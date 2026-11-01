מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ‏לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). ‏המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.‏
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות ‏תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.‏

באר שבע

דירת 2 חדרים ברחוב שמעון בר גיורא בשכונה ד', בשטח 45 מ''ר בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב-495 אלף שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב דרך מצדה בשכונה ו', בשטח 80 מ''ר בקומה 5 מתוך 8 עם מעלית, נמכרה ב-700 אלף שקל.
דירת 5.5 חדרים ברחוב עלי דיוויס בשכונת רמב"ם, בשטח 154 מ''ר בקומה 1 מתוך 9 עם מרפסת בשטח 12 מ''ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.58 מיליון שקל.
גלריה
שכונה ד' באר שבעשכונה ד' באר שבע
שכונה ד' באר שבע
(צילום: הרצל יוסף)

חולון

דירת 2 חדרים ברחוב הר הצופים, בשטח 50 מ"ר בקומת קרקע מתוך 4, נמכרה ב-1.6 מיליון שקל.
בניינים בחולוןבניינים בחולון
בניינים בחולון
(צילום: אוראל כהן)

בת ים

דירת 3.5 חדרים ברחוב כ"ט בנובמבר, בשטח 70 מ"ר בקומה 2 מתוך 4 עם חניה, נמכרה ב-1.635 מיליון שקל.
בניינים בבת יםבניינים בבת ים
בניינים בבת ים
(צילום: עמית שעל)

חיפה

דירת 3 חדרים ברחוב בודנהיימר, בשטח 65 מ''ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-935 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב דרך יד לבנים, בשטח 90 מ''ר בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב-1.28 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב יואב, בשטח 81 מ''ר בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב-1.345 מיליון שקל.
חיפהחיפה
חיפה
(צילום: אבישג שאר ישוב )
השתתפה בסקירה: רשת רי/מקס