הבנק הבינלאומי פרסם הבוקר (רביעי) את הדוח הכספי שלו לרבעון השלישי של השנה: הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על של 1.571 מיליארד שקל, זאת לעומת 1.748 מיליארד שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - קיטון של 10.1%.
התשואה להון היא 14.3% ובנטרול היטל המס המיוחד 15.9%. הרווח הנקי של הבנק ברבעון השלישי הגיע ל-508 מיליון שקל בהשוואה ל- 581 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 12.6%. דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך 50% שהם 254 מיליון שקל.
ברבעון השלישי של השנה הגיעה התשואה להון של הבנק ל-13.8% ובנטרול היטל המס המיוחד ל-15.3%.
מהדוח עולה כי האשראי לציבור גדל ב-21.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וב-5.0% בהשוואה לסוף הרבעון השני של שנת 2026.
סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-16.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-1.26 טריליון שקל.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בכ-14.5 מיליארד שקל.
יצוין שכל חמשת הבנקים הגדולים צפויים להרוויח גם השנה כ-30 מיליארד שקל, למרות הטלת מס מיוחד של 3 מיליארד שקל לכיסוי הוצאות המלחמה.