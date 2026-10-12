



ריאיון עם יאיר כץ ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )

יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית יאיר כץ מעריך כי כניסת הבינה המלאכותית תשפיע על היקף גיוסי ‏העובדים בחברה, אך סבור כי היערכות מתאימה תאפשר להימנע מפיטורים. בשיחה עם שרון כידון בוועידת ‏‏"האנשים של המדינה" של ‏ynet‏ ו"ידיעות אחרונות" התייחס כץ גם להנפקה המתוכננת של החברה, לעצמאות ‏החימושית של ישראל ולאפשרות שיתמודד בעתיד על ראשות ההסתדרות.‏

במהלך השיחה ‏הדגיש כץ את הצורך בהפחתת הרגולציה על התעשייה האווירית, כדי שתוכל להתחרות על עובדים מול ‏ענקיות ההייטק, והזהיר מהשלכות התלות של ישראל בספקים זרים.‏ ועידת "האנשים של המדינה" מאורגנת על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות" בשיתוף נותני חסות.

יאיר כץ בשיחה עם שרון כידון ( צילום: יריב כץ )

ראש הממשלה מדבר על עצמאות חימושית, אבל התעשייה הביטחונית מתמודדת עם אמברגו וקשיים ‏בשרשרת האספקה. עד כמה היעד הזה אפשרי?‏ ‏"אנחנו נמצאים תחת האתגר הזה כמה שנים טובות. החל מ-7 באוקטובר התחלנו להרגיש אותו בצורה הרבה ‏יותר אינטנסיבית, כשמדינות וחברות ממדינות מסוימות מפסיקות לעבוד איתנו או מייצרות תהליכים הרבה ‏יותר בירוקרטיים. גם אם אנחנו מפתחים מוצר ללקוח אחר ותלויים ברכיב קטן שמייצרים בחברה בספרד, ‏והחברה הזאת אומרת שהיא לא עובדת עם התעשייה הביטחונית הישראלית, אנחנו נמצאים באירוע.‏

‏"לכן אנחנו מייצרים מהאמברגו הזה הזדמנות. לכל רכיב שנמנע מאיתנו לרכוש מצאנו תחליף, בתעשייה ‏הישראלית המקומית או במקום אחר. אני מאמין שבמוצרים המשמעותיים שבהם אנחנו צריכים להיות תלויים ‏בעצמנו, נדע לעשות את זה".‏

התעשיות הביטחוניות לא יכולות להרשות לעצמן להיות תלויות במצב המדיני?‏ ‏"לא רק התעשיות הביטחוניות. מדינת ישראל, אנחנו האזרחים, לא יכולים להרשות לעצמנו להיות תלויים מחר ‏בבוקר גם לא באמריקנים. לצורך העניין, שיגור לוויינים נעשה בספייס איקס. מה קורה אם בעוד שנתיים או ‏שלוש ארה"ב מונעת מאיתנו לשגר לוויינים? אנחנו צריכים למצוא בכל תחום את היכולת לדאוג לעצמנו".‏

התעשייה האווירית מתקרבת להנפקה. כיצד המהלך ישרת את החברה ואת העובדים?‏ ‏"הנפקה צריכה לגרום לחברה לייצר מכפיל כוח. להזרים עוד כספים להשקעות במחקר ופיתוח, במוצרים ‏ובטכנולוגיות חדשות. המדינה יכולה ליהנות מכיסוי חוב או מהכנסת תקציבים נוספים, אבל אותנו מעניין קודם ‏כל לראות את החברה נהנית מהמנוף הזה.‏

‏"כמי שמייצג 16 אלף עובדות ועובדים, אני רוצה לראות איך הם נהנים מההנפקה. התגמול הראשוני יהיה אם ‏נוכל להשתחרר מרגולציות ממשלתיות שמכבידות עלינו. אנחנו מתחרים על טובי המוחות מול אנבידיה וחברות ‏הייטק אחרות".‏

ההנפקה תאפשר לשלם שכר גבוה יותר?‏ ‏"כן. ככל שנשתחרר מרגולציות, נוכל לשלם שכר גבוה יותר למהנדסים ולאנשים שנדרשים לתעשיית ההייטק ‏הביטחוני. היום אנחנו מוציאים כסף מקופת המזומנים של החברה ומשלמים בונוסים לעובדים. מחר זה יכול ‏להיות דרך מניות. לעובדים יהיה חלק בבעלות החברה ואינטרס".‏

תקציב ועד העובדים עומד על 69 מיליון שקל. זה סכום עצום.‏ ‏"אנחנו לא מתביישים במעטפת הרווחה האדירה שאנחנו מאפשרים לעובדים שלנו. נבחרנו להיות החברה ‏השנייה במדינת ישראל שמועמדים רוצים לעבוד בה, אחרי אנבידיה. כדי להתחרות על משאב אנושי איכותי ‏צריך לשלם היטב, לתת תנאי עבודה מצוינים וגם מעטפת רווחה לעובדים ולילדיהם".‏

הבינה המלאכותית עלולה לפגוע בעובדים שאתה מייצג. איך מתמודדים עם הסתירה הזאת?‏ ‏"אני חסיד גדול של טכנולוגיה. אחטא לתפקידי אם אשב משולב ידיים ואסתפק בהצהרות שהטכנולוגיה הזאת ‏לא תגרום לפיטורים. לעולם לא נוכל להתחרות מול טכנולוגיה, בטח לא מול בינה מלאכותית.‏

‏"גייסתי לארגון העובדים יועצת לענייני בינה מלאכותית, שמנתחת את השינויים בשוק ואיך צריך להיערך ‏אליהם. זה אומר הכשרות, קורסים והתאמות. אנחנו גם קצת מאטים את קצב הגיוסים. לנוכח הביקושים ‏המטורפים בחברה, אפשר היה לגייס המון עובדים, אבל צריך לראות איך הבינה המלאכותית תוכל לחסוך חלק ‏מהצורך בעובדים".‏

אז אתה לא צופה פיטורים בעקבות כניסת הבינה המלאכותית?‏ ‏"אם נדע להתארגן ולהתכונן טוב, לייצר הכשרות ולהוריד את קצב הגיוס, לא נצטרך לפטר עובדים בגלל הבינה ‏המלאכותית. אני קורא לחבריי בוועדי העובדים: אל תתעלמו מהאירוע הזה. אפשר להילחם יום, יומיים או ‏שלושה, ובסוף הטכנולוגיה מנצחת. הכינו את העובדים שלכם מבעוד מועד".‏

מה צריך להשתנות כדי למשוך עובדים טובים גם לשירות הציבורי?‏ ‏"צריך ואפשר להעלות את שכרם של עובדי המגזר הציבורי. הם ראויים. האנשים האלה גורמים לחיים שלנו ‏להיות טובים יותר. צריך לעודד מצוינות באמצעות בונוסים דיפרנציאליים. אם רוצים עובדים בעלי מוטיבציה ‏להצטיין ולתת יותר שירות לאזרחים, מנגנוני התשלום צריכים להשתנות".‏