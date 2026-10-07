רשת המזון האמריקנית וינקו פודס הסירה מחנויותיה שני סוגים של מגשי מטבל שעועית מוכנים, לאחר שלמדה כי פלפל מסוג פפרוצ'יני, שנמנה על חלק ממרכיבי המגש עלול להיות מזוהם. הריקול קשור לסרטון בטיקטוק שהפך לוויראלי בו נראה עכבר מת בתוך צנצנת פפרוצ'יני (פלפלים).
החלטת הרשת הגיעה בעקבות ריקול של יצרנית המוצר, מזטה, שהודיעה ב-26 בספטמבר על החזרת אצווה אחת של "גולדן גריק פפרוצ'יני בחריפות בינונית", בעקבות אותו סרטון.
הצרכנית הזהירה את עוקביה בסרטון: "הודעת שירות לציבור, אל תקנו את המותג הזה של פפרוצ'יני. יש לי עכבר מת בצנצנת שלי". היא סיפרה שהכינה צלי סיר בסגנון מיסיסיפי כשגילתה "גור עכבר מת" בתוך הפלפלים, והבינה זאת רק אחרי שליקקה את אצבעותיה.
מזטה מסרה שזיהתה לקוחות שקיבלו מוצר מהאצווה ושהיא עובדת להסרת הצנצנות מהמדפים. היא יצרה קשר עם טיפאני, וכי לא דווח על מחלות או פציעות שנגרמו מהשימוש באצווה. לדברי דובר החברה, מזטה ביקשה מהקמעונאים להסיר את המוצר מהמדפים, הודיעה למינהל המזון והתרופות ומתאמת איתו, וצרכנים שבידיהם הצנצנת לא צריכים לאכול אותה אלא ליצור קשר עם החברה.
התקרית מגיעה על רקע תשומת לב גוברת לזיהום מוצרים ולגופים זרים בשרשרת אספקת המזון. ב-2025 עלו ב-40% תלונות הצרכנים לשירות בטיחות המזון והבדיקה של משרד החקלאות האמריקני בנוגע למוצרי בשר, ביצים ועופות, וגופים זרים היו הסוגייה המובילה. בחודשים האחרונים עסקו גורמים רשמיים וקמעונאים גם בהתפרצות משמעותית של ציקלוספוריאזיס (מחלת מעיים שנגרמת מטפיל מיקרוסקופי בשם ציקלוספורה) הקשורה לחסה, בריקול חלפיניו בכמה מדינות ובריקול ביצים מדרגה 1 שכלל 19 מיליון ביצים בשל חשש לסלמונלה.