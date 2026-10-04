בריאן ארמסטרונג, מנכ"ל קוינבייס, אישר מחדש יעד מחיר שאפתני מאוד למטבע ביטקוין – 400 אלף דולר, עד 2030. הוא הגדיר זאת כהנחה אישית שלו, שנשענת על מחזור החצייה בן ארבע השנים ועל כלל אצבע שלפיו המחיר נוטה לשלש את השיא הקודם, שעמד על כ-126 אלף דולר באוקטובר 2025. "אני אישית חושב שראינו את התחתית של מחיר הביטקוין במחזור הזה", אמר ארמסטרונג בסרטון שפורסם בסוכנות הידיעות בלומברג.

היעד של ארמסטרונג נשען על העיקרון שלפיו ביטקוין נולד כמטבע מוגבל: לעולם לא יהיו יותר מ-21 מיליון יחידות שלו. מטבעות חדשים נוצרים רק כשמי שמפעיל מחשבים ברשת (ה"כורים") מאמת עסקאות, ומקבל על כך תגמול. אותו תגמול הוא לא קבוע, אלא יורד בחצי אחת לארבע שנים בערך, תהליך שנקרא "חצייה". כלומר, לשוק נכנסים מדי פעם פחות מטבעות חדשים.

גלריה ביקטוין ( איור: Shutterstock )

בפעם האחרונה זה קרה באפריל 2024, כשתגמול הכורים ירד ל-3.125 ביטקוין על כל מקטע שנוסף לרשת. החצייה הבאה צפויה באביב 2028, והתגמול ירד אז ל-1.5625 ביטקוין. התומכים בתזה סבורים שכשההיצע החדש מצטמצם והביקוש נשאר, המחיר נוטה לעלות, וזה הבסיס להערכה של ארמסטרונג.

העיתוי נותר סימן השאלה המרכזי של המחזור הנוכחי. שפלים קודמים נרשמו 924 עד 999 ימים אחרי חצייה, והשוק נמצא כעת 895 ימים אחרי אירוע אפריל 2024. משמעות הדבר היא שחלון אפשרי לקביעת תחתית ייפתח סביב סוף אוקטובר ויימשך עד אמצע ינואר 2027. המחזור הנוכחי גם שבר תקדים כשהציב שיא עוד לפני החצייה, סביב 72.1 אלף דולר במרץ 2024, וזה מסבך כל ניסיון למפות את העתיד לפי דפוסי העבר.

כאמור, ביטקוין הגיע לשיא של 126 אלף דולר בתחילת אוקטובר 2025, ירד ל-60.1 אלף דולר עד סוף יוני האחרון, והתאושש ל-85.2 אלף דולר בתחילת אוקטובר. הירידה מהשיא עמדה על 51.8%, רדודה בהרבה מהמפולות של 79.9%, 81.9% ו-76.6% בשלושת המחזורים הקודמים. גם בסיס הרוכשים השתנה. קרנות הסל מסוג ספוט בארה"ב החזיקו נכון ל-2 באוקטובר כ-1.29 מיליון BTC, בשווי של כ-109.3 מיליארד דולר, שהם כ-6.1% מההיצע המרבי של 21 מיליון מטבעות. מנגד, כמחצית מהכנסות קוינבייס מגיעות מנפח מסחר.

בריאן ארמסטרונג, מייסד ומנכ"ל קוינבייס ( צילום: גטי )

בתעשייה יש מי שמפקפקים בכלל בכך שדפוסי העבר יחזרו. מאט הוגאן, מנהל ההשקעות הראשי בביטווייז, טוען שמחזור הארבע שנים "מת" עם הגעת קרנות הסל והביקוש המתמשך מאוצרות תאגידיים. הוא מצביע על כך שמונפקים מדי יום כ-450 ביטקוין בלבד, בעוד שקרנות הסל בארה"ב מחזיקות יחד יותר ממיליון מטבעות.

גם בין התומכים במגמה השורית ארוכת הטווח, כלומר אלה שמאמינים שהמחיר של ביטקוין ימשיך לעלות לאורך זמן, יש מי שמצפים למסלול לא אחיד. חלק מצופי השוק מתארים את התחתית לא כיום בודד אלא כאזור שבין 60 ל-66 אלף דולר, עם אפשרות לבדיקה חוזרת של שפל יוני.

ארמסטרונג עצמו משלב אופטימיות לטווח ארוך עם זהירות לגבי הדיוק. הוא הדגיש כי התרחיש שלו עד 2030 הוא אישי ולא תחזית תאגידית, והוא תלוי בהמשך המגמות ההיסטוריות בסביבה שעיצבו מחדש זרימות מוסדיות והידוק ההיצע.