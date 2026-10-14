עובד בחברת תיירות בהולנד נתפס על חם כשהוא רץ מרתון בזמן חופשת מחלה. נשמע לכם הזוי? גם למנהלים שלו שהחליטו לפטרו. אלא שהוא החליט להילחם בהחלטה בהליך משפטי - וזכה בפיצוי כספי גבוה. על כך דיווחו כמה כלי תקשורת צרפתיים, בהם Le Parisien ו-La Dépêche.

האיש החל לעבוד בחברה ביולי 2024. כחצי שנה לאחר מכן יצא לחופשת מחלה בגלל שהתלונן על בעיות ראייה חמורות. הרופאים חשדו שהוא סובל ממיאסתניה גרביס, מחלה כרונית שפוגעת בשרירים. הוא סיפר לרופא המטפל שקשה לו לנהוג ולעבוד מול מסך מחשב, אך הוסיף שהוא רוצה להמשיך בשגרת האימונים שלו ולרוץ ארבע פעמים בשבוע.

השופטים הדגישו כי היכולת לרוץ מרתון אינה מעידה על כשירות לבצע את תפקידו המקצועי. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הנהלת החברה חשדה בו בהצגת מצג שווא, ושכרה חוקרים פרטיים שעקבו אחריו. החוקרים תיעדו אותו נוהג, ואף משתתף במרתון רוטרדם שנערך ב-13 באפריל 2025, שאת מסלולו סיים בפחות משלוש שעות וחצי. החברה סברה שתוצאה כזו אינה מתיישבת עם אי-כושר עבודה, ופיטרה אותו מיד בטענה של אובדן אמון.

העובד לא השלים עם הפיטורים ותבע את מעסיקו. בית המשפט קבע שלא שיקר לחברה לגבי מצבו הרפואי ושדן בפעילותו עם רופאיו. השופטים הדגישו כי היכולת לרוץ מרתון אינה מעידה על כשירות לבצע את תפקידו המקצועי, וגם מתחו ביקורת על המעקב, שהוגדר כפגיעה לא מידתית בפרטיות.