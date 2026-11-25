מקדונלד'ס ישראל נפרדת מהמקוינס (McCoins) ומשיקה תוכנית נאמנות חדשה: החל מדצמבר תיכנס לתוקף תוכנית צבירת נקודות בשם מיי מקדונלד'ס (MyMcDonald's), או בקיצור מיי אם - MyM, שתחליף את תוכנית המקוינס. יתרת מקוינס שלא תנוצל עד 30 בנובמבר תומר אוטומטית לנקודות MyM ב-1 בדצמבר 2026.

לפי תוכנית הנאמנות החדשה, לקוחות מזוהים, כלומר רשומים לאפליקציה, יצברו 8 נקודות MyM על כל שקל ברכישה במקדונלד'ס ויוכלו להמיר אותן למוצרים ספציפיים מהתפריט, למרצ'נדייז רשמי ולהטבות בלעדיות.

מקדונלד'ס ותוכנית הנקודות החדשה MyM ( צילומים: יח"צ, יאיר שגיא )

בניגוד לתוכנית המקוינס שמתבטלת, שבה כל נקודה (מקוין) הייתה שווה קאשבק של שקל, בתוכנית החדשה יהיה מחירון שלפיו סכום נקודות מסוים שווה פריט מתנה. שווי הנקודות משתנה לפי הפריט ולכן עמום יותר מהשיטה הקודמת.

ברשת יפרסמו את המחירון כדי להפיג את העמימות של שווי הנקודות החדש. הסכום הנמוך ביותר שיש להוציא ברשת כדי לקבל מתנה הוא 100 שקל: תמורת 800 נקודות תקבלו המבורגר מיני. כלומר, הצבירה היא מהשקל הראשון והחזר ההשקעה גבוה יותר בשיטה החדשה, במקרה הזה 10%, אבל שימו לב שמדרגת המימוש קפצה: כעת המימוש של ההטבה הוא החל מהוצאה של 100 שקל ברשת, בעוד שלפי השיטה הקודמת, שעדיין קיימת עד סוף החודש, המימוש הוא מקנייה של 25 שקל ברשת.

שווי הנקודות: מה היה עד כה ומה יהיה מעכשיו?

בתוכנית הישנה, שפועלת מאז ינואר 2019, כל מקוין שווה שקל הנחה לקנייה הבאה ב-238 סניפי מקדונלד'ס בישראל, והצבירה מתחילה מ-25 שקל: מקבלים שקל לקנייה הבאה על קנייה של 49-25 שקל, 2 שקל על קנייה של 99-50 שקל, 4 שקל על קנייה של 149-100 שקל, ותוספת של 3 שקל על כל מדרגת 50 שקל נוספת, עד מקסימום של 28 שקל בקנייה של 500 שקל ומעלה.

בשיטה הזאת, קנייה בסכום נמוך מ-25 שקל לא זיכתה בדבר וקנייה ב-99 שקל זיכתה באותו מספר מקוינס כמו קנייה ב-50 שקל. לעומת זאת, בתוכנית החדשה הצבירה היא לינארית וללא סכום מינימום, מהשקל הראשון, אבל המימוש קשה יותר.

איך זה עובד בשיטה החדשה? תמורת 800 נקודות, אחרי הוצאה של 100 שקל ברשת, ניתן לקבל במתנה המבורגר מיני בשווי 10 שקל. תמורת 1,400 נקודות, אחרי הוצאה של 175 שקל, ניתן לקבל צ'יפס רגיל או טבעות בצל בשווי 18 שקל. תמורת 2,000 נקודות, אחרי הוצאה של 250 שקל, ניתן לקבל 5 נאגטס בשווי 20 שקל או שרוכי מק. תמורת 2,500 נקודות, אחרי הוצאה של 312.50 שקל, ניתן לקבל מק צ'יקן בשווי 21 שקל, מיני קראנץ' ושתייה בשווי 20 שקל, מחזיק מפתחות או מטרייה. תמורת 4,500 נקודות, אחרי הוצאה של 562.50 שקל, ניתן לקבל ארוחת ילדים בשווי 32 שקל או גרביים. תמורת 5,000 נקודות, אחרי הוצאה של 625 שקל, ניתן לקבל מק רויאל בשווי 40 שקל או 9 נאגטס בשווי 36 שקל. תמורת 6,500 נקודות, אחרי הוצאה של 812.50 שקל, ניתן לקבל ריב אנטריקוט קראנץ' רויאל וטבעות בצל בשווי 60 שקל, ותמורת 15 אלף נקודות, אחרי הוצאה של 1,875 שקל, ניתן לקבל תיק גב. מדובר בהחזרי השקעה של 10%-5%.

דוגמאות לחיסכון ונקודות התורפה

הנה דוגמה לחיסכון הגדול יותר בתוכנית החדשה: לפי מחירון מקדונלד'ס, כדי לקבל 5 מק נאגטס במתנה צריך מעתה לצבור 2,000 נקודות, כך שהלקוח נדרש להוציא ברשת 250 שקל. בתמורה הוא מקבל הטבה ששוויה הכספי 20 שקל, כלומר החזר של 8%. כל 100 נקודות שוות כאן שקל אחד, כלומר אגורה לנקודה. זה גבוה מההחזר של 5.2% - 13 מקוינס, כלומר 13 שקל, על קנייה של 250 שקל - שהיה בתוכנית המקוינס הישנה. זה כך ברוב פריטי המחירון החדש.

כלומר, נראה ששווי הנקודה החדש עלה משמעותית ברוב המקרים: בתוכנית המקוינס הישנה קנייה ב-100 שקל הניבה 4 מקוינס ששווים 4 שקל בלבד, ואילו כעת אותם 100 שקל מניבים המבורגר מיני ששווה יותר מכפול. ניתן להעריך שלמקדונלד'ס קל וזול יותר לתת מוצר מתנה שעלות הייצור שלו נמוכה עבורה מאשר הנחה כספית בקופה.

לרוב החזר ההשקעה בתוכנית החדשה טוב יותר, למעט בקנייה של 500 שקל ומעלה ומימוש על פריטים כמו ארוחות ילדים: התוכנית הקודמת הניבה 28 שקל, החזר של 5.6%, ועל ארוחת ילדים יש החזר של 4.98% בתוכנית החדשה.

כאמור, מדרגת המימוש עלתה: נשלם 75 שקל יותר כדי לקבל מתנה. בנוסף, הלקוח מוותר על חופש הבחירה. במקום כסף חופשי שניתן להפחית מכל הזמנה של ארוחה, שתייה או גלידה בתוכנית הנאמנות הקודמת, ההטבה בתוכנית החדשה מוגבלת למוצרים ספציפיים מהמחירון.

בהמשך לכך, שימו לב שלקוחות שהחזיקו מקוינס למימוש חופשי על כל התפריט יאבדו אותם ויקבלו במקומם נקודות שמוגבלות לקטלוג מוצרים בלבד.

יש פה גם פיתוי שיווקי: קבלת פריט בודד כמו המבורגר מיני או 5 נאגטס, ללא צ'יפס ושתייה, מייצרת אפקט של השלמת קנייה בקופה, שכן ניתן להעריך שלקוחות רבים שיגיעו לממש את המתנה יוסיפו כסף על שתייה, תוספת או ארוחה מלאה.

עוד אותיות קטנות

שימו לב שלפי המחירון, 5 נאגטס עולים 2,000 נקודות, 400 נקודות ליחידה, בעוד 9 נאגטס עולים 5,000 נקודות, 555 נקודות ליחידה. כלומר, משתלם יותר לממש פעמיים 5 נאגטס מאשר פעם אחת 9 נאגטס.

סגירת חשבון באפליקציה מוחקת מיידית את היתרה ללא אפשרות להעברה, בעוד אי-פעילות שומרת על היתרה עד לפקיעת התוקף הרגילה, ואין יותר קבלת מתנה או נקודות על מענה לסקר.

הרשת עדיין אוסרת על שילוב מוצרים חלביים ובשריים באותה הזמנה בסניפים כשרים לצורך צבירה או מימוש.

עוד יתרונות

בשיטה הקיימת, הלקוח מחויב לממש את מלוא יתרת המקוינס שלו בבת אחת, והמימוש מוגבל לאתר ולאפליקציה בלבד, למעט חנות המרצ'נדייז, כך שאופציית ההמרה הישירה למוצרים ("McCoins פלוס") הייתה נקודתית בלבד ותלויה במבצעים. בשיטה החדשה לא חייבים לנצל את מלוא הנקודות במימוש אחד.

תוקף הנקודות מתארך מ-180 ימים בתוכנית הישנה (כחצי שנה) ל-12 חודשים בתוכנית החדשה, כולל שליחת תזכורות 30 ימים ו-7 ימים לפני מועד הפקיעה.

וגם: בעוד שבתקנון הישן נקבע מפורשות כי אין כפל מבצעים, נראה שהתוכנית החדשה כן משלבת את צבירת הנקודות לצד מבצעים והטבות בלעדיות קבועות לחברי מועדון בסניפים ובמשלוחים.

בעוד שבתוכנית הישנה הצבירה התאפשרה בהזמנות באתר ובאפליקציה בלבד ולא בקופות המסעדה, בתוכנית החדשה ניתן לצבור נקודות גם בעמדות השירות העצמי בסניפים עצמם, באמצעות סריקת ברקוד QR אישי מהאפליקציה בתחילת ההזמנה. רק שימו לב: לקוח שישכח לסרוק את קוד ה-QR מהאפליקציה בתחילת ההזמנה יאבד את הצבירה לחלוטין. הזנת מספר טלפון לקבלה דיגיטלית לא תזכה בנקודות.