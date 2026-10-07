רשת המזון האמריקנית וינקו פודס הסירה מחנויותיה שני סוגים של מגשי מטבל שעועית מוכנים, לאחר שלמדה כי פלפל מסוג פפרוצ'יני, שנמנה על חלק ממרכיבי המגש עלול להיות מזוהם. הריקול קשור לסרטון בטיקטוק שהפך לוויראלי בו נראה עכבר מת בתוך צנצנת פפרוצ'יני (פלפלים).

רשת המזון האמריקנית וינקו פודס הסירה מחנויותיה שני סוגים של מגשי מטבל שעועית מוכנים, לאחר שלמדה כי פלפל מסוג פפרוצ'יני, שנמנה על חלק ממרכיבי המגש עלול להיות מזוהם. הריקול קשור לסרטון בטיקטוק שהפך לוויראלי בו נראה עכבר מת בתוך צנצנת פפרוצ'יני (פלפלים).

רשת המזון האמריקנית וינקו פודס הסירה מחנויותיה שני סוגים של מגשי מטבל שעועית מוכנים, לאחר שלמדה כי פלפל מסוג פפרוצ'יני, שנמנה על חלק ממרכיבי המגש עלול להיות מזוהם. הריקול קשור לסרטון בטיקטוק שהפך לוויראלי בו נראה עכבר מת בתוך צנצנת פפרוצ'יני (פלפלים).

החלטת הרשת הגיעה בעקבות ריקול של יצרנית המוצר, מזטה, שהודיעה ב-26 בספטמבר על החזרת אצווה אחת של "גולדן גריק פפרוצ'יני בחריפות בינונית", בעקבות אותו סרטון.

החלטת הרשת הגיעה בעקבות ריקול של יצרנית המוצר, מזטה, שהודיעה ב-26 בספטמבר על החזרת אצווה אחת של "גולדן גריק פפרוצ'יני בחריפות בינונית", בעקבות אותו סרטון.

החלטת הרשת הגיעה בעקבות ריקול של יצרנית המוצר, מזטה, שהודיעה ב-26 בספטמבר על החזרת אצווה אחת של "גולדן גריק פפרוצ'יני בחריפות בינונית", בעקבות אותו סרטון.