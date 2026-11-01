מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 2 חדרים ברחוב שמעון בר גיורא בשכונה ד', בשטח 45 מ''ר בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב-495 אלף שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב דרך מצדה בשכונה ו', בשטח 80 מ''ר בקומה 5 מתוך 8 עם מעלית, נמכרה ב-700 אלף שקל.
דירת 5.5 חדרים ברחוב עלי דיוויס בשכונת רמב"ם, בשטח 154 מ''ר בקומה 1 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 12 מ''ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.58 מיליון שקל.
חולון
דירת 2 חדרים ברחוב הר הצופים, בשטח 50 מ"ר בקומת קרקע מתוך 4, נמכרה ב-1.6 מיליון שקל.
בת ים
דירת 3.5 חדרים ברחוב כ"ט בנובמבר, בשטח 70 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם חניה, נמכרה ב-1.635 מיליון שקל.
חיפה
דירת 3 חדרים ברחוב בודנהיימר, בשטח 65 מ''ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-935 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב דרך יד לבנים, בשטח 90 מ''ר בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב-1.28 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב יואב, בשטח 81 מ''ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-1.345 מיליון שקל.
השתתפה בסקירה: רשת רי/מקס