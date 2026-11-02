הקניון נסגר עד מחר: בצעד נדיר החליטה חברת עזריאלי לסגור את קניון חיפה בגלל תקלת חשמל. סניף רמי לוי שבקניון פתוח ועובד. עקב ההחלטה לסגור הושבתו למעלה מ-100 חנויות הקניון, מסעדות ומתחם הקולנוע מובילנד.

הקניון נסגר עד מחר: בצעד נדיר החליטה חברת עזריאלי לסגור את קניון חיפה בגלל תקלת חשמל. סניף רמי לוי שבקניון פתוח ועובד. עקב ההחלטה לסגור הושבתו למעלה מ-100 חנויות הקניון, מסעדות ומתחם הקולנוע מובילנד.

הקניון נסגר עד מחר: בצעד נדיר החליטה חברת עזריאלי לסגור את קניון חיפה בגלל תקלת חשמל. סניף רמי לוי שבקניון פתוח ועובד. עקב ההחלטה לסגור הושבתו למעלה מ-100 חנויות הקניון, מסעדות ומתחם הקולנוע מובילנד.

הוא נחשב לקניון השני בעיר מבחינת מכירות אחרי הגרנד קניון, ויש באזור קניונים מצליחים יותר כמו הקריון, ביג קריות וביג צ'ק פוסט, וכן מתחם אאוטלט חוצות המפרץ ולב המפרץ.

הוא נחשב לקניון השני בעיר מבחינת מכירות אחרי הגרנד קניון, ויש באזור קניונים מצליחים יותר כמו הקריון, ביג קריות וביג צ'ק פוסט, וכן מתחם אאוטלט חוצות המפרץ ולב המפרץ.

הוא נחשב לקניון השני בעיר מבחינת מכירות אחרי הגרנד קניון, ויש באזור קניונים מצליחים יותר כמו הקריון, ביג קריות וביג צ'ק פוסט, וכן מתחם אאוטלט חוצות המפרץ ולב המפרץ.