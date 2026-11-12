בית המשפט המחוזי מרכז אישר אתמול הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד בנק דיסקונט, שעניינה טענה לגביית עמלות דמי כרטיס חיוב בניגוד להתחייבויות הבנק. במסגרת ההסדר, ישיב הבנק לחברי הקבוצה סכום המוערך בשלב זה בכ-8.8 מיליון שקל.
בקשת האישור הוגשה ביוני 2025 על ידי המבקש, עו"ד עומר חריטן שטען באמצעות עו"ד אוהד רוזן ממשרד קלעי, רוזן ושות', כי הבנק נוקט פרקטיקה של גביית עמלת דמי כרטיס חודשית מלקוחות פרטיים ומעסקים קטנים, חרף הוראות מפורשות בהסכמי ההתקשרות המעניקות להם פטור מתשלום זה, או בניגוד לפרסומי הבנק שהבטיחו פטור בכפוף לתנאים מוגדרים. הבנק הכחיש את הנטען כלפיו ולשיטתו כל פעולותיו נעשו כדין ובתום לב, תוך שניתנו ללקוחותיו ההטבות הרלוונטיות לחשבונם.
עוד בטרם הגיש הבנק את תשובתו לבקשה, ניהלו הצדדים משא ומתן שהוביל באוגוסט 2026 להגשת בקשה לאישור הסדר פשרה מבלי שמי מן הצדדים יודה בטענות הצד האחר. להסדר לא הוגשו התנגדויות.
הוסכם ואושר כי הסדר הפשרה חל על לקוחות הבנק שנגבתה מהם עמלת דמי כרטיס חודשית שלא בהתאם להסכם כרטיסי חיוב בינם ובין הבנק, וכן לקוחות הבנק שנגבתה מהם עמלת דמי כרטיס חודשית על אף עמידתם בתנאים לקבלת פטור מעמלה זו לפי פרסומי הבנק, בתקופת ההסדר ועד למועד אישור הסדר הפשרה.
תקופת ההסדר הוגדרה כתקופה שבין 4 באפריל 2024 ועד למועד אישור הסדר הפשרה. על פי מתווה ההסדר שאושר, הבנק ישיב למעשה לחברי הקבוצה 70% מסך עמלת דמי הכרטיס שנגבתה מהם, במונחים ריאליים וכולל שיערוך. שיעור ההשבה הפרטני לכל אחד מחברי הקבוצה יהיה בהתאם לעמלת דמי הכרטיס שנגבתה ממנו ובהתאם לשיעור ההשבה.
לקוחות פעילים של הבנק יזוכו ישירות בחשבון העו"ש שלהם בתוך 150 ימים ממועד אישור ההסדר. לקוחות עבר הזכאים להחזר העולה על 50 שקל יקבלו המחאה בדואר לכתובתם האחרונה המעודכנת בארץ, בתוך 30 ימים לאחר מועד זיכוי הלקוחות הקיימים.
החזרים ללקוחות עבר בסכום הנמוך מ-50 שקל, מקרים שבהם אין לבנק כתובת רשומה, או המחאות שלא ייפרעו בתוך 120 ימים, יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה לפי חוק תובענות ייצוגיות.
הבנק תיקן את נוסח הסכם כרטיסי החיוב כך שהוראות הגבייה הובהרו וחודדו, שלח הודעות הבהרה אישיות ללקוחות שחתמו על הנוסח הקודם, ועדכן את פרסומיו למצטרפים חדשים.
השופטת הלית סילש מינתה את רו"ח אריאל גרין ממשרד סומך חייקין KPMG כמפקח על ביצוע ההסדר ובדיקת תחשיבי הבנק, כששכרו ישולם על ידי הבנק.