כמה נשלם על סופגניות השנה? העונה שבה אנשים מחליפים את הקפה והמאפה בסופגנייה הגיעה, וברשתות השיווק כבר מוכרים סופגניות. רשת שופרסל דיל, למשל, מוכרת 4 ב-10 שקל, 2.5 שקל לסופגנייה גדולה. בחלק מסניפי רמי לוי תמצאו סופגנייה גדולה או מיני ב-2 שקל.
הרשת שהכי מזוהה עם סופגניות, רולדין, לא העלתה מחירים השנה, אבל בעוד כשבועיים תשיק סופגניית פטיסר.: רולדין תצטרף בכך לטרנד קינוחי הפירות – קינוחים בצורת פירות שמצופים בציפוי קראנצ'י – ואחד מהם יהיה דמוי סופגנייה. בעוד שאת הסופגניות מטגנים, ממלאים, מצפים ומקשטים במקום, את קינוחי הפירות, כולל קינוח הסופגנייה, יביאו מהמפעל. המחיר יהיה 36 שקל.
כמה עולה סופגניית רולדין?
בינתיים רולדין השיקה את קולקציית הסופגניות ל-2026, שכוללת 12 סופגניות. סופגנייה ריקה נמכרת ב-7 שקל וסופגניית ריבה וריבת חלב ב-8 שקל. תשלמו 16 שקל לסופגניית שוקולד קצפת וגלסאז' נואר, לסופגניית מסקרפונה פירות יער ולסופגניות "עננים" מבצק אוורירי, 18 שקל לסופגניית סוכריות קופצות וקראמבל קוקיז, ועד 20 שקל ל-4 סופגניות פטיסרי, כמו סופגניית פרוטי דה בוסקו עם מרמלדת פירות יער בציפוי קרמבל רד וולווט ודסקית פטל ושוקולד לבן, וגם סופגניית קפה קרמל רויאל ופיסטוק פירות יער.
הרשת הוסיפה עוד סופגנייה מבצק אוורירי יפני: אחרי שבשנים קודמות היא מכרה שני סוגים כאלה, השנה תמכור שלושה, כולל בטעמי טירמיסו ותפוחים בטופי מלוח וקינמון. היא החזירה את סופגניית הסוכריות הקופצות, שמגיעה כעת עם תוספת דיסקית שוקולד, ולכן מחירה עלה מ-16 שקל ל-18 שקל. יש בקולקציה יותר סופגניות עם דיסקיות שוקולד, ולסופגניית הקפה נוסף פרלין שוקולד. רולדין, אגב, גם תחליף בקרוב את הקפה של הרשת, אחרי שייפתח מפעל הקפה שלה.
הרשת השיקה השנה מהלך פרסומי לסופגניות שכולל מכירת משחק רביעיות וסדרת מיקרו-דרמה בשם "לחיי הפחמימה", בת שמונה פרקים, כמספר נרות החג. את הסדרה כתב בר אלמליח (הפשוטע), והוא גם מככב בה לצד לירית בלבן, הילי טולדנו, מיקה צור ורועי הראל. היא גם תשווק עם קודקוד משחק רביעיות בנושא סופגניות.
מימי ושמו העלו חלק מהמחירים
את סופגניות ריבת התות הכי משתלמות ברשתות המאפה תמצאו ברשתות כמו מאפה נאמן, ב-6 שקל, ובבוטיק סנטרל, ב-7 שקל.
קולקציית הסופגניות של רשת מימי ונונו לחנוכה 2026 תימכר החל מ-25 בנובמבר, והיא כוללת סופגניית ריבה ב-9 שקל - יקר מרולדין והתייקרות של שקל לעומת השנה שעברה - וסופגניות מתוחכמות יותר, כמו סופגניות במילוי קרם קרמל, קרם לימון וקרמו שוקולד, מצופות בשוקולד ובפניני שוקולד, ב-15 שקל. סופגניות דומות נמכרו בשנה שעברה ב-13 שקל. סופגניות ללא גלוטן יעלו ביוקר: 14 שקל לסופגניית ריבה ו-19 שקל לסופגנייה במילוי ובציפוי שוקולד עם קראמבל קקאו. בשנה שעברה הן נמכרו ב-15–13 שקל. אלה התייקרויות של 26%–12.5%.
בביסקוטי מכרו בשנה שעברה סופגניות ב-8, 11 ו-16 שקל. השנה לא ייקרו שם את סופגניית הריבה הקלאסית, שמוצעת ב-8 שקל, ואת סופגניית קרם השוקולד, שנמכרת ב-11 שקל, אבל הסופגניות המיוחדות, כמו מילקי עדשים, מוצעות ב-17 שקל - התייקרות של יותר מ-6%.
גם מיקי שמו לא ייקר את סופגניית הריבה, שנמכרת ברשת שמו ב-7 שקל, ולא ייקר את סופגניית ריבת החלב, שנמכרת ב-8 שקל. בשנה שעברה הרשת מכרה סופגניית דובאי ב-14 שקל, והשנה סופגניות מיוחדות נמכרות ב-14% יותר: ב-16 שקל.
במתוקה שמרו על המחירים מהשנה שעברה. סופגניית ריבה נמכרת ב-8 שקל, ויש גם סופגניות כמו ג'נדויה ב-15 שקל, היער השחור ב-16 שקל וסופגניית מנטוס עם גנאש סוכריות מנטוס, ציפוי שוקולד לבן וסוכריות מנטוס, גם היא ב-16 שקל.
רשת גולדיס תמכור סופגנייה בלא פחות מ-14 שקל. כמו כן תציע סופגניות בשריות במילוי אסאדו, פסטרמי בעישון שבבי עץ, שווארמה ירושלמית, טאג'ין טלה ואפילו כבד קצוץ עם ריבת אוכמניות. תשלמו 25 שקל לסופגנייה, כמו בשנה שעברה, ויוצע גם מארז ב-480 שקל, שמכיל 20 סופגניות ריקות להרכבה עם שלושה סוגי בשרים לבחירה.
רשת פיצה האט תחזיר את מגשי הפיצה בטעמי סופגנייה: שילוב בין הבצק העבה והאפוי של פיצה האט לבין סופגנייה, בגודל אישי, עם מילוי מתוק בטעמי ריבת תות, ממרח שוקולד וממרח שוקולד לבן. המחיר: 26.90 שקל.