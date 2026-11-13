מאחורי כל ברז שנפתח, כל מקלחת וכל כוס מים שאנחנו שותים, פועלת מערכת מורכבת של תשתיות, מתקנים, טכנולוגיות ואנשי מקצוע. עבור מרבית התושבים, מדובר בשירות מובן מאליו, אבל מאחורי הקלעים נדרשת עבודה מסביב לשעון כדי להבטיח שהמים ימשיכו לזרום, מערכות הביוב יתפקדו והשירותים החיוניים יפעלו כסדרם.

בשנים האחרונות, ובעיקר מאז פרצה מגפת הקורונה ואחריה אירועי 7 באוקטובר, הפכה המשימה הזו למאתגרת במיוחד. המציאות הביטחונית בדרום, לצד תנופת הבנייה והגידול במספר התושבים באשקלון ובנתיבות, מחייבות את תאגיד מי אשקלון להתמודד עם שורה ארוכה של אתגרים, תוך השקעה מתמדת בתשתיות ובשירות לתושב.

גלריה תחנת שאיבה לביוב משולבת מצפור נופי ( צילום: תאגיד מי אשקלון )





התאגיד, שהוקם ביולי 2010 על ידי עיריות אשקלון ונתיבות, פועל בראשות יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית אשקלון תומר גלאם, ובניהולו של המנכ"ל שי חזוט. מעבר לאחריותו לאספקת המים ולמערכות הביוב, הוא הפך בשנים האחרונות לגורם מרכזי בפיתוח העירוני ובהיערכות לצמיחתן של שתי הערים.

בריאיון מיוחד מסביר חזוט כיצד נערכים לעתיד, מה עומד מאחורי הפרויקטים הגדולים, ומה כל תושב יכול לעשות כדי לשמור על משאב המים ועל הסביבה.

"גם תחת אזעקות המים חייבים להמשיך לזרום"

שנת 2026 מצטרפת לשנים מורכבות במיוחד עבור תושבי הדרום. כיצד המציאות הביטחונית השפיעה על פעילות התאגיד?

"השנים האחרונות הציבו בפנינו אתגרים שלא הכרנו בעבר. מאז 7 באוקטובר מתמודדים תושבי אשקלון, נתיבות והאזור כולו עם מציאות ביטחונית קשה ומתמשכת, ואנחנו נדרשים להבטיח רציפות תפקודית מלאה גם בתנאים מורכבים. צריך להבין שאספקת מים ופינוי שפכים הם שירותים חיוניים שאי אפשר להפסיק. גם כאשר יש אזעקות, מגבלות ביטחוניות ושיבושים בשגרת החיים, האחריות שלנו היא להבטיח שכל תושב יוכל לפתוח את הברז ולקבל מים באיכות גבוהה.

"אני גאה במיוחד בעובדי התאגיד, מהמהנדסים והמפעילים ועד לטכנאים, נציגי השירות ואנשי המינהלה, שפעלו ימים ולילות, לעיתים גם תחת אזעקות, כדי לשמור על מערכות המים והביוב, לטפל בתקלות ולהמשיך לקדם פרויקטים חיוניים. המסירות שלהם היא אחד ממקורות העוצמה הגדולים של התאגיד".

מהו האתגר המרכזי שעומד כיום בפני מי אשקלון?

"האתגר שלנו הוא כפול. מצד אחד להבטיח שירות מקצועי, אמין ואיכותי לכל צרכן, גם בתקופות חירום. מצד שני להמשיך ולהדביק את קצב הפיתוח והבנייה המואץ באשקלון ובנתיבות בפרויקטים חדשים או במסגרת התחדשות עירונית. שתי הערים נמצאות בתנופת צמיחה משמעותית, ואנחנו חייבים לחשוב שנים קדימה. תשתית מים שמקימים היום, צריכה לתת מענה לא רק לתושבים שמתגוררים בשכונה כרגע, אלא גם לאלפי המשפחות שיצטרפו אליה בעתיד. אנחנו רואים בכך הזדמנות אמיתית להשפיע על איכות החיים של תושבי האזור לדורות קדימה".

מאגרי המים לחירום בשכונת עיר היין ( צילום: תאגיד מי אשקלון )





מאות מיליוני שקלים מתחת לפני הקרקע

התאגיד מוביל השקעות משמעותיות בתשתיות. אילו פרויקטים מרכזיים נמצאים על הפרק?

"בשנים האחרונות השקענו משאבים רבים בשיקום ובשדרוג תשתיות מים וביוב, בהחלפת קווים ישנים, בהקמת מערכות חדשות ובשיפור מתקני הטיפול בשפכים. במקביל אנחנו ממשיכים לקדם תוכניות השקעה בהיקפים של מאות מיליוני שקלים באשקלון ובנתיבות. אחד הפרויקטים המרכזיים הוא שדרוג המכון לטיהור שפכים באשקלון לרמת טיפול שלישונית, שמאפשר להפיק קולחין באיכות גבוהה יותר ומרחיב את אפשרויות השימוש בהם להשקיה.

"נוסף על כך אנחנו מקדמים הקמת תחנות שאיבה חדשות, מאגרי מים לשעת חירום, שדרוג מערכות הולכת המים ופיתוח תשתיות שיתמכו בשכונות החדשות. אלה פרויקטים שהתושבים לא תמיד רואים, משום שחלק גדול מהם נמצא מתחת לפני הקרקע, אבל המשמעות שלהם עצומה. תשתיות מתקדמות הן הבסיס לאיכות החיים בעיר מתפתחת.

"חשוב לי לציין את שיתוף הפעולה ההדוק והפורה עם ראש עיריית אשקלון ויו"ר דירקטוריון התאגיד, תומר גלאם, שרואה איתנו עין בעין את החשיבות שבהרחבת היקף העבודות ובחידוש תשתיות המים והביוב בכל רחבי העיר. ראש העיר מוביל תפיסה ברורה שלפיה, לצד ההשקעה בשכונות החדשות ובתנופת הפיתוח, אסור להזניח את השכונות הוותיקות ואת התושבים המתמודדים במשך שנים עם תשתיות מיושנות ובעיות חוזרות. המחויבות המשותפת שלנו היא להגיע לכל שכונה ולכל רחוב, לטפל בבעיות תשתית מן היסוד ולהעניק פתרונות ארוכי־טווח שישפרו באופן ממשי את איכות חיי התושבים. הגיבוי, המעורבות האישית והראייה ארוכת־הטווח של ראש העיר מאפשרים לנו להאיץ פרויקטים, להרחיב את היקף העבודות ולקדם מהלכים משמעותיים שיבטיחו תשתיות מתקדמות ואמינות לכל תושבי אשקלון, בשכונות החדשות והוותיקות כאחד".

אשקלון נמצאת בתנופת בנייה משמעותית. כיצד נערכים לספק מים לאלפי יחידות הדיור החדשות?

"במסגרת הסכם הגג של עיריית אשקלון, מתוכננות ומוקמות כ־17 אלף יחידות דיור בשלוש שכונות חדשות. מדובר בתוספת משמעותית של אוכלוסייה, שמחייבת היערכות הנדסית ותשתיתית מקיפה.

"הקמנו קווי מים חדשים, הרחבנו את מערכות הביוב, ואנחנו מפתחים מתקנים שיבטיחו אספקת מים סדירה ואיכותית גם עם הגידול במספר התושבים. המטרה היא שהתשתיות יקדימו את האכלוס. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו שכונה חדשה מתאכלסת ורק לאחר מכן מתחילים לחשוב כיצד לספק לה את השירותים הנדרשים".

מתקנים שמשתלבים בנוף העירוני

שני מיזמים מעניינים שהובלתם הם תחנות השאיבה בברנע, שמעליהן הוקם מצפור לים. כיצד נולד הרעיון?

"אנחנו מאמינים שתשתיות עירוניות צריכות להשתלב בסביבה ולא לפגוע בה. כשהקמנו את תחנת השאיבה הראשונה בברנע, רצינו למצוא פתרון שיאפשר גם להקים מתקן חיוני ומשמעותי וגם להעניק ערך מוסף לתושבים. לכן מעל התחנה הוקם מצפור הצופה אל הים. כך הצלחנו להשיג שתי מטרות חשובות: תחנת שאיבה שמשרתת את תושבי השכונות הסמוכות, לצד מרחב ציבורי יפהפה שאלפי תושבים נהנים ממנו מדי יום. בהמשך הורחב הפרויקט עם הקמת תחנת שאיבה נוספת בסמוך לשכונת עיר ימים, שגם מעליה הוקם מצפור נופי מרהיב, המשמש כיום אתר בילוי שאותו פוקדים מדי יום אלפי תושבים.

"רעיון דומה הובלנו גם בפרויקט מאגרי המים החדשים שהקמנו בשכונת עיר היין באשקלון. למעשה, מדובר בשני מכלי מים ענקיים, המשמשים לאגירת מים לשעת חירום. לרוב המתקנים הללו, שבולטים מאוד בנוף, אינם משתלבים בו באופן טבעי, זו הסיבה שבגינה החלטנו לקדם מיזם של ציורי קיר ענקיים על גבי מכלי המים, המספרים את סיפורה של שכונת עיר היין והרקע ההיסטורי שלה. כך זכינו לקבל שני מונומנטים מרהיבים, שהפכו עם סיום העבודות לסמל ההיכר של השכונה.

"זה בדיוק הכיוון שאנחנו שואפים אליו גם בפרויקטים עתידיים: תשתיות מתקדמות שמשתלבות במרחב העירוני, תוך שמירה על הנוף ועל איכות הסביבה".

הנחת קו ביוב 1000 בשדרות רבין בשיטת הדחיקה ( צילום: תאגיד מי אשקלון )





המהפכה החכמה

אחד המהלכים המשמעותיים שקידם התאגיד הוא התקנת מדי מים חכמים. מה צפוי להשתנות עבור התושבים?

"מדובר במהפכה של ממש באופן שבו אנחנו מנהלים את משק המים ומעניקים שירות לצרכנים. המערכת החדשה מאפשרת קריאה מרחוק של מדי המים, באמצעות אנטנות זעירות שמשדרות את נתוני הצריכה למערכת בקרה ממוחשבת. בעבר נדרשה קריאה פיזית של מד המים. כעת, באמצעות הטכנולוגיה החדשה, ניתן לקבל מידע מדויק על הצריכה, לזהות דפוסים חריגים ולהתריע על חשש לנזילות. זהו שינוי משמעותי גם מבחינת השירות לתושב וגם מבחינת החיסכון במים".

איך המערכת יכולה לעזור לתושב לגלות נזילה סמויה בבית?

"המערכת החדשה יודעת לזהות צריכת מים רציפה וחריגה. כאשר מד מים משויך מצביע על זרימת מים במשך שלוש שעות רצופות ללא הפסקה, המערכת מזהה חשש לנזילה. במקרה כזה נשלחת לצרכן התראה בדואר אלקטרוני ובמסרון, כדי שיוכל לבדוק את הבעיה ולטפל בה מוקדם ככל האפשר. בנוסף המערכת מאפשרת לזהות חשש לשיבושים במדידה כתוצאה מתקלה או מחבלה במד המים. המטרה שלנו היא לעבור משירות שמגיב לבעיות לאחר שהן מתרחשות, לשירות שמסייע לזהות אותן בשלב מוקדם.

"אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה הזו תשנה באופן משמעותי את חוויית השירות ותאפשר לצרכנים לנהל את צריכת המים שלהם בצורה חכמה וחסכונית יותר".

השירות לתושב עובר לדיגיטל

לצד ההשקעות בתשתיות, התאגיד משקיע גם בשיפור השירות. מה השתנה בשנים האחרונות?

"השירות לצרכן הוא חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו. אנחנו מבינים שהציפיות של הציבור השתנו, ושהתושבים רוצים לקבל שירות מהיר, נגיש ומקצועי, בלי לבזבז זמן יקר. במהלך התקופה פתחנו מרכזי שירות לקוחות חדשים באשקלון ובנתיבות, שמעניקים לתושבים סביבת שירות נוחה ונגישה יותר. במקביל הרחבנו משמעותית את מערך השירותים הדיגיטליים. כיום ניתן לקבל חשבוניות דיגיטליות בדואר האלקטרוני ובווטסאפ, לבצע מגוון פעולות מקוונות ולקבל מידע בצורה פשוטה ומהירה.

"התפיסה שלנו היא שהתושב צריך להיות מסוגל לבחור כיצד לקבל שירות: באופן פרונטלי, בטלפון או באמצעים דיגיטליים. אנחנו ממשיכים לפתח כלים נוספים כדי לשפר את חוויית השירות ולהנגיש אותו לכלל האוכלוסייה".

המחיר הכבד של המגבונים

אתם מובילים קמפיין הסברה נרחב נגד השלכת מגבונים לאסלה. עד כמה מדובר בבעיה חמורה?

"מדובר באחת הבעיות המשמעותיות ביותר שאנחנו מתמודדים איתן במערכות הביוב. רבים חושבים שמגבון שנשטף באסלה פשוט נעלם, אבל המציאות שונה לחלוטין. המגבונים אינם מתפרקים במערכת הביוב כמו נייר טואלט. הם מצטברים בצנרת, גורמים לסתימות, פוגעים במשאבות ובציוד מכני, להצפות ביוב ולמפגעים סביבתיים ותברואתיים.

"אנחנו מעריכים את היקף הנזקים במיליוני שקלים בשנה. מדובר בכסף רב שנדרש לטיפול בתקלות ולשיקום מערכות שנפגעו, במקום שיופנה לפיתוח ולשיפור השירות".

"אנחנו מתמודדים מדי יום עם השלכות התופעה. מעבר לעלות הכלכלית, יש כאן פגיעה ממשית בסביבה ובאיכות החיים. המסר שלנו לתושבים פשוט: מגבונים משליכים לפח, לא לאסלה. שינוי קטן בהרגלים של כל אחד מאיתנו יכול למנוע נזקים עצומים".

הנחת קו מים ( צילום: תאגיד מי אשקלון )





מהברז בבית ועד לשדות החקלאיים

לאן מגיעים המים שבהם משתמשים תושבי אשקלון ונתיבות, ומה קורה לשפכים לאחר הפינוי?

"התאגיד רוכש את המים מחברת מקורות, כאשר חלקם העיקרי מגיע ממתקן ההתפלה הממוקם בדרום אשקלון. באשקלון יש לנו יותר מ־40 חיבורי צרכן למערכת מקורות ובנתיבות שישה חיבורים נוספים. באמצעות המערכות הללו, אנחנו אחראים להולכת המים ולאספקתם לצרכנים.

"במקביל אנחנו מפעילים שני מתקנים לטיהור שפכים באשקלון ובנתיבות. לאחר תהליך הטיפול, הקולחין מועברים לאגודות מים אזוריות, ומשמשים להשקיה חקלאית. הבוצה משמשת לדישון הקרקע החקלאית, כך שיש ניצול מקסימלי של השפכים.

"יש כאן מעגל חשוב של שימוש חוזר במים. במקום לראות בשפכים רק פסולת שצריך לפנות, אנחנו רואים בהם משאב שניתן לטפל בו ולהשיב אותו לשימוש מועיל, תוך שמירה על הסביבה ועל משאבי המים של המדינה".

מה יכולים התושבים לעשות כדי לסייע בשמירה על משאב המים?

"תחילה חשוב לזכור, שמים הם משאב לאומי יקר. כל אחד מאיתנו יכול לתרום לחיסכון, באמצעות פעולות פשוטות, כמו התקנת אביזרים לחיסכון במים בברזים, שימוש מושכל במים והקניית הרגלי צריכה נכונים לבני המשפחה. אני ממליץ גם לעקוב אחר חשבונות המים ולשים לב לשינויים חריגים בצריכה. חשבון מים גבוה באופן בלתי צפוי עשוי להצביע על נזילה סמויה או על תקלה בצנרת.

"אם מתקבלת הודעה מהתאגיד על צריכה חריגה, חשוב לא להתעלם ממנה, אלא להזמין איש מקצוע שיאתר את מקור הבעיה ויטפל בה. ההמלצה הזו נכונה גם לצריכה הפרטית וגם לצריכה המשותפת בבניינים. גילוי מוקדם של נזילה עשוי לחסוך כמויות גדולות של מים וגם הוצאות כספיות מיותרות".

"אנחנו בונים תשתית לעתיד"

כשאתה מסתכל קדימה, מה החזון שלך עבור מי אשקלון בשנים הבאות?

"החזון שלנו הוא להמשיך ולבסס את מי אשקלון כתאגיד מתקדם, מקצועי וחדשני, שמעניק לתושבי אשקלון ונתיבות שירות ברמה גבוהה ומוביל פיתוח תשתיתי ארוך-טווח. אנחנו רוצים להמשיך להשקיע בתשתיות מים וביוב, להטמיע טכנולוגיות חדשות, להרחיב את השירותים הדיגיטליים ולחזק את הקשר עם התושבים.

"חשוב לי להדגיש שמאחורי כל פרויקט, כל שדרוג וכל מערכת חדשה עומדת מטרה אחת: לשפר את איכות החיים של התושבים. אנחנו פועלים מתוך אחריות ציבורית עמוקה. גם בתקופות המורכבות ביותר, התושבים צריכים לדעת שיש מי שדואג לכך שהשירותים החיוניים ימשיכו לפעול.