כריס (שם בדוי) רכש את הביטקוין הראשון שלו בדצמבר 2011, דרך Britcoin, בורסה בריטית שהפכה מאוחר יותר ל-Intersango. הבורסה הפסיקה לסחור בסוף 2012, ועד תחילת 2014 ירדה כליל מהאוויר. "הדבר הכי גרוע היה לראות את הביטקוין גדל ולדעת מה יכולתי לעשות עם הכסף הזה", אמר כריס.

כריס (שם בדוי) רכש את הביטקוין הראשון שלו בדצמבר 2011, דרך Britcoin, בורסה בריטית שהפכה מאוחר יותר ל-Intersango. הבורסה הפסיקה לסחור בסוף 2012, ועד תחילת 2014 ירדה כליל מהאוויר. "הדבר הכי גרוע היה לראות את הביטקוין גדל ולדעת מה יכולתי לעשות עם הכסף הזה", אמר כריס.

כריס (שם בדוי) רכש את הביטקוין הראשון שלו בדצמבר 2011, דרך Britcoin, בורסה בריטית שהפכה מאוחר יותר ל-Intersango. הבורסה הפסיקה לסחור בסוף 2012, ועד תחילת 2014 ירדה כליל מהאוויר. "הדבר הכי גרוע היה לראות את הביטקוין גדל ולדעת מה יכולתי לעשות עם הכסף הזה", אמר כריס.

השקעתו הראשונית עמדה על כ-1,500 פאונד (כ-2,000 דולר), וההחזקה טיפסה לשווי של 5,400 דולר עוד לפני שאיבד את הגישה לכספים. "כשאיבדתי את הגישה לארנק זה היה הלם גדול וממש קשה, כי לא היינו במצב כלכלי מצוין", סיפר. "הייתה לי משפחה צעירה, בית חדש וזה היה כסף שלא יכולתי להרשות לעצמי לאבד".

השקעתו הראשונית עמדה על כ-1,500 פאונד (כ-2,000 דולר), וההחזקה טיפסה לשווי של 5,400 דולר עוד לפני שאיבד את הגישה לכספים. "כשאיבדתי את הגישה לארנק זה היה הלם גדול וממש קשה, כי לא היינו במצב כלכלי מצוין", סיפר. "הייתה לי משפחה צעירה, בית חדש וזה היה כסף שלא יכולתי להרשות לעצמי לאבד".

השקעתו הראשונית עמדה על כ-1,500 פאונד (כ-2,000 דולר), וההחזקה טיפסה לשווי של 5,400 דולר עוד לפני שאיבד את הגישה לכספים. "כשאיבדתי את הגישה לארנק זה היה הלם גדול וממש קשה, כי לא היינו במצב כלכלי מצוין", סיפר. "הייתה לי משפחה צעירה, בית חדש וזה היה כסף שלא יכולתי להרשות לעצמי לאבד".