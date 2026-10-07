רק אתמול (שלישי) נפל מדד החברות הביטחוניות בבורסה תל אביב ב-3.5%, כשמניית אלביט נחלשה ב-5.1%. מניית אלביט ירדה בשלושת החודשים האחרונים בכ-30% משיאה, ושווי החברה בבורסה עומד על כ-98 מיליארד שקל, לעומת 140 מיליארד שקל בשיא. יש לציין כי מניית אלביט הייתה כוכבת מבחינת תשואות בשנתיים האחרונות, ועדיין מי שמחזיק בה מתחילת השנה נהנה מתשואה של כ-8%.

רק אתמול (שלישי) נפל מדד החברות הביטחוניות בבורסה תל אביב ב-3.5%, כשמניית אלביט נחלשה ב-5.1%. מניית אלביט ירדה בשלושת החודשים האחרונים בכ-30% משיאה, ושווי החברה בבורסה עומד על כ-98 מיליארד שקל, לעומת 140 מיליארד שקל בשיא. יש לציין כי מניית אלביט הייתה כוכבת מבחינת תשואות בשנתיים האחרונות, ועדיין מי שמחזיק בה מתחילת השנה נהנה מתשואה של כ-8%.

רק אתמול (שלישי) נפל מדד החברות הביטחוניות בבורסה תל אביב ב-3.5%, כשמניית אלביט נחלשה ב-5.1%. מניית אלביט ירדה בשלושת החודשים האחרונים בכ-30% משיאה, ושווי החברה בבורסה עומד על כ-98 מיליארד שקל, לעומת 140 מיליארד שקל בשיא. יש לציין כי מניית אלביט הייתה כוכבת מבחינת תשואות בשנתיים האחרונות, ועדיין מי שמחזיק בה מתחילת השנה נהנה מתשואה של כ-8%.