החברות הביטחוניות הישראליות, בחסות המלחמה במזרח התיכון, ובכלל המצב הגיאופוליטי בעולם, ממשיכות לרשום דוחות כספיים מצוינים בכל רבעון, ולשבור שיאי הזמנות, הכנסות ורווחים. אבל בבורסה התמונה נראית אחרת לגמרי בתקופה האחרונה.
רק אתמול (שלישי) נפל מדד החברות הביטחוניות בבורסה תל אביב ב-3.5%, כשמניית אלביט נחלשה ב-5.1%. מניית אלביט ירדה בשלושת החודשים האחרונים בכ-30% משיאה, ושווי החברה בבורסה עומד על כ-98 מיליארד שקל, לעומת 140 מיליארד שקל בשיא. יש לציין כי מניית אלביט הייתה כוכבת מבחינת תשואות בשנתיים האחרונות, ועדיין מי שמחזיק בה מתחילת השנה נהנה מתשואה של כ-8%.
אז מה גרם לירידה? הזינוק המהיר בשווי החברה בשנתיים האחרונות הביא אותה למכפיל של 70 על הרווח (היחס בין שווי החברה בבורסה לבין הרווח השנתי שלה), חריג בכל קנה מידה. חלק מהירידות מקורן במשקיעים שביצעו מימוש רווחים נאה, וחלקן בהתלהבות שהצטננה עם ההבנה שמחיר המניה כבר מגלם רווחים צפויים לעוד הרבה שנים של מלחמות. גם כעת, כשהמכפיל ירד, עדיין לא ברור אם מחיר המניה מהווה הזדמנות או שהיא עדיין יקרה.
אלביט אינה לבד. אחרי ההתלהבות הגדולה מהדיפנס-טק, גם שאר החברות במדד הביטחוניות סבלו מירידות חדות. הנפילה הבולטת היתה של נקסט ויז'ן, יצרנית מצלמות לרחפנים. המניה צנחה אתמול ב-12.7% ונסגרה על 213.3 שקל, לעומת מחיר שיא של 409 שקל, כלומר ירידה של כ-48% מהשיא. מחזור המסחר בה הגיע ל-507 מיליון שקל, כמעט פי שישה מהממוצע היומי שלה בשנה האחרונה. הסיבה: פידליטי, אחת מקבוצות ההשקעות הגדולות בעולם, מכרה מרבית מאחזקותיה בחברה.
בנק ההשקעות גולדמן זאקס הפיץ שלשום בעסקה מחוץ לבורסה 5.7 מיליון מניות של נקסט ויז'ן, בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. המניות נמכרו בהנחה של 7% על מחיר השוק, ומרביתן נרכשו בידי גופים זרים, שלפי ההערכות רכשו מניות בכמיליארד שקל.
פידליטי רכשה את המניות בשתי מנות עיקריות, במרץ וביולי 2025, והגיעה לאחזקה של 9.5% בחברה. אתמול מכרה מניות המהוות 5.5% מהון החברה, וירדה לאחזקה של כ-4%. הקרן השקיעה במניות כ-280 מיליון דולר, ומכרה כ-60% מהן תמורת כ-450 מיליון דולר. הרווח הכולל מההשקעה, כולל שווי המניות שנותרו בידיה, מוערך בכ-150 מיליון דולר.
עוד בביטחוניות, מניית ארית עלתה אתמול ב-0.5% ונסגרה על 13.97 שקל, אך היא עדיין נמוכה בכ-81% מהשיא של 73 שקל למניה. מנועי בית שמש ירדה ב-4% ל-777.4 שקל, לעומת 810 שקל בסגירת אתמול.
אלביט במרוקו
לראשונה, ולמרות האווירה העוינת, אלביט מערכות תשתתף בתערוכה צבאית במרוקו. מדובר בתערוכה האווירית במרקש, שתתקיים מהיום ועד שבת בבסיס חיל האוויר המלכותי המרוקני.
במסגרת התערוכה תציג אלביט יכולות בתחומי מערכות בלתי מאוישות ואוטונומיות, אש מדויקת, הגנה אווירית, לוחמה אלקטרונית ועוד. בביתן החברה יוצגו המל"ט Hermes 900 ומערכות אוטונומיות צבאיות של FUSE, המותאמות לפריסה בהיקף רחב, ובהן משפחות THOR, Magni-X ו-FireFox-X.
בתחום האש המדויקת תוצג מערכת החימוש המשוטט SkyStriker, מערכת הארטילריה הרקטית PULS וחימוש מונחה לייזר. אלביט תציג גם את הפורטפוליו של מערכות ההגנה העצמית האוויריות המתקדמות שלה, ובהן מערכת ה-DIRCM – MINI MUSIC. בתחומי המודיעין, המעקב והסיור והאלקטרו-אופטיקה תציג החברה מגוון פתרונות מתקדמים, וכן פתרונות לאימון טייסים, סימולציה ובתי ספר לטיסה, שנועדו לתמוך בכשירות המבצעית ובמיומנות צוותי האוויר.