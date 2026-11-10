הרשת שהכי מזוהה עם סופגניות, רולדין, לא העלתה מחירים השנה, אבל בעוד כשבועיים תשיק סופגניית פטיסר.: רולדין תצטרף בכך לטרנד קינוחי הפירות ‏–‏ קינוחים בצורת פירות שמצופים בציפוי קראנצ'י ‏–‏ ואחד מהם יהיה דמוי סופגנייה. בעוד שאת הסופגניות מטגנים, ממלאים, מצפים ומקשטים במקום, את קינוחי הפירות, כולל קינוח הסופגנייה, יביאו מהמפעל. המחיר יהיה 36 שקל.

הרשת שהכי מזוהה עם סופגניות, רולדין, לא העלתה מחירים השנה, אבל בעוד כשבועיים תשיק סופגניית פטיסר.: רולדין תצטרף בכך לטרנד קינוחי הפירות ‏–‏ קינוחים בצורת פירות שמצופים בציפוי קראנצ'י ‏–‏ ואחד מהם יהיה דמוי סופגנייה. בעוד שאת הסופגניות מטגנים, ממלאים, מצפים ומקשטים במקום, את קינוחי הפירות, כולל קינוח הסופגנייה, יביאו מהמפעל. המחיר יהיה 36 שקל.

הרשת שהכי מזוהה עם סופגניות, רולדין, לא העלתה מחירים השנה, אבל בעוד כשבועיים תשיק סופגניית פטיסר.: רולדין תצטרף בכך לטרנד קינוחי הפירות ‏–‏ קינוחים בצורת פירות שמצופים בציפוי קראנצ'י ‏–‏ ואחד מהם יהיה דמוי סופגנייה. בעוד שאת הסופגניות מטגנים, ממלאים, מצפים ומקשטים במקום, את קינוחי הפירות, כולל קינוח הסופגנייה, יביאו מהמפעל. המחיר יהיה 36 שקל.