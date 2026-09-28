"ממש מה שתרצו", כך כתב מפתח נדל"ן גדול לתושבי עיירה בפנסילבניה, כשהציע לכל משפחה בעיר 10,000 דולר במזומן, בלי הגבלה על אופן השימוש בכסף. התנאי: שהעיירה תאשר לו להקים מרכז נתונים בשטחה. אלא שבהייזל רוב התושבים אינם ממהרים לקבל את ההצעה, וחלקם רואים בה ניסיון שוחד.

המכתבים החלו להגיע לבתי התושבים ביוני, מטעם חברת נורת'פוינט דבלופמנט. מרכז הנתונים הוא הראשון מבין 15 מבנים שהחברה מתכננת להקים על כ-5,260 דונם בגבעות הפוקונוס. אם הפרויקט יאושר, יישלח צ'ק של 10,000 דולר לכל אחד מ-4,500 משקי הבית בעיירה, בסך כולל של 45 מיליון דולר.

הייזל ( צילום: מתוך האתר hazletownship.com )

בהייזל, שההכנסה החציונית למשק בית בה עומדת על כ-60 אלף דולר, מדובר בסכום משמעותי. גם אחרי מסים הוא יכול לממן כחצי שנה של שכר דירה בדירת שני חדרים, או חודשים רבים של מצרכים ודלק. ובכל זאת, ללא קשר להכנסה, לתעסוקה או למקום המגורים, מעטים הביעו רצון להסכים להקמת מרכז הנתונים בשביל הכסף. הם מציינים סיבות שונות, מהרעש הנלווה ועד סלידה מהתפשטות הבינה המלאכותית, ובבסיסן חוסר אמון כללי בפרויקטים כאלה ובאנשים שמאחוריהם.

הצעות שכוללות גם מימון מכבי אש ובתי ספר

ג'ף פסנכט, מורה בדימוס שביתו סמוך לאתר המתוכנן, מודאג מהרעש שיילווה שנים של בנייה. "10,000 דולר לא מתקרבים לנזק שיגרם לערך הנכס שלי", אמר לוול סטריט ג'ורנל. ג'ון זולה, תושב שוגרלוף השכנה, שמתנגד להעברת קווי חשמל של מרכז הנתונים דרך אדמתו, טוען שפוליטיקאים בעיירות קטנות ברחבי פנסילבניה נכנעים בקלות למפתחים גדולים או נלחצים מולם: "אז השערים נפתחים והרשויות מעניקות הקלות במסים ל-10 שנים".

מתושבים נשמעת גם טענה שרשויות ומפתחים מסתירים מידע על הפרויקטים. בעקבות זאת חתם מושל פנסילבניה, ג'וש שפירו, בחודש שעבר על צו המורה לאסור הסכמי סודיות בין רשויות מקומיות לחברות מרכזי נתונים.

מפתחי מרכזי נתונים מציעים בשנים האחרונות לעיירות ולערים חבילות של עשרות מיליוני דולרים, הכוללות מימון למכבי אש, לשירותי חירום ולבתי ספר. בהייזל הבחינו בנדיבות החברה גם בפסטיבל האיטלקי המקומי, שבו הוצב שלט "מתקני שעשועים חינם בחסות נורת'פוינט". תשלום ישיר לתושבים מסמן, עם זאת, שלב חדש בהתפשטות מרכזי הנתונים לצורכי הבינה המלאכותית.

חשוב להדגיש שלא כולם דוחים את ההצעה. דיאנה ספאלון, מורה לחינוך מיוחד שקיבלה את המכתב, חוששת שהמון מרכזי נתונים יפגעו בערך ביתה, וזו דאגתה העיקרית. אבל היא ובעלה שיפצו לאחרונה את הבית, בין השאר החליפו גג, והתשלום יעזור להם לפחות לשקם את החסכונות. "10,000 דולר יהיו נחמדים", אמרה.

ברנט מיילס, סמנכ"ל השיווק של נורת'פוינט, סיפר שהרעיון לתת 10,000 לכל משפחה נולד אחרי ישיבה ציבורית סוערת בשנה שעברה, שבה שאלו תושבים כועסים מה יוצא להם מתמיכה במרכז הנתונים. "אני חושב שיש לנו כאן משהו פורץ דרך", אמר, לתושבים. מלבד קרן התשלומים, הוא הציג התחייבות ל-120 מיליון דולר נוספים ב-15 השנים הקרובות, בהם מימון לתחנת משטרה והשקעות נוספות בקהילה. מיילס העריך שהחברה הצליחה לשכנע כ-100 תושבים ספקנים, כשענתה על שאלותיהם והבהירה את מה שכינה "מידע כוזב" על מים, עלויות אנרגיה, רעש ונושאים נוספים.

בסאלם השכנה, עשרות משפחות הרוויחו מיליונים ממכירת קרקעות לחוות שרתים. אבל עם התעצמות ההתנגדות למרכזי נתונים ברחבי פנסילבניה, נראה לתושבים כי 10,000 דולר הוא ניסיון זול לקנות את הסכמתם.