ראש השנה חלש צפוי ברשתות השיווק בגלל הקרבה לאוגוסט וכניסת החג בסוף השבוע, כך קובעים ברשתות המזון. יש התעוררות עזה בקניות מסוף השבוע האחרון, אבל זה לא יגרום למכירות להגיע לגבהים של השנה שעברה.

זאת הסיבה שבשופרסל יצאו היום (שלישי) במבצעי מוצרים ב-5 שקלים בקנייה מעל 150 שקל (דבש 250 מ"ל, שלישיית טונה 80 גרם ותירוש 750 מ"ל בין היתר), ושמן זית ב-10 שקלים, כדי לגרום למכירות ברשת להתניע. ברמי לוי הורידו מחיר דבש 250 גרם ל-4.90 שקלים. גם בקניונים מדווחים על התעוררות מאוחרת בקניית מתנות, שם גם הקיץ לא היה זוהר.

גלריה ( צילום: שאטרסטוק )

לפי נתוני חברת ריס (RIS), שדוגמת 2,800 חנויות זהות בקניונים, מהשוואה של יולי-אוגוסט 2026 לעומת 2025 עולה כי יש ירידה של כ-2.5% במכירות בקניונים: 1% ירידה במתחמים פתוחים כמו ביג ו-3.5% ירידה בקניונים. במכירות למ"ר יש עלייה של 1.5% במרכזים הפתוחים ושל 2.5% בקניונים.

לפי ההערכות הסיבה היא המספר הגדול של ישראלים שטסו לנפוש בחו"ל בקיץ, חצי מיליון יותר: חל גידול של למעלה מ-620 אלף טסים ביולי לכ-2.35 מיליון איש ובאוגוסט גידול של כ-385 אלף איש לכ-2.65 מיליון נוסעים.

הקרבה של אוגוסט לחגים יצרה פרק זמן קצר מדי להתאוששות, שתרם לקניות המאוחרות ברשתות המזון. באחת הרשתות אמרו ל-ynet: "הצרכנים התעוררו עכשיו אבל הציפיות מהחג לא גבוהות. יהיה חג פחות טוב מהשנה שעברה.

"אנשים טסו הקיץ יותר מאשר בשנים האחרונות, חזרו מחופשות שעלו הרבה כסף והתעסקו בלהחזיר את הילדים ללימודים. כך שלמעשה העבודה התחילה רק ביום שישי ותהיה לחוצה מאוד השבוע.

הנחות על הטונה ( צילום: מירב קריסטל )

"צריך לזכור שהשנה, לעומת השנה שעברה, יהיו פחות אנשים בארץ בחגים. בשנה שעברה הרבה חברות לא טסו לפה באותה תקופה. הרבה יותר אנשים היו בארץ וזה השפיע באופן ישיר על המכירות, מה שהשנה ישפיע הפוך, אין מה לעשות. גם העובדה שהחגים נופלים בסופ"ש מצד אחד תוסיף ימי מכירה מצד שני כשהחגים נופלים באמצע השבוע יש שני בומים של קניות בשבוע. הדבר החיובי בזה שהחגים נופלים בסופ"ש זה שלא צפוי מחסור בחלב ובעוף. תהיה רציפות אספקה".

איך המחירים?

המחירים השנה גבוהים לעומת מחירי החג בשנה שעברה אך יש לא מעט מבצעים זהים. לכן, לפני הקניות לחג מומלץ לערוך השוואת מחירים לפי עיר באתרים כמו chp ופרייסז, שמציגים את מחירי כל סניפי הרשתות הגדולות בזמן אמת ורק אז לצאת לקניות.

לכבוד החג יש מבצעים בכל הרשתות, וכמו שקרה בשופרסל, הם צפויים להעמיק ביומיים שלפני ראש השנה. בולטים בעיקר מבצעי הדבש בזכות מכרז יבוא של המדינה במסגרתו רשתות התחייבו למחיר נמוך. למשל, אושר עד מוכרת 1 ק"ג ב-12.9 שקל, מחסני השוק ק"ג ב-14.80 שקל וחצי ק"ג ב-7.4 שקלים בלבד, ו-ויקטורי מוכרת ק"ג ב-17.80 שקל.

אבל יש גם לא מעט התייקרויות. לדוגמא, לפי פרייסז, בוויקטורי ואושר עד מחיר דבש 250 גרם לפני ראש השנה 2025 נע סביב 13.90-12.90 שקל וכעת עלה לכ-14.90 שקל, התייקרות של כ-7% עד 15%.

לעומת זאת, ברמי לוי מכרו דבש 250 גרם ב-5.80 שקלים בשנה שעברה והשנה ב-4.90 שקלים, ירידת מחיר של כ-15.5%.

ברוב הרשתות תמצאו תירוש 700 ו-750 מ"ל ב-10 שקלים ומטה, אבל צרכנים מעדיפים תירוש כרמל והמותג בגדול התייקר לעומת חגי תשרי בשנה שעברה: ליטר תירוש כרמל נמכר ב-2025 ברמי לוי במבצע 2 יחידות ב-32 שקל, 16 שקל ליחידה, כשהשנה הוא מוצע ב-17.50 שקל ליחידה, התייקרות של כ-9.3%. בחצי חינם היה מבצע זהה בשנה שעברה והשנה המחיר עלה ב-18% ל-18.90 שקל. יש מבצע על 700 מ"ל 2 יחידות ב-28 שקל. גם באושר עד המחיר עלה ל-18 שקל ובשופרסל מ-2 יחידות ב-32.90 שקל בחג אשתקד ל-17.50 שקל השנה.

יינות תירוש של יקבי כרמל ( צילום: צביקה טישלר )

גם ק"ג רימון התייקר: ברמי לוי הוא נמכר בשנה שעברה ב-3.80 שקלים כשהמחיר הנוכח 7.90 שקלים. התייקרות של כ-80% ביוניברס המחיר עלה בשיעור דומה אבל ל-6.90 שקלים, זול מרמי לוי. באושר עד המחיר של קילו רימון עלה מ-5.90 ל-7.90 שקלים לק"ג התייקרות של 34%. גם בוויקטורי ויוחננוף המחיר עלה. בשופרסל המחיר עלה ב-230% מ-3.90 שקלים ל-12.90 שקל. הפרש של 9 שקלים לק"ג. באושר עד רימון התייקר ב-33% מ-5.90 שקלים ל-7.90 שקלים. בקרפור המחיר דווקא ירד ב-30% מ-9 שקלים ל-6 שקלים.

גם כרעיים התייקרו בחלק מהרשתות לעומת החג שעבר: למשל, ביוניברס המחיר לקילו עלה מ-23.75 שקל ל-28.33 שקל, התייקרות של 19.28%. בקרפור היפר כרעיים התייקרו ב-26% מ-19.90 שקל ל-25 שקל. במחסני השוק לעומת זאת, כרעיים עוף טרי בכשרות רגילה הוזלו ב-9% מ-27.50 שקל ל-25.00 שקל לק"ג.

מחיר שעועית ירוקה חתוכה סנפרוסט עלה כמעט בכל רשתות השיווק בהשוואה למבצעי ראש השנה אשתקד. למשל, המחיר עלה ביוניברס מ-12.50 שקל במבצע ל-15 שקל במבצע, התייקרות של 20% והיא לא הרשת היחידה. ההמלצה היא לבדוק את מחירי המותג הפרטי ברשתות לפני שבוחרים בסנפרוסט.

בסלמון קפוא יש מגמה מעורבת: פילה סלמון קפוא של נטו הוזל במחסני השוק בכ-16.7% מ-59.90 שקל ל-49.90 שקל. גם בשופרסל יש הוזלה דומה. בקרפור פילה קפוא דווקא התייקר ב-25% מ-59.90 שקל ל-74.90 שקל. בקינג סטור ראינו סלמון טרי בפחות מ-100 שקל תופעה נדירה בימנו.