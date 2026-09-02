כשדונלד טראמפ הילל בתחילת יולי את רשת תחנות הדלק ‏Freedom Fuel‏, הוא הציג אותה כדוגמה לעסק ‏שמצליח להוזיל את מחירי הדלק עבור האמריקנים. בתחנות הרשת בפנסילבניה ובניו ג'רזי נמכר אז בנזין ‏ב-3.47 דולרים לגלון – עשרות סנטים מתחת למחירי התחנות המתחרות – והנשיא קרא לקמעונאים ‏אחרים ללכת בעקבותיה.‏

אלא שכעת מתברר כי אחת השאלות המרכזיות סביב הרשת, איך היא הצליחה למכור דלק בזול כל כך? ‏קיבלה תשובה אפשרית, ולא מחמיאה במיוחד. חברת הדלק מנספילד (‏Mansfield Oil‏) הגישה תביעה נגד ‏חברה שהייתה ספקית הדלק של תחנות ‏Freedom Fuel‏, בטענה כי קיבלה יותר מ-1.1 מיליון גלונים של ‏דלק בשווי של כמעט 4 מיליון דולר, אך לא שילמה עבורם.‏

גלריה תחנת דלק של Freedom Fuel בפנסילבניה ( צילום: AP Photo/Matt Rourke )

לפי התביעה, שהוגשה ב-19 באוגוסט לבית המשפט הפדרלי בפנסילבניה, חברת ‏KRSM‏ וסייד קזמי, ‏העומד בראשה, קיבלו כ-150 משלוחים של דלק ממסוף ‏Twin Oaks‏ שבפנסילבניה בין 21 במאי ל-7 ביולי. ‏בסך הכל מדובר בכ-1.12 מיליון גלונים, בשווי של כ-3.99 מיליון דולר. לטענת מנספילד, חלק מהדלק נמכר ‏לאחר מכן לתחנות המשתייכות לרשת ‏Freedom Fuel‏.‏

סירוב תשלום עבור מוצר שסופק או מחלוקת חשבונאית? ‏

התביעה אינה מופנית נגד ‏Freedom Fuel‏ עצמה, והרשת אינה נתבעת בתיק. בתביעה אין גם טענה כי בעלי ‏התחנות ידעו שהדלק לא שולם. מנספילד טוענת כי ‏KRSM‏ הצליחה למכור את הדלק במחירים נמוכים ‏במיוחד משום שלא שילמה לספק, אך זו טענה שעדיין לא הוכרעה בבית המשפט.‏

KRSM‏, שנתבעת, דוחה את הטענות. עורך דינה מסר ל-‏CNN‏ כי מדובר במחלוקת חשבונאית סביב ‏חשבוניות של מנספילד, שלטענתה תומחרו באופן שגוי. במסמך שהגיש לבית המשפט כתב קזמי כי הוא לא ‏הסכים שהסכומים שמנספילד דרשה ממנו אכן נכונים או חייבים בתשלום, וטען בין היתר לאי-התאמות ‏בחשבוניות.‏

הסיפור מעורר עניין משום שהמחירים של ‏Freedom Fuel‏ עוררו תמיהה בענף עוד לפני התביעה. ‏כשהרשת החלה לפעול ביולי, המחיר בתחנותיה היה נמוך בכ-50-40 סנט לגלון מהמחירים המקובלים ‏באזור. מומחי אנרגיה ותעשייה תהו כיצד מתאפשר לרשת תחנות דלק למכור דלק במחיר כזה לאורך זמן, ‏במיוחד בתקופה שבה מחירי הדלק בארה"ב עלו בעקבות המלחמה עם איראן.‏

וושינגטון פוסט כבר דיווח בעבר כי אחת האפשרויות היא שהרשת הצליחה לרכוש דלק במחירים נמוכים ‏במיוחד, לפני העלייה במחירי השוק, או להשיג תנאים מסחריים טובים מספקים. אלא שעד כה לא היה ‏ברור כיצד בדיוק נוצר פער המחירים.‏

טראמפ. הילל את החברה ( צילום: Doug Mills/Pool/Reuters )

בינתיים, הפער הצטמצם. בתחילת אוגוסט כבר נמכר דלק בחלק מתחנות ‏Freedom Fuel‏ בכ-3.89 דולרים ‏לגלון, עדיין פחות מהמחירים בתחנות רבות בסביבה, אך לא בפער הדרמטי שנרשם עם השקת הרשת. ‏מספר התחנות ברשת, אגב, גדל מאז מכ-25 ל-29.‏

גם הקשר בין הרשת לבין משפחת קזמי מעורר שאלות. לפי רישומים ציבוריים, סייד קזמי ואחיו שמיך ‏‏(‏Shamikh Kazmi‏), קשורים לכמה מתחנות ‏Freedom Fuel‏. במקביל, השניים נקשרו בשנים האחרונות ‏לשורה של הליכים משפטיים הנוגעים לעסקי הדלק שלהם. במקרה אחד, שנדון בניו ג'רזי, ניתן פסק דין ‏שחייב את שמיך להשיב מאות אלפי דולרים לספק דלק.‏

מנגד, הבית הלבן מדגיש כי ‏Freedom Fuel‏ היא חברה פרטית וכי לממשל טראמפ אין קשר עסקי אליה, ‏אינו מסבסד אותה ולא סיפק לה דלק במחיר מוזל. גם ההליך הנוכחי אינו טוען למעורבות של הממשל.‏

בינתיים, בית המשפט כבר נקט צעד שנועד להבטיח שהכסף יהיה זמין אם מנספילד תזכה בתביעה: לפי ‏דיווח ב-‏CNBC‏, השופט הורה לקזמי ול-‏KRSM‏ להשאיר לפחות 2.75 מיליון דולר בחשבון בנק, אבל ההליך ‏עצמו עוד רחוק מהכרעה.‏