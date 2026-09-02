ביה"ד הארצי לעבודה ביטל פיצוי של 100 אלף שקל שנפסקו לטובת עובדת בחברת סייבר בעקבות תביעה ‏שהגישה לביה"ד האזורי לעבודה נגד מנהל לשעבר בחברה בגין הטרדה מינית והתנכלות. לדברי שופטי ‏ביה"ד הארצי לא הוכח כי המנהל לשעבר הטריד מינית את העובדת בעת שהייתה כפופה לו בתפקידה ‏כמנהלת משאבי אנוש בחברה.‏

כפי שמצוין בפסק הדין של ביה"ד הארצי לעבודה, הפרשה החלה כאשר התובעת, שעבדה בחברה לפני ‏כמה שנים, תבעה 2.4 מיליון שקל מהמנהל בטענה שכפה עליה שיח מיני בוטה, ואף פעל לפיטוריה לאחר ‏שהתלוננה עליו. כפי שמצוין בפסה"ד, כחודש וחצי בלבד לאחר תחילת עבודתה של התובעת עדכן המנהל ‏במסרון את קודמתה בתפקיד כי הוא אינו מרוצה מתפקודה של העובדת החדשה, ובהמשך ציין כי לדעתו ‏יהיה נכון לפטרה. בהמשך, מצוין, נעשה ניסיון מטעם נציגת החברה לפתוח דף חדש בין הצדדים, וסוכם ‏שהשניים ינסו ליישר את ההדורים ביניהם לתקופת ניסיון של שבועיים-שלושה. ‏

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הטרדה מינית או שיחת נפש?‏

כיום לאחר הסיכום על תקופת הניסיון הזמין המנהל את העובדת למשרדו על מנת לדון בנושאים מקצועיים. ‏אין מחלוקת כי במהלך למעלה משעה השניים אכן רק דנו בנושאים מקצועיים, אולם לאחר כשעה, ועל כך אין ‏מחלוקת בין הצדדים, עברה השיחה לעניינים אישיים. אשר לתוכן הדברים – כאן, לעומת זאת, שוררת ‏מחלוקת תהומית.‏

התובעת טענה כי במהלך השיחה, כמו משום מקום ובאופן שהפתיע אותה לחלוטין, החל המנהל לספר לה ‏בפרטי פרטים, לרבות תיאורים גרפיים, על התנסויות מיניות שהיו לו עם גברים: "השיחה הייתה לגמרי על ‏סקס... לא צפיתי את זה. גם מבחינת התוכן המיני וגם כי עד עכשיו היינו ביחסים מרוחקים וקונקרטיים, ‏ובטח לא חבריים כדי שתיווצר קרקע פורייה לשיתוף הזה", ציינה בתצהירה.‏

המנהל, מנגד, טען כי השיחה עסקה בין היתר בחשיבות של יצירת אמון מלא ביניהם. "כדי לבנות אמון זה ‏ולהוכיח לה את האמון הרב שיש לי (בה; ל"ד) בחרתי לשתף אותה בפרט אינטימי ביותר שלי הנוגע לזהותי ‏המינית. שיתפתי את התובעת כי בעבר, לפני מספר שנים, הייתי במועדון חשפנות וכי באותו מועדון היה ‏גבר חשוף ו'תשמעי, יכול להיות שצדקת ויש בי נטיות גיי'". ‏

עוד הוסיף המנהל כי התובעת לא נרתעה ואף גילתה עניין וסקרנות רבים בווידויו והחלה להמטיר עליו ‏אינספור שאלות, ובכלל זה האם אשתו ערה לנטייתו. עוד טען המנהל הנתבע כי התובעת ביקשה לדעת אם ‏קיים יחסי מין עם גבר, ועל כך השיב בשלילה, ובשלב זה החלה לשתף אותו בחוויות אינטימיות שהיא ‏עצמה עברה, ובכך הסתיימה השיחה.‏

‏"יחסים של אדון ושפחה"‏

הניסיון ליישר את ההדורים לא צלח, ובסוף אותו חודש הודיע המנהל לעובדת שהוא מבקש להביא לסיום ‏עבודתה. מפסק הדין עולה כי התקיימה בין השניים שיחה ארוכה, שהוקלטה על ידי התובעת, ובמהלכה ‏טענה כי הוטרדה מינית על ידי המנהל באותה שיחה במשרדו והן בהזדמנויות שונות לאחריה. בהמשך ‏שלחה העובדת למנהל מסרון שכלל חלקים מטיוטת מכתב התראה שנוסחה על ידי עורך דין שאליו פנתה, ‏ובו פירוט טענותיה על הטרדה מינית. עוד טענה בו כלפי המנהל כי התאהב בה כבר בראיון הקבלה וכי ‏הטריד אותה מינית בהזדמנויות רבות, תוך יצירת תקשורת בשעות בלתי סבירות בעליל, "שמקובלות רק ‏ביחסי אדון-שפחה", כלשון התביעה.‏

החברה שבה עבדו השניים מינתה שופטת בדימוס (המבררת) במטרה לבדוק את התלונות, וזו קבעה כי ‏הוצגה בפניה תשתית עובדתית לכך שהמנהל הטריד את העובדת מינית בכך ששיתף אותה בהתנסויות ‏מיניות, בכך שהפנה אליה שאלות מיניות, ובאמירות מצידו על אהבה ומשיכה, באופן העולה כדי הטרדה ‏מינית סביבתית. עוד קבעה המבררת כי התובעת "הוזזה" מפרויקטים באופן "העולה כדי התנכלות, ‏כמשמעותה בחוק". לעומת זאת, קבעה המבררת כי לא הובאה בפניה תשתית עובדתית מספקת כדי ‏לקבוע כי המנהל התעמר בעובדת או התנכל בה תעסוקתית. לאור ההמלצות, הודיע המנהל על התפטרותו ‏מהחברה לאלתר. מנגד, העובדת המשיכה בתפקידה בחברה עד שזו נסגרה.‏

פסק הדין של בית הדין הארצי קבע כי מדובר היה בשיחת "יציאה מהארון" מורכבת של אדם נשוי וחובש ‏כיפה, שסיפר על אירוע עבר שאינו כולל מסר מיני כלפי העובדת, ולכן אין לראות בכך הטרדה מינית. משקל ‏מכריע ניתן לעובדה שהעובדת הקליטה את השיחה המדוברת, אך נמנעה מהגשת ההקלטה לבית הדין ‏‏(בהמשך צוין בבית הדין מטעם העובדת כי אין הקלטה כזו). השופטים קבעו כי מחדל ראייתי זה פועל ‏לחובתה.‏

"בית הדין האזורי אף קבע - ולא מצאנו כל הצדקה להתערב בממצא עובדתי זה - ‏שפלונית 'לא הייתה פסיבית, ולא הסתפקה בשיתוף פעולה מוגבל, אלא שפעלה בשקידה על מנת לדובב ‏את הנתבע לדבר איתה בגילוי לב ובפתיחות, הרבתה לשאול אותו שאלות אישיות שלא לצורך'...", קבע ביה"ד הארצי, ודחה גם את ‏טענת התובעת על התנכלות מצד המנהל.‏

למרות קבלת ערעורו של המנהל וביטול הפיצוי לחלוטין, קבע בית הדין כי העובדת לא תחויב בהוצאות ‏משפט. זאת, על מנת לצמצם ככל הניתן את החשש מפני "אפקט מצנן" על תביעות הטרדה מינית.‏

תגובות:‏

עו"ד גיא פלנטר, שייצג את הגבר בערעור, מסר בתגובה: "חשיבותו של פסק הדין בכך שהוא מזכיר לנו ‏שלא כל שיח אישי במקום העבודה הוא בגדר הטרדה מינית. בית הדין הארצי קבע ששיחת יציאה מהארון - ‏אינטימית ורגישה מטבעה - אינה הטרדה מינית; ששתיקה אינה הודאה; ושלממצאי בירור פנימי אין משקל ‏ראייתי. שלוש קביעות שילוו כל מעסיק וכל ועדת בירור. הערכתי נתונה למותב שהכריע לפי הראיות.

"‏השופט זמיר הזהיר בשעתו שהרצון להעניק הגנה מרבית מפני הטרדה מינית עלול להוביל למבחן מחמיר ‏מדי, ובית הדין הארצי נזהר בדיוק מכך. הערכתי נתונה גם למרשי, שלא נכנע מול מכתב התראה של ב"כ ‏המתלוננת שדרש 'לצורכי פשרה בלבד' 1.5 מיליון שקל, לא הרים ידיים כאשר שופטת בדימוס שערכה ‏בירור פסקה נגדו, לא הגיע לפשרה כאשר המתלוננת תבעה אותו ע"ס 2.4 מיליון שקל, המשיך להילחם ‏והגיש ערעור למרות שנפסקו לחובתו 'רק' 100,000 שקל, ומעולם לא השלים עם קביעה שיצר הטרדה ‏מינית סביבתית והתנכל, עד שנפסק אחרת".‏