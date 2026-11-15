בשבוע שעבר נבחר שי שניצר (47), נשוי ואב לשלושה מכפר שמריהו, לנשיא בורסת היהלומים. בכך נסגר מעגל משפחתי: סבו, משה שניצר ז"ל, היה ממייסדי הבורסה ונשיאה, ואביו, שמואל שניצר, כיהן כנשיא הבורסה עד 2015 ומשמש כיום נשיא כבוד שלה. שניצר יחליף בתפקיד את הנשיא היוצא ניסים זוארץ.

למשפחת שניצר חברת יהלומים מהגדולות והוותיקות בבורסה ברמת גן, ושי פעיל בה לצד אביו מזה 25 שנה. לצד הסחר ביהלומים הוסיפה החברה בשנים האחרונות מותג תכשיטים תחת השם "שניצר". בן דודו הוא היהלומן הבינלאומי דן גרסטלר, בעל עסקי יהלומים ומכרות משלו.

שי שניצר יחד עם אביו שמואל ( צילום: טל שחר )

שניצר נבחר בעיתוי בעייתי. היקף יצוא היהלומים הגיע לשפל של כל הזמנים, שליש ממה שהיה לפני עשור. מחירי היהלומים בעולם ירדו, וגם הביקושים נפגעו, בין השאר מהתחרות מצד יהלומי מעבדה.

"נכון שבשנים האחרונות יהלומי המעבדה לקחו נתח שוק של עשרות אחוזים. אני מאמין שאת מעמדו של היהלום הטבעי ניתן לקדם שוב", אמר שניצר בשיחה עם ynet. "קיימת הבנה אצלנו ובפדרציה הבינלאומית ליהלומים שזה הזמן למהלך מתואם, כדי להעלות את ערכו של היהלום בעיני הציבור ולהבליט את הייחודיות שלו מול יהלום מעבדה. רק לסבר את האוזן, גילו של יהלום טבעי הצעיר ביותר הוא 150 מיליון שנה, והוותיק ביותר שלושה מיליארד שנה. יש כאן מוצר ייחודי, ואנחנו נתקשר את הייחודיות שלו".

בעבר סירבה נשיאות הבורסה להכיר ביהלומי מעבדה ולאפשר סחר בהם בתחומה. על רקע השתלטותם על נתח שוק נשאל שניצר מה עמדתו. "הגישה של הבורסה ושלי אינה מאפשרת מסחר ביהלומי מעבדה בשטחנו. זה לא אותו מוצר ולא אותו שוק", אמר. "עובדה שמותגי היוקרה טיפאני, קרטייה ולואי ויטון משווקים אך ורק יהלומים טבעיים".

שניצר צופה שנתיים טובות לענף. "הביקושים יחסית יציבים. המשימה שלי היא לקדם את המרכז בארץ, לחזור להיות בורסה מובילה. אני מתכוון להתחיל מיד בביטול המכס של 12.5% שהטילו האמריקנים על יהלומים מישראל. השוק האמריקני תופס 60% מהיצוא הישראלי, ואין סיבה ששותפת הסחר הגדולה שלנו תהיה חסומה בפנינו. אני בטוח שברגע שנגיע להבנה עם האמריקנים נהיה בעמדה טובה לזינוק. גם נושא הסדר המס מול רשות המסים, שמטיב עם חברות היהלומים, ישים אותנו בעמדה תחרותית מול דובאי, הודו ובלגיה".

על סדר יומו גם תדמית היהלומן. "בעבר הייתה לנו תדמית של מי שעובדים במחשכים. עברנו הסדרה ושקיפות מול רשות המסים, ואנחנו לא נמצאים כיום בשום רשימה בעייתית. אנחנו ענף מוסדר, וכל התדמית שיצאה לנו אינה נכונה. אני אעשה עבודה מול התקשורת כדי לחזק את התדמית ואת האמון בבורסה, ולהביא להכרה ציבורית שהיהלומנים הם אוכלוסייה עובדת ויצרנית, שמקיימת שיתוף פעולה בין חרדים, חילונים ולאומים שונים. אני אכין תוכנית ליחצן את זה החוצה".

הבחירה מגיעה אחרי שענף היהלומים הישראלי הידרדר לשפל היסטורי, כפי שפורסם ב-ynet לפי נתוני אגף הפיקוח על היהלומים, היצוא המצטבר מינואר עד סוף יוני 2026 הסתכם ב-2.4 מיליארד דולר בלבד, הנתון הנמוך ביותר בתולדות הענף. ב-2015, שנת השיא של יצוא היהלומים המלוטשים מישראל, הסתכם היצוא בכ-7 מיליארד דולר, יותר מפי שלושה. היקף הסחר הכולל, יבוא יהלומי גלם ויצוא יהלומים, צנח לשפל של כ-4 מיליארד דולר, לעומת כ-12 מיליארד דולר בשנות השיא.

המפקחת על היהלומים, נטלי גוטמן, אמרה כי הענף נמצא במצב חסר תקדים, כי היקף הסחר הוא שליש בלבד מזה שהיה לפני עשור, וכי מאז 2022 נרשמת ירידה עקבית. לדבריה, ישראל נפגעת מהמשבר העולמי בענף, מעלייתה של דובאי כמרכז סחר בזכות הטבות מס, ומהחדירה המסיבית של יהלומי מעבדה שמחירם נמוך משמעותית.

הנשיא היוצא, ניסים זוארץ, התפטר אחרי שנתיים בתפקיד ואמר כי המצב "קטסטרופלי". הוא הזהיר שמדינות כמו בלגיה מייצאות לארה"ב בלי מכס, בעוד ישראל משלמת מכס של 12.5%, ושחברות שהביאו לישראל סחורות ועובדים עברו לדובאי בגלל הטבות המס שם.