יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית יאיר כץ מעריך כי כניסת הבינה המלאכותית תשפיע על היקף גיוסי העובדים בחברה, אך סבור כי היערכות מתאימה תאפשר להימנע מפיטורים. בשיחה עם שרון כידון בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" התייחס כץ גם להנפקה המתוכננת של החברה, לעצמאות החימושית של ישראל ולאפשרות שיתמודד בעתיד על ראשות ההסתדרות.
במהלך השיחה הדגיש כץ את הצורך בהפחתת הרגולציה על התעשייה האווירית, כדי שתוכל להתחרות על עובדים מול ענקיות ההייטק, והזהיר מהשלכות התלות של ישראל בספקים זרים. ועידת "האנשים של המדינה" מאורגנת על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות" בשיתוף נותני חסות.
ראש הממשלה מדבר על עצמאות חימושית, אבל התעשייה הביטחונית מתמודדת עם אמברגו וקשיים בשרשרת האספקה. עד כמה היעד הזה אפשרי? "אנחנו נמצאים תחת האתגר הזה כמה שנים טובות. החל מ-7 באוקטובר התחלנו להרגיש אותו בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, כשמדינות וחברות ממדינות מסוימות מפסיקות לעבוד איתנו או מייצרות תהליכים הרבה יותר בירוקרטיים. גם אם אנחנו מפתחים מוצר ללקוח אחר ותלויים ברכיב קטן שמייצרים בחברה בספרד, והחברה הזאת אומרת שהיא לא עובדת עם התעשייה הביטחונית הישראלית, אנחנו נמצאים באירוע.
"לכן אנחנו מייצרים מהאמברגו הזה הזדמנות. לכל רכיב שנמנע מאיתנו לרכוש מצאנו תחליף, בתעשייה הישראלית המקומית או במקום אחר. אני מאמין שבמוצרים המשמעותיים שבהם אנחנו צריכים להיות תלויים בעצמנו, נדע לעשות את זה".
התעשיות הביטחוניות לא יכולות להרשות לעצמן להיות תלויות במצב המדיני? "לא רק התעשיות הביטחוניות. מדינת ישראל, אנחנו האזרחים, לא יכולים להרשות לעצמנו להיות תלויים מחר בבוקר גם לא באמריקנים. לצורך העניין, שיגור לוויינים נעשה בספייס איקס. מה קורה אם בעוד שנתיים או שלוש ארה"ב מונעת מאיתנו לשגר לוויינים? אנחנו צריכים למצוא בכל תחום את היכולת לדאוג לעצמנו".
התעשייה האווירית מתקרבת להנפקה. כיצד המהלך ישרת את החברה ואת העובדים? "הנפקה צריכה לגרום לחברה לייצר מכפיל כוח. להזרים עוד כספים להשקעות במחקר ופיתוח, במוצרים ובטכנולוגיות חדשות. המדינה יכולה ליהנות מכיסוי חוב או מהכנסת תקציבים נוספים, אבל אותנו מעניין קודם כל לראות את החברה נהנית מהמנוף הזה.
"כמי שמייצג 16 אלף עובדות ועובדים, אני רוצה לראות איך הם נהנים מההנפקה. התגמול הראשוני יהיה אם נוכל להשתחרר מרגולציות ממשלתיות שמכבידות עלינו. אנחנו מתחרים על טובי המוחות מול אנבידיה וחברות הייטק אחרות".
ההנפקה תאפשר לשלם שכר גבוה יותר? "כן. ככל שנשתחרר מרגולציות, נוכל לשלם שכר גבוה יותר למהנדסים ולאנשים שנדרשים לתעשיית ההייטק הביטחוני. היום אנחנו מוציאים כסף מקופת המזומנים של החברה ומשלמים בונוסים לעובדים. מחר זה יכול להיות דרך מניות. לעובדים יהיה חלק בבעלות החברה ואינטרס".
תקציב ועד העובדים עומד על 69 מיליון שקל. זה סכום עצום. "אנחנו לא מתביישים במעטפת הרווחה האדירה שאנחנו מאפשרים לעובדים שלנו. נבחרנו להיות החברה השנייה במדינת ישראל שמועמדים רוצים לעבוד בה, אחרי אנבידיה. כדי להתחרות על משאב אנושי איכותי צריך לשלם היטב, לתת תנאי עבודה מצוינים וגם מעטפת רווחה לעובדים ולילדיהם".
הבינה המלאכותית עלולה לפגוע בעובדים שאתה מייצג. איך מתמודדים עם הסתירה הזאת? "אני חסיד גדול של טכנולוגיה. אחטא לתפקידי אם אשב משולב ידיים ואסתפק בהצהרות שהטכנולוגיה הזאת לא תגרום לפיטורים. לעולם לא נוכל להתחרות מול טכנולוגיה, בטח לא מול בינה מלאכותית.
"גייסתי לארגון העובדים יועצת לענייני בינה מלאכותית, שמנתחת את השינויים בשוק ואיך צריך להיערך אליהם. זה אומר הכשרות, קורסים והתאמות. אנחנו גם קצת מאטים את קצב הגיוסים. לנוכח הביקושים המטורפים בחברה, אפשר היה לגייס המון עובדים, אבל צריך לראות איך הבינה המלאכותית תוכל לחסוך חלק מהצורך בעובדים".
אז אתה לא צופה פיטורים בעקבות כניסת הבינה המלאכותית? "אם נדע להתארגן ולהתכונן טוב, לייצר הכשרות ולהוריד את קצב הגיוס, לא נצטרך לפטר עובדים בגלל הבינה המלאכותית. אני קורא לחבריי בוועדי העובדים: אל תתעלמו מהאירוע הזה. אפשר להילחם יום, יומיים או שלושה, ובסוף הטכנולוגיה מנצחת. הכינו את העובדים שלכם מבעוד מועד".
מה צריך להשתנות כדי למשוך עובדים טובים גם לשירות הציבורי? "צריך ואפשר להעלות את שכרם של עובדי המגזר הציבורי. הם ראויים. האנשים האלה גורמים לחיים שלנו להיות טובים יותר. צריך לעודד מצוינות באמצעות בונוסים דיפרנציאליים. אם רוצים עובדים בעלי מוטיבציה להצטיין ולתת יותר שירות לאזרחים, מנגנוני התשלום צריכים להשתנות".
אולי אתה כבר מוכן לתפקיד הבא, יו"ר ההסתדרות? "אני כבר שמונה שנים בתפקיד הנוכחי. ידענו משברים והצלחות ואנחנו בתקופה טובה. אין ספק שניהול ההסתדרות הוא תפקיד מרתק, מבחינתי סופר חשוב. ימים יגידו".