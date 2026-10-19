עובד לשעבר בחברת רותם אמפרט הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע תביעה בסך 1.7 מיליון שקל נגד החברה, בטענה להתעמרות ולהעסקה פוגענית. בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד ירדן פישר, מעלה העובד טענות חמורות גם בנוגע להתנהלות הסביבתית והבטיחותית במפעל, ובהן חשד להסתרת אירועי זיהום, הפרת נהלים וסיכון חיי עובדים. החברה דוחה את הטענות, וטוענת כי מדובר בתיאורים דמיוניים ומופרכים, הרחוקים מהמציאות.

לפי כתב התביעה, העובד, ששירת כלוחם בגבעתי ובמילואים, התמיין לתפקיד מנהל בטיחות במפעל, אך התקבל לבסוף לתפקיד מפעיל במחלקת תפעול זרחתית. לטענתו, הוצג לו תפקידו כבעל חשיבות עליונה להגנת הסביבה, בעוד שבפועל נדרש לטפל בחומצות ובתקלות מסוכנות, תוך סיכון חייו, במטרה להסתיר לכאורה מחדלים וזיהום סביבתי שיטתי.

מפעל רותם אמפרט בנגב ( צילום: ישראל יוסף )

העובד טוען כי לאחר אסון נחל אשלים, שבמהלכו דלפו שפכים חומציים ממפעל רותם אמפרט, חש אחריות מיוחדת למנוע אסון נוסף. לטענתו, הממונים עליו עודדו אותו להיכנס לאזורים מסוכנים, תוך שהם מציגים אותו כ"מגן הסביבה" ואומרים לו כי בלעדיו הם אבודים.

בין היתר, נטען בתביעה כי העובד נדרש "להתפלש בתוך בריכות של חומצות מסוכנות" כדי לטפל בתקלות, שלטענתו נגרמו כתוצאה מהפרת נהלים שיטתית ומשינוע קבוע של גבס רטוב למתחם הר הגבס. לדבריו, כתוצאה מכך הפכו אזורים יבשים במתחם למעין בריכות אידוי.

בכתב התביעה מתוארים כמה אירועים של דליפת חומרים מסוכנים. באחד מהם, שאירע לטענת העובד בפברואר 2019, התבקע ריאקטור במפעל וגרם לשפך חומצה שנמשך לאורך עשרות מטרים. לטענתו, הריאקטור הכיל כ-600 מ"ק חומצה, אך לרשויות דווח על שפך של כ-40 מ"ק בלבד. העובד טוען כי הממונה על הבטיחות סיפר לו ולעובדים נוספים על הפער בין הכמויות. אירוע נוסף שמתואר בתביעה, ואשר זכה בה לכינוי "נחל אשלים 2", התרחש לטענת העובד באוגוסט 2021, אז דלפה חומצה משטח המפעל, חצתה את גדרותיו וגלשה לעבר הכביש הראשי.

לטענת העובד, לאורך תקופת העסקתו נחשף לאירועי בטיחות נוספים, אך הממונים עליו זלזלו בהתראותיו ובטענותיו בנוגע לסיכונים. לדבריו, היחס שקיבל וההתנהלות במפעל הביאו אותו לבסוף להתפטר מעבודתו.

בחברת רותם אמפרט דוחים מכל וכל את טענות העובד. בכתב ההגנה שהגישה החברה לבית הדין נטען כי "אין בין טענות התובע לבין המציאות דבר וחצי דבר", וכי העובד מנסה להפוך אירועים המתרחשים מעת לעת במפעל כימי של תעשייה כבדה, ואשר מטופלים כנדרש, לעילות תביעה. "טענות התובע כרוכות בתיאורים דמיוניים, מופרזים ומופרכים הרחוקים שנות אור מהמציאות השוררת בחברה", נכתב בכתב ההגנה. "כך למשל הטענה המופרכת לפיה נדרש לשחות ולהתפלש בבריכה מלאה חומצות!".

החברה מכחישה כי נשקפה סכנת חיים לעובד במהלך עבודתו. בנוגע לאירועים המתוארים בתביעה, טוענת החברה כי חלקם כלל לא התרחשו, ואילו במקרים אחרים אירעו אירועים דומים במועדים שונים, אך בהיקף קטן מזה שתיאר העובד.

עוד נכתב בכתב ההגנה כי אירועי דליפה המתרחשים בשטח המפעל מטופלים באופן מיידי, בהתאם לנהלים המחמירים של החברה ולהוראות הרשויות המוסמכות. לטענת החברה, במקרים חריגים שבהם דולף נוזל אל מחוץ לשטח המפעל, או כאשר מתרחשת דליפה שאינה בשליטה, האירוע מדווח גם לרשויות.

מעו"ד ירדן פישר, המייצג את העובד, נמסר: "אומנם מדובר בתביעה בדיני עבודה, אך נסיבותיה חמורות ומוכיחות זיהום שפכים מכוון ושיטתי, ובעיקר את נהלי הטיוח הפנימיים של החברה על הנזק העצום שהיא גורמת לחי והצומח. הלקוח שלי סיפק התראות על המפגעים הסביבתיים וכתוצאה מכך חווה מסכת התעמרות והשפלה מחרידה בעבודתו, שכללה בין היתר את שליחתו למשימות מסכנות חיים.

"כיום הוא סוחב על שכמו בגבורה את חשיפת הצד האפל של החברה וזאת מול לחצים אדירים המופעלים עליו מצד הגורמים הכי חזקים במשק. בחודש הבא צפויים להעיד בזה אחר זה עובדים בכירים בחברה, וייחשף אסון טבע בקנה מידה בלתי נתפס שלא פורסם לציבור ולא דווח כדין".