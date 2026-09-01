בקשה לאישור תובענה ייצוגית, המוערכת ביותר מ-2.5 מיליון שקלים, הוגשה החודש לבית המשפט המחוזי מרכז נגד חברת בבילון פארק ישראל, שמפעילה רשת רחבה של מתחמי משחקים תחת המותג Babylon Park. הבקשה, שהוגשה על ידי שני קטינים באמצעות אחד מהוריהם, מבקשת מבית משפט להוציא צו המורה לחברה להציג לצד כל מחיר הנקוב במטבעות בבילון, גם את מחירו המקביל בשקלים, וכן להוציא צו מניעה אשר יורה לחברה לחדול מהפעלתם, שיווקם ו/או העמדתם לשימוש "של מכונות הגרלה, משחקי מזל ו/או כל מנגנון אחר המבוסס על הסתברות, מזל ו/או אקראיות".

לקוחות הרשת אינם יכולים לשלם על המשחקים ישירות בשקלים, אלא מחויבים להמיר תחילה את כספם לאמצעי תשלום פנימי המכונה "מטבעות בבילון". במסגרת הבקשה שהוגשה באמצעות עו"ד ד"ר חגי קלעי ועו"ד עוז פנחס ממשרד קלעי, רוזן ושות', וכן באמצעות עו"ד עידן בן דוד, נטען כי מחירי ההפעלה במכונות מוצגים במטבעות אלו בלבד, תוך שימוש ביחסי המרה משתנים התלויים בגודל החבילה שנרכשה, דבר המקשה על הצרכן (ובפרט על קטינים) להבין את העלות הריאלית של כל משחק.

גלריה בבילון נמל ת"א ( צילום: מירב קריסטל )

כך, למשל, נטען בבקשה כי במכונות שתועדו במסגרת הכנת בקשת האישור מוצגים מחירי הפעלה דוגמת 25.60 מטבעות, מבלי שלצד סכום זה מוצג המחיר המקביל בשקלים. "המשתמש המבקש להפעיל את המכונה נדרש אפוא להסתמך על יתרת המטבעות הצבורה בחשבונו או בכרטיסו, בעוד המחיר הכספי של המשחק עצמו אינו מוצג לו בנקודת קבלת החלטת הרכישה, וזאת באופן המקשה לאין שיעור על הצרכן (לבטח קטין) להבין את המחיר הריאלי של כל רכישה ומקהה את תחושת ה'כאב שבתשלום'", נטען.

אלא שלטענת המבקשים, "טשטוש המחיר הוא רק נדבך אחד בבקשת האישור. בדיקות שנערכו במתחמי החברה העלו שורה של מכונות פיזיות המאמצות באופן מובהק את השפה, הממשקים והחוויה המזוהים עם עולם ההימורים: התחושה במתחמי המשיבה היא כשל קזינו לכל דבר ועניין. רק שבמתחמי המשיבה, מהמרים 'כבדים' המפעילים את המכונות, מוחלפים בקטינים - ילדים ובני נוער כאחד - המתרוצצים ומשלמים באבחת יד עבור הפעלת המתקנים. מתקנים אלו כוללים מכונות מזל, רולטות וגלגלי מזל".

מטבעות בבילון ( צילום מסך מתוך האפליקציה של בבילון )

אחד המשחקים בבבילון ( צילום מסך מתוך האפליקציה של בבילון )

למעשה, נטען כי עניינה של בקשת האישור, בשלושה מערכים "פסולים המשתלבים ומעצימים זה את זה: האחד, מודל תמחור המבוסס על מטבע וירטואלי, המרחיק את הצרכן מן המחיר האמיתי, מחייב אותו לבצע המרות וחישובים ויוצר יתרות בלתי מנוצלות, באופן המהווה הפרה בוטה של החובה החלה על החברה להצגת המחיר הכולל; השני, הפעלתם בתשלום של מכונות ומנגנוני הגרלה ומשחקי מזל, בניגוד לדין, לרבות כלפי קטינים, וזאת אף ללא גילוי הסתברויות וללא אזהרה מתאימה; והשלישי, הפעלת מערך נרחב של איסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי על אודות המשתמשים - לרבות לצורכי פרופיילינג, התאמה אישית ופרסום ממוקד - מבלי שניתנת להם אפשרות ממשית לסרב", נטען.