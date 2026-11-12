בקשת האישור הוגשה ביוני 2025 על ידי המבקש, עו"ד עומר חריטן שטען באמצעות עו"ד אוהד רוזן ממשרד קלעי, רוזן ושות', כי הבנק נוקט פרקטיקה של גביית עמלת דמי כרטיס חודשית מלקוחות פרטיים ומעסקים קטנים, חרף הוראות מפורשות בהסכמי ההתקשרות המעניקות להם פטור מתשלום זה, או בניגוד לפרסומי הבנק שהבטיחו פטור בכפוף לתנאים מוגדרים. הבנק הכחיש את הנטען כלפיו ולשיטתו כל פעולותיו נעשו כדין ובתום לב, תוך שניתנו ללקוחותיו ההטבות הרלוונטיות לחשבונם.