אזרח בריטי צפה שנים ארוכות במחיר הביטקוין מזנק, מתוך אמונה שהכסף שהשקיע במטבע אבד לו לצמיתות. כעת, יותר מעשור לאחר מכן, קיבל בחזרה החזקה בשווי 4.5 מיליון דולר.
כריס (שם בדוי) רכש את הביטקוין הראשון שלו בדצמבר 2011, דרך Britcoin, בורסה בריטית שהפכה מאוחר יותר ל-Intersango. הבורסה הפסיקה לסחור בסוף 2012, ועד תחילת 2014 ירדה כליל מהאוויר. "הדבר הכי גרוע היה לראות את הביטקוין גדל ולדעת מה יכולתי לעשות עם הכסף הזה", אמר כריס.
השקעתו הראשונית עמדה על כ-1,500 פאונד (כ-2,000 דולר), וההחזקה טיפסה לשווי של 5,400 דולר עוד לפני שאיבד את הגישה לכספים. "כשאיבדתי את הגישה לארנק זה היה הלם גדול וממש קשה, כי לא היינו במצב כלכלי מצוין", סיפר. "הייתה לי משפחה צעירה, בית חדש וזה היה כסף שלא יכולתי להרשות לעצמי לאבד".
משרד עורכי הדין קל סוליסיטורס (CEL Solicitors), באמצעות תוכנת מעקב קריפטו של חברת האחות שלו The Crypto Tracing Experts, איתר ארנק שלטענתו שייך למשתמשי Intersango לשעבר, ובו יותר מ-5,500 ביטקוין בשווי כ-421 מיליון דולר. לדברי המשרד, הכספים שהוחזרו לכריס תפחו לשווי של 4.5 מיליון דולר - כשבזמן הרכישה שילם פחות מ-4 דולר לביטקוין, לעומת מחיר של כ-76.5 אלף דולר כיום.
ההשבה הופכת השקעה מוקדמת בקריפטו שנחשבה אבודה לכסף שיכול לסייע למשפחתו של כריס לרכוש בית גדול יותר ולפרוע חובות. כריס אמר כי הוא מתכנן לשמור על חלק מהביטקוין למרות החששות מתנודתיות ומגניבה פוטנציאלית. "אני יכול לעזור לבן שלי לשלם חלק מההלוואות על הבית החדש שלו", אמר. "אני רוצה לשמור על קצת ביטקוין כדי לראות אם הערך יעלה שוב, אבל אם אני עושה את זה, זה גם מלחיץ אותי, למקרה שהערך ירד - ולמרות שחלק מההשקעות מפוקחות יותר כיום, קריפטו הוא לא אחד מהם".
לפרשה עשויות להיות השלכות רחבות יותר. ריאן סווטנאם (Ryan Sweetnam), מנהל ההתדיינות הפיננסית בקל סוליסיטורס, אמר כי השבת הנכסים דרשה מסמכים שהוכיחו כי הלקוחות אכן רכשו את הביטקוין, כולל מסמכי בנק שהגיעו עד כמעט 15 שנה אחורה. לדברי המשרד, גם משתמשי Intersango לשעבר האחרים עשויים להיות מסוגלים להשיב את כספם, בתנאי שיוכיחו בעלות.