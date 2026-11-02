הקניון נסגר עד מחר: בצעד נדיר החליטה חברת עזריאלי לסגור את קניון חיפה בגלל תקלת חשמל. סניף רמי לוי שבקניון פתוח ועובד. עקב ההחלטה לסגור הושבתו למעלה מ-100 חנויות הקניון, מסעדות ומתחם הקולנוע מובילנד.
הקניון ממוקם בדרום העיר, בדרך משה פלימן, בסמוך למנהרות הכרמל, פארק מת"ם, אצטדיון סמי עופר ותחנת הרכבת והתחבורה הציבורית חוף הכרמל.
הוא נחשב לקניון השני בעיר מבחינת מכירות אחרי הגרנד קניון, ויש באזור קניונים מצליחים יותר כמו הקריון, ביג קריות וביג צ'ק פוסט, וכן מתחם אאוטלט חוצות המפרץ ולב המפרץ.
מעזריאלי נמסר: "בעקבות תקלה טכנית בארון החשמל הראשי של הקניון, שהובילה להפסקת אספקת החשמל, הוחלט על סגירה זמנית של הקניון למבקרים, למעט סניף רמי לוי, שבו אספקת החשמל פועלת כסדרה. צוותים מקצועיים פועלים בשטח במטרה לתקן את התקלה ולהשיב את מערכות הקניון לפעילות תקינה בהקדם האפשרי. על פי ההערכות הנוכחיות, תיקון התקלה צפוי להסתיים עד מחר בבוקר, ולאחר השלמתו ובדיקת תקינות המערכות, הקניון ייפתח מחדש למבקרים. אנו מתנצלים על אי הנוחות, מודים לציבור המבקרים על ההבנה ונעדכן בכל שינוי".