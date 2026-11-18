הכסף הגדול באמת דוחק החוצה את הכסף הישן: בשכונות מסוימות בלוס אנג'לס, מיליארדרים דוחקים החוצה את המיליונרים והתושבים האמידים הוותיקים בכדי לפנות מקום לבניית אחוזות ענק.
בכתבה רחבה בנושא שפורסמה בלוס אנג'לס טיימס מתואר המקרה של הבית ברחוב לורל ווי בברלי הילס. במשך 50 שנה עמד במקום בית חד-קומתי עם שלושה חדרי שינה וגינה פשוטה. בשנת 2023 השטח נקנה והוחלף באחוזה בת שלוש קומות עם מפלי מים, מוסך ל-20 מכוניות, מגרש פיקלבול בפנטהאוז ותעלת מים. האחוזה שמשתרעת על 19 אלף מ"ר מוצעת כעת למכירה ב-53 מיליון דולר.
בקרבת מקום, בית חד-קומתי עם חמישה חדרי שינה נהרס כדי לפנות מקום למבנה רחב ידיים עם ספא ובית קולנוע. היזם שרכש את המקום בפחות מ-8 מיליון דולר, מכר אותו בקיץ הזה ב-32 מיליון דולר.
בעוד שחלק מתושבי קליפורניה מתקשים לממן אפילו בית בסיסי או שכירות, מספר גדל והולך של עשירי העשירים רוצים להחזיק בנכסים מרשימים בשכונות יוקרה בלוס אנג'לס, אמר היזם בתחום היוקרה רמטין ריי נוסרטי מחברת הנטינגטון אסטייט פרופרטיז.
"אין הרבה קרקע במיקומים מובחרים, וליוקרה יש ביקוש כפי שמעולם לא היה לה", אמר. "אנחנו מייצרים כל כך הרבה מיליונרים ומיליארדרים כרגע".
לפי הדיווח בעיתון, לפני עשור, רק 59 נכסים בשבע קהילות בווסטסייד של לוס אנג'לס הוערכו בלמעלה מ-25 מיליון דולר, כיום המספר זינק ליותר מ-300. זו לא רק עליית מחירים - לעיתים קרובות מדובר בהחלפת מבנים.
גם כשחלק מעשירי העשירים נמלטו מקליפורניה מחשש ממסים על מיליארדרים, אחרים רכשו כאן בתים עצומים. מייסד אמזון ג'ף בזוס רכש בית בבברלי הילס ב-165 מיליון דולר, מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט רכש בית בהולמבי הילס ב-110 מיליון דולר ומנכ"ל קוינבייס בריאן ארמסטרונג רכש בית בבל-אייר ב-133 מיליון דולר.
יש המתארים זאת כג'נטריפיקציה בידי מיליארדרים, שחוטפים נכסי פאר ומגדילים אותם. ככל שהתיאבון למוגרים בלוס אנג'לס גדל, יזמי נדל"ן מצאו דרכים חדשות להפוך בתים של 5 מיליון דולר לאחוזות שאפשר למכור ב-50 מיליון דולר ויותר.
נוף יפה ופרטיות הם קריטיים להצלחתו של נכס יוקרה. יזמים בונים שבילי גישה ארוכים, מתקנים מבודדים וחופות מוצלות כדי להרחיק את הנכסים מהציבור. "פרטיות יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון", אמר נוסרטי.
למרות הביקוש, יזמים מזהירים שבנייה של אחוזות ונכסי יוקרה ומכירתם מחדש עלולה להיות מסוכנת והיו בתחום גם כמה כישלונות גדולים. בין היתר, יזם אחד שילם 28 מיליון דולר על נכס של 15 דונם בבל-אייר, מתוך תכנון לבנות אותו מחדש כבית יוקרתי במיוחד. הוא הרס אחוזה מאמצע המאה ה-20 ולווה יותר מ-100 מיליון דולר כדי לשדרג אותה, בתקווה למכור אותה ב-500 מיליון דולר. כשהיזם לא הצליח למצוא קונה והתקשה לפרוע את חובו, אחוזת העל היוקרתית נמכרה במכירה פומבית לאחר פשיטת רגל תמורת 126 מיליון דולר.
גם כשריביות משכנתאות גבוהות ומחירי נכסים מנופחים הקפיאו עסקאות ברוב חלקי המדינה, עשירי העשירים אינם מודאגים מהלוואות או ממחיר. הם ממשיכים לחטוף נכסים אלה בשכונות יוקרתיות כדי לבנות עליהם מחדש, אמר עדן בורקוב, סוכן נדל"ן של סותבי'ס.
"כשנכס מוצע למכירה, סביר להניח שמי שמגיע הוא יזם עם כל הכסף במזומן במזוודה, בתקווה לפתח מחדש את הנכס כדי למכור אותו למיליארדר", אמר. "הם יעשו כל מה שאפשר כדי להשיג את הנכס הזה — בלי תנאים מתלים, בלי הלוואה, בלי בדיקות".