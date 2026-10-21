הזכייה באה כשנתיים אחרי שהקיבוץ רכש את מחצבת זנוח שליד בית שמש תמורת 1.1 מיליארד שקלים. בנוסף, מפעיל הקיבוץ את מחצבות כפר גלעדי, יקיר, הדרום ועמיעד. המחצבות מפיקות חצץ, חומר הגלם של ענף התשתיות, המשמש בין היתר לייצור אספלט ובטון.

הזכייה באה כשנתיים אחרי שהקיבוץ רכש את מחצבת זנוח שליד בית שמש תמורת 1.1 מיליארד שקלים. בנוסף, מפעיל הקיבוץ את מחצבות כפר גלעדי, יקיר, הדרום ועמיעד. המחצבות מפיקות חצץ, חומר הגלם של ענף התשתיות, המשמש בין היתר לייצור אספלט ובטון.

הזכייה באה כשנתיים אחרי שהקיבוץ רכש את מחצבת זנוח שליד בית שמש תמורת 1.1 מיליארד שקלים. בנוסף, מפעיל הקיבוץ את מחצבות כפר גלעדי, יקיר, הדרום ועמיעד. המחצבות מפיקות חצץ, חומר הגלם של ענף התשתיות, המשמש בין היתר לייצור אספלט ובטון.

חברת המחצבות של הקיבוץ בת 70 שנה. לפני שלוש שנים רכשה קרן תשתיות לישראל (תש"י) 30% ממניותיה מידי כפר גלעדי, שיושב על קו העימות בצפון, לא רחוק ממטולה, תמורת 280 מיליון שקלים.

חברת המחצבות של הקיבוץ בת 70 שנה. לפני שלוש שנים רכשה קרן תשתיות לישראל (תש"י) 30% ממניותיה מידי כפר גלעדי, שיושב על קו העימות בצפון, לא רחוק ממטולה, תמורת 280 מיליון שקלים.

חברת המחצבות של הקיבוץ בת 70 שנה. לפני שלוש שנים רכשה קרן תשתיות לישראל (תש"י) 30% ממניותיה מידי כפר גלעדי, שיושב על קו העימות בצפון, לא רחוק ממטולה, תמורת 280 מיליון שקלים.