים להתקרב לחלונות ולאזורים שבהם נמצאים האסירים.

מדובר בבעיה רחבה בהרבה ממשלוח מזון מהיר. בדוח קודם של נציב בתי הסוהר בקנדה תועדו 90 תקריות הקשורות לרחפנים במתקני כליאה רק במחצית הראשונה של 2024. הרשויות טוענות כי הן משקיעות באמצעי גילוי ומניעה, אולם משלוחים בלתי חוקיים של סמים, טבק, טלפונים וכלי נשק ממשיכים להיות אתגר משמעותי. רק באוקטובר השנה דיווח שירות בתי הסוהר על תפיסות של סמים, טלפונים וכלי נשק בשווי מאות אלפי דולרים בכמה מתקנים אחרים.