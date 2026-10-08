משרד האוצר מסרב לשלם שכר עבור שעות עבודה מרובות ליו"רים ולחברים בוועדות הערר של קרן הפיצויים של מס רכוש ברשות המסים, שמטפלת בפיצויים על נזקי מלחמה ישירים ועקיפים. כך נודע ל-ynet.

בכך נגרמת פגיעה באזרחים ועסקים שנפגעו במלחמה, ולפי חברי ועדות הערר כ-10,000 עררים של אזרחים ועסקים על פיצויי המלחמה בהיקפים של מיליארדים תקועים ואינם מטופלים כלל, שלוש שנים אחרי פרוץ המלחמה. עוד נודע כי ראשי 10 ועדות הערר הודיעו אתמול על הפסקת פעילות מוחלטת עד שהעניין יוסדר.

זירת נפילת טיל בחיפה ( צילום: דוברות עיריית חיפה )

אתמול הודיעו ראשי הוועדות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולמנהל רשות המסים שי אהרונוביץ כי החליטו על הפסקה מיידית של כל הדיונים ומתן ההחלטות בערעורים, עד להסדרת תנאי העבודה שיאפשרו לחברי הוועדות להכריע בתיקים באופן מקצועי.

לדברי גורמים בוועדות הערר, הרקע הוא חריג: רשות המסים, שקרן הפיצויים שלה היא צד בהליכים שוועדות דנות בהן, החליטה להגביל את שעות העבודה שניתן להשקיע בכל תיק. כלומר, הגוף שהוועדות מפקחות עליו קובע בפועל כמה זמן הן יוכלו להשקיע בביקורת. לטענת חברי הוועדות, ההחלטה התקבלה למרות מתווה אחר שגובש במשרד המשפטים והסכמות שרשות המסים חזרה בה מהן.

השכר שמקבל כל יו"ר ועדה הוא 230 שקל לשעה. בכל ועדה יש עוד שני חברים שכל אחד מהם מקבלים 205 שקלים לשעה. הדרישות של חברי הוועדות הן לא להעלות את השכר לשעה אלא לשלם להם על כל שעות עבודתם על כל תיק.

יו"ר ועדה הסביר כי רק ההכנה לתיק שעוסק במיליוני שקלים אורכת שעות רבות, אך רשות המסים מסרבת לשלם על הכנה לתיק יותר משתי שעות הכנה. חברי הוועדות דורשים שהתשלום יבוצע על פי הגשת חשבון כמה שעות ארכה כל הכנה. "כמו שנותנים בנו אמון בהחלטות הערר כך צריך לתת אמון גם בהצהרות שלנו כמה זמן הקדשנו לטיפול בכל תיק", אמר ל-ynet יו"ר ועדת ערר.

לדברי חברי הוועדות כבר סוכם כי התשלום למספר שעות ההכנה יוגדל בדיון שהיה במשרד המשפטים ושבו השתתפו גם ראשי רשות המסים, אולם האוצר חזר בו מהסיכום.

המשמעות המעשית של הפסקת פעילות הוועדות לחלוטין החל מהיום היא שאלפי עסקים ואזרחים, שחלקם ממתינים לסכומים משמעותיים של עשרות ומאות אלפי שקלים, בעקבות נזקי המלחמה, עלולים להמשיך להמתין ללא הכרעה. המכתב המודיע על הפסקת פעילות הוועדות יצא בכוונה תחילה דווקא ב־7 באוקטובר, שלוש שנים לפרוץ המלחמה.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "משרד האוצר מקדיש את כל המשאבים הנדרשים ואף יותר מכך כדי שכל אזרח יקבל את דמי הפיצויים בהתאם לזכאות ביעילות ובמהירות האפשרית. הסכומים שמועברים בלוחות זמנים קצובים וקצרים מלמדים על כך. בניגוד לטענות שהועלו על ידי חלק מראשי ועדות הערר, ולאחר דיונים שהתקיימו עמם, משרד האוצר אישר להגדיל את מכסת שעות ההכנה לדיונים, במטרה לאפשר לוועדות למלא את תפקידן באופן מיטבי. חרף ההסכמות שהושגו, חלק מראשי הוועדות בחרו לחזור בהם מהסיכומים.