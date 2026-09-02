כשדונלד טראמפ הילל בתחילת יולי את רשת תחנות הדלק Freedom Fuel, הוא הציג אותה כדוגמה לעסק שמצליח להוזיל את מחירי הדלק עבור האמריקנים. בתחנות הרשת בפנסילבניה ובניו ג'רזי נמכר אז בנזין ב-3.47 דולרים לגלון – עשרות סנטים מתחת למחירי התחנות המתחרות – והנשיא קרא לקמעונאים אחרים ללכת בעקבותיה.
אלא שכעת מתברר כי אחת השאלות המרכזיות סביב הרשת, איך היא הצליחה למכור דלק בזול כל כך? קיבלה תשובה אפשרית, ולא מחמיאה במיוחד. חברת הדלק מנספילד (Mansfield Oil) הגישה תביעה נגד חברה שהייתה ספקית הדלק של תחנות Freedom Fuel, בטענה כי קיבלה יותר מ-1.1 מיליון גלונים של דלק בשווי של כמעט 4 מיליון דולר, אך לא שילמה עבורם.
לפי התביעה, שהוגשה ב-19 באוגוסט לבית המשפט הפדרלי בפנסילבניה, חברת KRSM וסייד קזמי, העומד בראשה, קיבלו כ-150 משלוחים של דלק ממסוף Twin Oaks שבפנסילבניה בין 21 במאי ל-7 ביולי. בסך הכל מדובר בכ-1.12 מיליון גלונים, בשווי של כ-3.99 מיליון דולר. לטענת מנספילד, חלק מהדלק נמכר לאחר מכן לתחנות המשתייכות לרשת Freedom Fuel.
סירוב תשלום עבור מוצר שסופק או מחלוקת חשבונאית?
התביעה אינה מופנית נגד Freedom Fuel עצמה, והרשת אינה נתבעת בתיק. בתביעה אין גם טענה כי בעלי התחנות ידעו שהדלק לא שולם. מנספילד טוענת כי KRSM הצליחה למכור את הדלק במחירים נמוכים במיוחד משום שלא שילמה לספק, אך זו טענה שעדיין לא הוכרעה בבית המשפט.
KRSM, שנתבעת, דוחה את הטענות. עורך דינה מסר ל-CNN כי מדובר במחלוקת חשבונאית סביב חשבוניות של מנספילד, שלטענתה תומחרו באופן שגוי. במסמך שהגיש לבית המשפט כתב קזמי כי הוא לא הסכים שהסכומים שמנספילד דרשה ממנו אכן נכונים או חייבים בתשלום, וטען בין היתר לאי-התאמות בחשבוניות.
הסיפור מעורר עניין משום שהמחירים של Freedom Fuel עוררו תמיהה בענף עוד לפני התביעה. כשהרשת החלה לפעול ביולי, המחיר בתחנותיה היה נמוך בכ-50-40 סנט לגלון מהמחירים המקובלים באזור. מומחי אנרגיה ותעשייה תהו כיצד מתאפשר לרשת תחנות דלק למכור דלק במחיר כזה לאורך זמן, במיוחד בתקופה שבה מחירי הדלק בארה"ב עלו בעקבות המלחמה עם איראן.
וושינגטון פוסט כבר דיווח בעבר כי אחת האפשרויות היא שהרשת הצליחה לרכוש דלק במחירים נמוכים במיוחד, לפני העלייה במחירי השוק, או להשיג תנאים מסחריים טובים מספקים. אלא שעד כה לא היה ברור כיצד בדיוק נוצר פער המחירים.
בינתיים, הפער הצטמצם. בתחילת אוגוסט כבר נמכר דלק בחלק מתחנות Freedom Fuel בכ-3.89 דולרים לגלון, עדיין פחות מהמחירים בתחנות רבות בסביבה, אך לא בפער הדרמטי שנרשם עם השקת הרשת. מספר התחנות ברשת, אגב, גדל מאז מכ-25 ל-29.
גם הקשר בין הרשת לבין משפחת קזמי מעורר שאלות. לפי רישומים ציבוריים, סייד קזמי ואחיו שמיך (Shamikh Kazmi), קשורים לכמה מתחנות Freedom Fuel. במקביל, השניים נקשרו בשנים האחרונות לשורה של הליכים משפטיים הנוגעים לעסקי הדלק שלהם. במקרה אחד, שנדון בניו ג'רזי, ניתן פסק דין שחייב את שמיך להשיב מאות אלפי דולרים לספק דלק.
מנגד, הבית הלבן מדגיש כי Freedom Fuel היא חברה פרטית וכי לממשל טראמפ אין קשר עסקי אליה, אינו מסבסד אותה ולא סיפק לה דלק במחיר מוזל. גם ההליך הנוכחי אינו טוען למעורבות של הממשל.
בינתיים, בית המשפט כבר נקט צעד שנועד להבטיח שהכסף יהיה זמין אם מנספילד תזכה בתביעה: לפי דיווח ב-CNBC, השופט הורה לקזמי ול-KRSM להשאיר לפחות 2.75 מיליון דולר בחשבון בנק, אבל ההליך עצמו עוד רחוק מהכרעה.
כך, מה שהחל כקמפיין יחסי ציבור נשיאותי סביב תחנות שמוכרות "דלק פטריוטי" במחיר נמוך, הפך לסיפור עסקי ומשפטי שמעלה מחדש את השאלה כיצד הצליחה הרשת להציע מחירים שהפתיעו אפילו את מומחי שוק הדלק.