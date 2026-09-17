יבואנית נעלי רוקפורט לישראל, חברת אוריג'ינלס (Original's), תשלם כ-3 מיליון שקל במסגרת צו מוסכם, אחרי שסייעה לחסום את האתר הבינ"ל האמריקני של רוקפורט לשופינג מישראל. כך מסרה היום (ה') רשות התחרות.

יבואנית נעלי רוקפורט לישראל, חברת אוריג'ינלס (Original's), תשלם כ-3 מיליון שקל במסגרת צו מוסכם, אחרי שסייעה לחסום את האתר הבינ"ל האמריקני של רוקפורט לשופינג מישראל. כך מסרה היום (ה') רשות התחרות.

יבואנית נעלי רוקפורט לישראל, חברת אוריג'ינלס (Original's), תשלם כ-3 מיליון שקל במסגרת צו מוסכם, אחרי שסייעה לחסום את האתר הבינ"ל האמריקני של רוקפורט לשופינג מישראל. כך מסרה היום (ה') רשות התחרות.

בעקבות החסימה, צרכנים שרצו לקנות אונליין מחו"ל הופנו לאתר המקומי וייתכן גם ששילמו ביוקר על נעליים שיכלו לקנות במחירים נוחים יותר בארה"ב. בעקבות בדיקת הנושא על ידי הממונה על התחרות, החברות החזירו את אפשרות הגלישה מישראל לאתר רוקפורט האמריקני.

בעקבות החסימה, צרכנים שרצו לקנות אונליין מחו"ל הופנו לאתר המקומי וייתכן גם ששילמו ביוקר על נעליים שיכלו לקנות במחירים נוחים יותר בארה"ב. בעקבות בדיקת הנושא על ידי הממונה על התחרות, החברות החזירו את אפשרות הגלישה מישראל לאתר רוקפורט האמריקני.

בעקבות החסימה, צרכנים שרצו לקנות אונליין מחו"ל הופנו לאתר המקומי וייתכן גם ששילמו ביוקר על נעליים שיכלו לקנות במחירים נוחים יותר בארה"ב. בעקבות בדיקת הנושא על ידי הממונה על התחרות, החברות החזירו את אפשרות הגלישה מישראל לאתר רוקפורט האמריקני.

אוריג'ינלס הסכימה לשלם קנס בלי שתהיה בכך משום הודאה שלה במעשים המפורטים בצו ותוך הסכמה של הרשות שלא לנקוט צעדים נגד החברה ונושאי משרה בה. הצו פורסם היום להערות הציבור למשך 30 יום.

אוריג'ינלס הסכימה לשלם קנס בלי שתהיה בכך משום הודאה שלה במעשים המפורטים בצו ותוך הסכמה של הרשות שלא לנקוט צעדים נגד החברה ונושאי משרה בה. הצו פורסם היום להערות הציבור למשך 30 יום.

אוריג'ינלס הסכימה לשלם קנס בלי שתהיה בכך משום הודאה שלה במעשים המפורטים בצו ותוך הסכמה של הרשות שלא לנקוט צעדים נגד החברה ונושאי משרה בה. הצו פורסם היום להערות הציבור למשך 30 יום.

הבעלים של אוריג'ינלס היא חברת איי. אי.איל בע"מ, בעלת רשת החנויות אוריגי'נלס ופקטורי 54 בין היתר. זו חברת בת של קבוצת אלשרד שבבעלות משפחת אירני שמייבאת לארץ מותגי נעליים נוספים כמו UGG, בירקנשטוק וד"ר מרטנס והיא היבואנית הרשמית של של טומי הילפיגר, לקוסט, קלווין קליין, הוגו בוס, מייקל קורס, ליווייס ופולו ראלף לורן, בין היתר.

הבעלים של אוריג'ינלס היא חברת איי. אי.איל בע"מ, בעלת רשת החנויות אוריגי'נלס ופקטורי 54 בין היתר. זו חברת בת של קבוצת אלשרד שבבעלות משפחת אירני שמייבאת לארץ מותגי נעליים נוספים כמו UGG, בירקנשטוק וד"ר מרטנס והיא היבואנית הרשמית של של טומי הילפיגר, לקוסט, קלווין קליין, הוגו בוס, מייקל קורס, ליווייס ופולו ראלף לורן, בין היתר.

הבעלים של אוריג'ינלס היא חברת איי. אי.איל בע"מ, בעלת רשת החנויות אוריגי'נלס ופקטורי 54 בין היתר. זו חברת בת של קבוצת אלשרד שבבעלות משפחת אירני שמייבאת לארץ מותגי נעליים נוספים כמו UGG, בירקנשטוק וד"ר מרטנס והיא היבואנית הרשמית של של טומי הילפיגר, לקוסט, קלווין קליין, הוגו בוס, מייקל קורס, ליווייס ופולו ראלף לורן, בין היתר.

מהרשות נמסר כי "בדיקה שערכה רשות התחרות העלתה כי על רקע פערי מחירים בין ישראל לארה"ב, צרכנים ישראלים נהגו להיכנס לאתר האמריקני של נעלי המותג רוקפורט כדי להשוות מחירים, ואף לרכוש בייבוא אישי (באמצעות הזמנה בתוך ארה"ב ושילוח לישראל).

מהרשות נמסר כי "בדיקה שערכה רשות התחרות העלתה כי על רקע פערי מחירים בין ישראל לארה"ב, צרכנים ישראלים נהגו להיכנס לאתר האמריקני של נעלי המותג רוקפורט כדי להשוות מחירים, ואף לרכוש בייבוא אישי (באמצעות הזמנה בתוך ארה"ב ושילוח לישראל).

מהרשות נמסר כי "בדיקה שערכה רשות התחרות העלתה כי על רקע פערי מחירים בין ישראל לארה"ב, צרכנים ישראלים נהגו להיכנס לאתר האמריקני של נעלי המותג רוקפורט כדי להשוות מחירים, ואף לרכוש בייבוא אישי (באמצעות הזמנה בתוך ארה"ב ושילוח לישראל).

"כאשר נציגי אוריג'ינלס, היבואנית הרשמית של המותג רוקפורט לישראל, העלו נושא זה מול בעלת המותג העולמית כחלק ממשא ומתן לשיפור התנאים המסחריים, הציעה להם בעלת המותג העולמית לחסום את גישתם של גולשים מישראל לאתר האמריקני, ולהפנות אותם אוטומטית לאתר אוריג'ינלס הישראלי.

"כאשר נציגי אוריג'ינלס, היבואנית הרשמית של המותג רוקפורט לישראל, העלו נושא זה מול בעלת המותג העולמית כחלק ממשא ומתן לשיפור התנאים המסחריים, הציעה להם בעלת המותג העולמית לחסום את גישתם של גולשים מישראל לאתר האמריקני, ולהפנות אותם אוטומטית לאתר אוריג'ינלס הישראלי.

"כאשר נציגי אוריג'ינלס, היבואנית הרשמית של המותג רוקפורט לישראל, העלו נושא זה מול בעלת המותג העולמית כחלק ממשא ומתן לשיפור התנאים המסחריים, הציעה להם בעלת המותג העולמית לחסום את גישתם של גולשים מישראל לאתר האמריקני, ולהפנות אותם אוטומטית לאתר אוריג'ינלס הישראלי.

"בהתאם, אוריג'ינלס שיתפה פעולה ומסרה לבעלת המותג העולמית את כתובת אתר האינטרנט שלה בישראל לשם ביצוע ההפניה, וזאת חרף טענתה של אוריג'ינלס כי הפתרון המוצע אינו מתאים לנושא שהציגה במהלך המשא ומתן. בכך, לעמדת הממונה על התחרות, אפשרה אוריג'ינלס את הפגיעה ביבוא האישי לישראל".

"בהתאם, אוריג'ינלס שיתפה פעולה ומסרה לבעלת המותג העולמית את כתובת אתר האינטרנט שלה בישראל לשם ביצוע ההפניה, וזאת חרף טענתה של אוריג'ינלס כי הפתרון המוצע אינו מתאים לנושא שהציגה במהלך המשא ומתן. בכך, לעמדת הממונה על התחרות, אפשרה אוריג'ינלס את הפגיעה ביבוא האישי לישראל".

"בהתאם, אוריג'ינלס שיתפה פעולה ומסרה לבעלת המותג העולמית את כתובת אתר האינטרנט שלה בישראל לשם ביצוע ההפניה, וזאת חרף טענתה של אוריג'ינלס כי הפתרון המוצע אינו מתאים לנושא שהציגה במהלך המשא ומתן. בכך, לעמדת הממונה על התחרות, אפשרה אוריג'ינלס את הפגיעה ביבוא האישי לישראל".

בכך נחשף נוהג ידוע במסגרתו ספק בינלאומי מציע ליבואנים רשמיים בישראל או נענה לבקשתם לחסום רכישת המותג שלו מאתרים בינלאומיים ששולחים ישירות לארץ. בעבר היו תלונות על כך לגבי חלק ממוצרי אדידס, מנגו וליווייס שחסומים למשלוח לארץ מאסוס ותלונות על אי משלוח לארץ של מוצרי סולגאר וטוני מולי מאייהרב.

בכך נחשף נוהג ידוע במסגרתו ספק בינלאומי מציע ליבואנים רשמיים בישראל או נענה לבקשתם לחסום רכישת המותג שלו מאתרים בינלאומיים ששולחים ישירות לארץ. בעבר היו תלונות על כך לגבי חלק ממוצרי אדידס, מנגו וליווייס שחסומים למשלוח לארץ מאסוס ותלונות על אי משלוח לארץ של מוצרי סולגאר וטוני מולי מאייהרב.

בכך נחשף נוהג ידוע במסגרתו ספק בינלאומי מציע ליבואנים רשמיים בישראל או נענה לבקשתם לחסום רכישת המותג שלו מאתרים בינלאומיים ששולחים ישירות לארץ. בעבר היו תלונות על כך לגבי חלק ממוצרי אדידס, מנגו וליווייס שחסומים למשלוח לארץ מאסוס ותלונות על אי משלוח לארץ של מוצרי סולגאר וטוני מולי מאייהרב.