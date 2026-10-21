קיבוץ כפר גלעדי, שנחשב לאחד הקיבוצים העשירים ולמעצמה בתחום המחצבות, זכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להפעלת מחצבת קדרים שבגליל, והוא ישלם עבורה 542 מיליון שקלים. המכרז מקנה לקיבוץ זכויות כרייה, חציבה והפעלה של המחצבה לתקופה של 24 שנה. מחצבות כפר גלעדי מתכננות להשקיע עשרות מיליוני שקלים בחידוש אתר קדרים ובהכנסת טכנולוגיות חדשות.
הזכייה באה כשנתיים אחרי שהקיבוץ רכש את מחצבת זנוח שליד בית שמש תמורת 1.1 מיליארד שקלים. בנוסף, מפעיל הקיבוץ את מחצבות כפר גלעדי, יקיר, הדרום ועמיעד. המחצבות מפיקות חצץ, חומר הגלם של ענף התשתיות, המשמש בין היתר לייצור אספלט ובטון.
חברת המחצבות של הקיבוץ בת 70 שנה. לפני שלוש שנים רכשה קרן תשתיות לישראל (תש"י) 30% ממניותיה מידי כפר גלעדי, שיושב על קו העימות בצפון, לא רחוק ממטולה, תמורת 280 מיליון שקלים.
ערן שכטמן, מנכ"ל המחצבות, אמר כי העשור הקרוב יעמוד בסימן תשתיות. "יש למדינה אתגרים גדולים בתחום: פרויקטי המטרו, שיקום הצפון והדרום ובניית ממ"דים, פרויקטי תחבורה ותשתית של המדינה, כולל הארכת כביש 6".
לדבריו, גם העצירה הנוכחית בענף הבנייה ככל הנראה תיפתח בקרוב. "לכל זה נחוץ חצץ, שהוא התשתית של התשתיות, ולכן העשור הקרוב הוא הזמן שישראל הולכת להשקיע בתשתיות. אם מסתכלים על מניות חברות התשתיות, שפיר, סולל בונה ואשטרום, כולן מזנקות בבורסה, כי כולם מבינים את מה שאמרתי עכשיו."
מעבר למחצבות, הקיבוץ פעיל גם בתחום המלונאות. לפני כשנה רכש את מלוא הבעלות על מלון גליליון שליד קריית שמונה, לפי שווי של 210 מיליון שקלים, ובהמשך מכר 50% מאחזקותיו בו ובמלון כפר גלעדי, לחברת ישראל קנדה מלונות שבשליטת האחים זלקינד, תמורת 142 מיליון שקלים.