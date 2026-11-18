"אין הרבה קרקע במיקומים מובחרים, וליוקרה יש ביקוש כפי שמעולם לא היה לה", אמר. "אנחנו מייצרים כל כך הרבה מיליונרים ומיליארדרים כרגע".

"אין הרבה קרקע במיקומים מובחרים, וליוקרה יש ביקוש כפי שמעולם לא היה לה", אמר. "אנחנו מייצרים כל כך הרבה מיליונרים ומיליארדרים כרגע".

"אין הרבה קרקע במיקומים מובחרים, וליוקרה יש ביקוש כפי שמעולם לא היה לה", אמר. "אנחנו מייצרים כל כך הרבה מיליונרים ומיליארדרים כרגע".

לפי הדיווח בעיתון, לפני עשור, רק 59 נכסים בשבע קהילות בווסטסייד של לוס אנג'לס הוערכו בלמעלה מ-25 מיליון דולר, כיום המספר זינק ליותר מ-300. זו לא רק עליית מחירים - לעיתים קרובות מדובר בהחלפת מבנים.

לפי הדיווח בעיתון, לפני עשור, רק 59 נכסים בשבע קהילות בווסטסייד של לוס אנג'לס הוערכו בלמעלה מ-25 מיליון דולר, כיום המספר זינק ליותר מ-300. זו לא רק עליית מחירים - לעיתים קרובות מדובר בהחלפת מבנים.

לפי הדיווח בעיתון, לפני עשור, רק 59 נכסים בשבע קהילות בווסטסייד של לוס אנג'לס הוערכו בלמעלה מ-25 מיליון דולר, כיום המספר זינק ליותר מ-300. זו לא רק עליית מחירים - לעיתים קרובות מדובר בהחלפת מבנים.

נוף יפה ופרטיות הם קריטיים להצלחתו של נכס יוקרה. יזמים בונים שבילי גישה ארוכים, מתקנים מבודדים וחופות מוצלות כדי להרחיק את הנכסים מהציבור. "פרטיות יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון", אמר נוסרטי.

נוף יפה ופרטיות הם קריטיים להצלחתו של נכס יוקרה. יזמים בונים שבילי גישה ארוכים, מתקנים מבודדים וחופות מוצלות כדי להרחיק את הנכסים מהציבור. "פרטיות יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון", אמר נוסרטי.

נוף יפה ופרטיות הם קריטיים להצלחתו של נכס יוקרה. יזמים בונים שבילי גישה ארוכים, מתקנים מבודדים וחופות מוצלות כדי להרחיק את הנכסים מהציבור. "פרטיות יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון", אמר נוסרטי.