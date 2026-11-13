אשקלון צומחת בקצב מהיר, ושכונות חדשות, משפחות צעירות ותנופת פיתוח משמעותית מחייבות גם את מערכת הבריאות להתפתח בהתאם. ב”כללית”, המבטחת כמחצית מתושבי העיר, מובילים מהלך מתמשך של הרחבת שירותים, השקעה בתשתיות, קידום חדשנות רפואית וחיזוק כוח האדם, מתוך תפיסה ששירותי הבריאות צריכים לצמוח יחד עם העיר ואף להקדים את צרכיה. בריאיון מיוחד מסבירה מנהלת “כללית” מחוז דרום, חדווה אמונה, איך נראית רפואת הקהילה של העתיד, מה למדה מערכת הבריאות המקומית מאז 7 באוקטובר ולאן מועדות פני הרפואה באשקלון בשנים הקרובות.

גלריה מרכז כללית לרפואה יועצת אשקלון ( צילום: אדי ישראל )





כיצד “כללית” נערכת כבר היום לצורכי הבריאות של אשקלון בעתיד?

"אנחנו לא ממתינים לצמיחה הדמוגרפית המבורכת, אלא מקדימים אותה. התכנון האסטרטגי שלנו דואג להקמת תשתית לשירותי בריאות.

"אנחנו פועלים בשלושה מישורים מרכזיים: הרחבת תשתיות ושירותים, גיוס ופיתוח של כוח אדם רפואי וסיעודי והרחבת מגוון השירותים הניתנים בקהילה ובבית המטופל. אנחנו לא מסתפקים בפתיחת עוד מרפאה, אלא מייצרים מערכת בריאות עירונית שמציעה רצף טיפולי, זמינות גבוהה, מקצועיות ושירות איכותי קרוב ככל האפשר לבית התושב". לדברי אמונה, תפיסת הפיתוח הזו כבר מתורגמת לשורה של שירותים רפואיים מתקדמים הניתנים כיום בקהילה.

אילו שירותים שבעבר חייבו הגעה לבית חולים אפשר לקבל כיום בקהילה?

"אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי משמעותי בתפיסת הרפואה. יותר ויותר טיפולים שבעבר חייבו הגעה לבית חולים, ניתנים כיום בקהילה ואף בבתי המטופלים.

"בעיר פועל מרכז מומחים גדול, שמעניק מגוון רחב של שירותים מתקדמים. הרחבנו את שירותי אשפוז היום, פיתחנו שירותים נוספים, כמו טיפול בפילונידל סינוס (שערה הפוכה), הזרקות בתחום רפואת העיניים, בדיקות ופעולות גסטרו, ניתוחי עור ופלסטיקה, ובקרוב נפעל לקדם מענה בתחום ניתוחי העור בשיטת מוס (כירורגיה מתקדמת תחת בקרה מיקרוסקופית).

"בד בבד המוקד לרפואה דחופה של ‘כללית’ הפך לכתובת מרכזית עבור תושבי העיר. הוא מעניק בשעות הערב שירותי רפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, טראומה, בדיקות מעבדה, רנטגן, הדמיה וחדר עירויים, ובמקרים רבים חוסך הגעה לחדר המיון".

חדווה מדגישה גם את התרחבות שירותי אשפוז הבית: "מטופלים המתאימים לכך יכולים לקבל בביתם טיפול רפואי וסיעודי מלא, בליווי צוות מקצועי ובמעקב רציף. זה משפר את חוויית המטופל ומפנה משאבי אשפוז למקרים מורכבים מאוד".

לתפיסתה, העתיד נמצא בשילוב בין רפואה אנושית לטכנולוגיה. "אנחנו מרחיבים את השימוש בכלים דיגיטליים, בחיישנים לבישים לניטור מדדים רפואיים ובמערכות מתקדמות המבוססות על בינה מלאכותית, המסייעות לרופאים לקבל תמונה רחבה ומדויקת יותר של מצב המטופל".

מכשיר התרופומט במרכז לרפואה יועצת באשקלון ( צילום: דוברות כללית )





מה לימדה אתכם המלחמה על החוסן של מערכת הבריאות המקומית?

“המלחמה בחנה את המערכות שלנו בזמן אמת, אך גם הוכיחה את יכולתה של רפואת הקהילה להמשיך לפעול, להעניק רצף טיפולי ולשמור על קשר רציף עם המטופלים גם בתנאים מורכבים במיוחד.

“באשקלון וביישובי העוטף הבנו עד כמה רציפות טיפולית היא קריטית גם בזמן חירום. אנשים ממשיכים להזדקק לתרופות, לטיפולים כרוניים, לליווי רפואי ולתמיכה נפשית גם כשהמציאות סביבם מתערערת.

“הצוותים שלנו גילו מחויבות יוצאת דופן. הם המשיכו לתת שירות מתוך מרפאות ממוגנות, שמרו על קשר עם המטופלים והתאימו את המענים למציאות המשתנה. אנשי היחידה לטיפולי בית הגיעו לבתי מטופלים ולקשישים גם בתקופות המאתגרות ביותר כדי לוודא שאיש לא נשאר ללא מענה”.

במקביל להתמודדות היומיומית, ב”כללית” נושאים גם את זכרן של האחיות שנרצחו ב־7 באוקטובר - גילה פלד ז"ל ואורלי שוורצמן פינקו ז"ל, שהיו דמויות מרכזיות במערכת הבריאות באזור. "הן היו סמל של מסירות ושליחות, ומורשתן ממשיכה ללוות אותנו גם היום", אומרת מנהלת המחוז.

אילו מהלכי פיתוח צפויים להוביל את פעילות “כללית” בעיר בשנים הקרובות?

"אנחנו מסתכלים בראייה ארוכת טווח - ראשית, המשך ההתרחבות לשכונות החדשות. לאחרונה הרחבנו את שירותי הילדים בשכונת אגמים, וב־2027 צפויים להיפתח שני מרכזי בריאות נוספים בשכונת עיר היין.

"במקביל לכך הרחבת הרפואה המתקדמת בקהילה, בתחומים כמו רפואת ילדים, בריאות האישה, התפתחות הילד ורפואה יועצת, כדי לצמצם זמני המתנה ולהנגיש שירותים קרוב לבית.

צילום: רמי זרנגר

"הרחבת מענים ושירותים חדשניים - נמשיך להרחיב שירותי אונליין, רפואה מרחוק וכלים טכנולוגיים, שיאפשרו זמינות גבוהה יותר והתאמה אישית לצורכי המטופל".

"והחשוב מכולם הוא ההשקעה בהון האנושי. נמשיך לגייס רופאים, אחיות ואנשי מקצוע איכותיים, להשקיע בפיתוח מקצועי וליצור סביבת עבודה שתאפשר לטובים ביותר לצמוח ולהישאר באזור".