בשיתוף זפירוס

זפירוס פולין ( צילום: יירון שרון, עריכת וידאו: אסף קוזין )





כשאנחנו מדליקים את האור, מפעילים מזגן או מחברים את המכונית החשמלית לטעינה, אנחנו מצפים שהחשמל יהיה זמין בכל שעה. מבחינתנו, אין חשיבות לשאלה אם באותו רגע נושבת רוח או אם השמש מסתתרת מאחורי ענן. עבור מערכת החשמל, לעומת זאת, אלה שאלות מרכזיות: הייצור מאנרגיות מתחדשות משתנה בהתאם למזג האוויר ולשעות היום, ואילו הצריכה מתנהלת לפי הקצב של משקי הבית, העסקים והתעשייה. ככל שמרחיבים את ייצור החשמל הירוק, והוא הופך למקור אנרגיה משמעותי, נדרשת גם היכולת להתאים בין שעות הייצור לשעות הצריכה.

נסענו לפוטגובו שבצפון פולין, סמוך לחופי הים הבלטי, כדי להכיר מקרוב "האב" אנרגיה - מתחם שמשלב ייצור חשמל ירוק מהרוח ומהשמש באמצעות תשתית חשמל משותפת. 98 טורבינות רוח מרכיבות את חוות הרוח היבשתית הגדולה במדינה, ולצדה פועל כעת פרויקט סולארי שהוקם בהשקעה של כ-180 מיליוני שקלים. בהמשך, מתוכננת להצטרף למתחם גם מערכת אגירה, שתאפשר לשמור חשמל שמיוצר בו ולספק אותו בשעות שבהן הוא נדרש. האם אפשר ללמוד מהמודל שפגשנו בפולין על העתיד האנרגטי של ישראל?

כשהשמש מצטרפת לרוח

ייצור אנרגיה מהשמש ומהרוח משלים זה את זה בשעות היום ולאורך השנה. הפאנלים הסולאריים מייצרים בשעות האור, ואילו טורבינות הרוח יכולות לייצר גם בלילה. "האב" האנרגיה של חברת זפירוס ווינג אנרג'יס, חברת אנרגיה מתחדשת ישראלית הפועלת באירופה, כולל חוות רוח בהספק מצרפי של 257 מגה-וואט ובחודשים האחרונים החל לפעול לצדה גם גוליית א' (פוטגובו PV), פרויקט סולארי בהספק של כ-82 מגה-וואט.

מנהל התפעול של זפירוס, רוברט וויטינה, מסביר כיצד השמש והרוח משלימות זו את זו לאורך השנה: "אנחנו נכנסים עכשיו לעונת הרוחות, מאוקטובר עד מרץ. אלה החודשים שבהם ייצור החשמל מהרוח הוא הגבוה ביותר, ואילו התנאים הטובים ביותר לייצור מהשמש הם באביב ובקיץ". ביום הביקור, הוא מוסיף, התנאים מתאימים לייצור חשמל גם מהרוח וגם מהשמש.

גלריה טורבינות במתחם פוטגובו. ייצור אנרגיה מהשמש ומהרוח משלים זה את זה בשעות היום ולאורך השנה ( צילום: ירון שרון )

"אנחנו כבר לא מסתכלים על מתקני ייצור שמבוססים רק על טכנולוגיה אחת של אנרגיה מתחדשת", אומרת ערבה פז סביליה, מנכ"לית זפירוס. "אנחנו מסתכלים על מערכת אנרגיה אינטגרטיבית שכוללת מספר טכנולוגיות, בעלות יכולות ופרופיל ייצור שונים. השילוב נועד לאפשר אספקת חשמל יציבה ואמינה יותר, שנותנת מענה לצריכה הנדרשת, בזמנים בהם היא נדרשת ולא רק בזמנים בהם טכנולוגיה כזו או אחרת מייצרת אנרגיה".

החיבור בין השמש לרוח ב"האב" בפוטגובו כולל גם שימוש משותף בתשתיות: הפרויקט הסולארי החדש התחבר לרשת החשמל הארצית באמצעות תשתיות הרשת של חוות הרוח. בשנת 2025 קיבלה זפירוס רישיון להפעלת רשת חלוקת חשמל מקומית בפולין. כך, לצד ייצור החשמל, החברה מנהלת גם את הרשת המחברת את המתקנים לרשת הארצית.

"יש לנו את כל חלקי הפאזל - מהפיתוח, דרך ההקמה ועד התחזוקה של הפרויקטים, ולא פחות חשוב, יש לנו תשתיות רשת שאנחנו מנהלים, לצד פלטפורמת סחר באנרגיה. כך אנחנו חולשים על כל שרשרת הערך", אומר מרצ'ין גרודנייבסקי, מנכ"ל משב אנרגיה, החברה הבת של זפירוס בפולין.

מתכננים את השלב הבא

טורבינות הרוח והשדות הסולאריים הפעילים ב"האב" האנרגיה בפוטגובו, פועלים בהספק כולל של 339 מגה-וואט. זפירוס נערכת להקים ולצרף ל"האב" שלושה פרויקטים סולאריים נוספים בהספק כולל של 338 מגה-וואט. לפי תוכניות החברה, הקמתם צפויה במהלך שנת 2027. במקביל, החברה מקדמת שילוב של פרויקטים לאגירת אנרגיה בהספק כולל של כ- 400 מגה-וואט שעה, וכן פרויקט של חוות שרתים.

"אנחנו מתכוונים להגדיל משמעותית את הפעילות וההשקעות שלנו, במטרה להפוך לאחת מחברות האנרגיה הגדולות והבולטות ביותר בפולין", אומרת פז סביליה על תוכניות ההתרחבות. זפירוס נסחרת בבורסה בתל אביב. מוקדם יותר השנה רכשה קבוצת דוראל את השליטה בחברה.

מערכת האגירה המתוכננת תתבסס על סוללות. ההחלטה מתי לטעון אותן ומתי לפרוק אותן תלויה בביקוש, במחירי החשמל, בקיבולת המערכת והרשת, ובשיקולים נוספים. האגירה עשויה גם לאפשר לשמור חשמל שבזמן ייצורו אי אפשר להזרים במלואו לרשת בשל מגבלת החיבור.

שדות סולאריים בהאב פוטגובו. "אנחנו מסתכלים על מערכת אנרגיה אינטגרטיבית שכוללת מספר טכנולוגיות", אומרת מנכ"לית זפירוס ( צילום: ירון שרון )

הפעילות בפולין משלבת השקעה ויזמות ישראלית עם עבודתו של צוות מקומי. הצוות מלווה את הפרויקטים משלב הייזום והפיתוח ועד שלב ההפעלה והמסחר באנרגיה, ועובד מול הרשויות, בעלי הקרקעות ובעלי עניין נוספים. עבור תושבי האזור והרשויות המקומיות, המתקנים הם גם מקור לתעסוקה ולהכנסות. לפי החברה, בעלי הקרקעות מקבלים דמי שכירות והרשויות נהנות מהכנסות ממסים, והחברה מעסיקה עובדים מקומיים.

ראש העיר פוטגובו, דיוויד ליטווין, מציין גם את תמיכת החברה בקהילה: "כבר בשלב תכנון הפרויקט החברה הדגישה שהיא רוצה להיות חלק מחיי התושבים. היא תמכה באירועי תרבות ובקבוצות ספורט, וזה חשוב לי מאוד". הוא מברך גם על המשך הפיתוח, "אני שמח שהחברה לא מסתפקת בקיים, ושהפרויקט הזה ממשיך להתפתח".

ומה אפשר ללמוד בישראל?

הביקור בפוטגובו מדגיש שהרחבת ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות צריכה להיעשות בד בבד עם תכנון אספקה סדירה לאורך היממה ובכל עונות השנה. שילוב של ייצור מהשמש ומהרוח עם אגירה, נועד לתת מענה לצורך הזה. התנאים בישראל ובפולין אמנם שונים, אבל האתגר משותף: התאמת אספקת החשמל לצורכי הצרכנים. המודל שמפתחת זפירוס בפולין מציע כיוון למחשבה גם בישראל.