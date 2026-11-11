הבנק הבינלאומי פרסם הבוקר (רביעי) את הדוח הכספי שלו לרבעון השלישי של השנה: הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על של 1.571 מיליארד שקל, זאת לעומת 1.748 מיליארד שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד - קיטון של 10.1%.