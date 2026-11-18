בבוקר של שבת ביולי האחרון נסע איש העסקים הסיני ג'אנג ליאנג במרצדס השחורה שלו ברחובות פנמה סיטי, כששני שוטרים רכובים על אופנועים הורו לו לעצור. בדיקת מסמכיו העלתה כי הוא מבוקש בידי הרשויות בסין בחשד למעילה בכ-300 מיליון דולר. בתוך דקות הוא מצא את עצמו אזוק ומובל לעיני המצלמות למשרדי אינטרפול המקומיים, לאחר שהספיק רק להסיר את ז'קט החליפה האפור שלו ולכסות באמצעותו את ראשו.

המעצר היה נקודת שפל דרמטית עבור ג'אנג, בן 44, שעד לפני שנים אחדות נחשב לאחד מאנשי העסקים הסינים המקושרים בפנמה. הוא הגיע למדינה לפני כעשור כדי להוביל השקעות ענק בתשתיות, ובראשן הקמת מסוף מכולות סמוך לכניסה האטלנטית לתעלת פנמה. כעת הוא יושב בכלא ומנסה למנוע את הסגרתו לסין בטענה שהאישומים נגדו נועדו לאפשר לבייג'ינג להשתלט על נכסיו ולהחזיר לעצמה השפעה באזור.

גלריה ג'אנג ליאנג (מימין) ואחרי המעצר ( צילומים: משטרת פנמה, הלינקדאין של ג'אנג ליאנג )

"סין רואה שההשפעה שלה על תעלת פנמה הולכת ונחלשת, וכעת היא מפעילה לחץ על פנמה", טען ג'אנג במכתב ששלח מהכלא בתשובה לשאלות הניו יורק טיימס. אלא ששותפיו העסקיים לשעבר מציגים תמונה שונה לחלוטין: לטענתם, מדובר באיש עסקים שניצל מבנים תאגידיים מורכבים ומקלטי מס כדי להשתלט על נכסים ולהתעשר מכספם של אחרים.

לפי דיווח של רשת הטלוויזיה הפנמית TVN, הרשויות הסיניות מייחסות לג'אנג מעילה בסכום של כ-294 מיליון דולר. הן טוענות כי השתמש במסמכים ובחתימות מזויפים כדי להעביר שליטה במניות חברה. ג'אנג מכחיש את האישומים, והטענות טרם הוכרעו בבית משפט.

הנמל שהיה אמור לשנות את מפת הסחר

ג'אנג הגיע לפנמה ב-2016 כנציגו של איש עסקים סיני עשיר. הוא היה עורך דין שהוסמך לעסוק במקצוע בסין ובניו יורק, ואף זכה בעבר להכרה ממשרד המשפטים הסיני. בפנמה פעל ממשרד בקומה ה-18 של בניין המשקיף על המפרץ, והחל לקדם עסקאות בהיקף עצום.

הפרויקט המרכזי שלו היה הקמת מסוף מכולות באי מרגריטה, באזור קולון, סמוך לתעלת פנמה. התוכנית הייתה להפוך בסיס צבאי אמריקני לשעבר לאחד ממסופי המכולות הגדולים באמריקה הלטינית. במקביל, קידם גם הקמת תחנת כוח המופעלת בגז, שלדבריו הייתה אמורה ליצור כ-1,000 מקומות עבודה ולהוזיל את מחירי האנרגיה.

תעלת פנמה ( צילום: AP Photo/Matias Delacroix )

העסקאות התקדמו בתקופה שבה סין הרחיבה במהירות את השפעתה בפנמה. ב-2017 ניתקה פנמה את יחסיה הדיפלומטיים עם טייוואן וכוננה יחסים רשמיים עם בייג'ינג. היא גם הייתה למדינה הראשונה באמריקה הלטינית שהצטרפה ליוזמת "החגורה והדרך", תוכנית ההשקעות הבינלאומית של סין בתשתיות ובנתיבי סחר.

ג'אנג הפך לאיש קשר בין גורמים בסין לבין הממשל הפנמי. מעמדו היה כה מבוסס שב-2018 העניק לו ראש העיר קולון את מפתחות העיר, כהוקרה על תרומתו לפיתוח הכלכלי. אלא שהאווירה הפוליטית השתנתה. הנשיא חואן קרלוס וארלה, שתמך בהידוק היחסים עם סין, סיים את כהונתו ב-2019, והממשל החדש גילה פחות התלהבות מההשקעות הסיניות. במקביל קרסו עסקיו של המיליארדר הסיני גאו טיאנגואו, שמימן את פעילותו של ג'אנג. גאו נעצר בסין ב-2020 ומת כעבור שנתיים.

ללא הגיבוי הפוליטי והכספי שממנו נהנה בעבר, הסתבך פרויקט הנמל. ב-2022 הסכים ג'אנג להעביר את נכסיו לחברת ההשקעות Notarc, שפועלת מבהאמה ומפלורידה. אלא שהעסקה הציתה סכסוך בעלות עם איש העסקים הסיני יה צ'נג, שטען כי הוא בעל השליטה האמיתי בפרויקט וכי ג'אנג השתלט על החברה שלא כחוק.

הרשויות בפנמה סירבו תחילה להגיש כתב אישום בעקבות טענותיו של יה, וקבעו כי מדובר בסכסוך מסחרי. בסין, לעומת זאת, נפתחה חקירה פלילית. מסמכים מהליך משפטי שהתנהל בארה"ב מלמדים על המחלוקת סביב העברת המניות, אך אינם מכריעים בשאלת אחריותו הפלילית של ג'אנג.

בינתיים, גם עתידו של הפרויקט עצמו הוטל בספק. ממשלת פנמה ביטלה ב-2025 את הזיכיון להקמת הנמל, על רקע עיכובים והפרות חוזיות. לפיכך, אין מדובר במסוף פעיל שנמצא כיום בשליטתו של ג'אנג, אלא בפרויקט תשתית שלא הושלם, ושבעלות הנכסים הקשורים אליו נתונה במחלוקת.

המעצר שהגיע בעיצומו של משבר מדיני

המעצר ביולי התרחש בעיתוי רגיש במיוחד. מאז שחזר דונלד טראמפ לבית הלבן, הוא הגביר את הלחץ על פנמה לצמצם את ההשפעה הסינית על התעלה, אחד מנתיבי הסחר הימיים החשובים בעולם. טראמפ טען כי סין מפעילה השפעה רבה מדי על הנמלים באזור, והמאבק התרחב גם להליכים משפטיים ולמחלוקות סביב זיכיונות של חברות מהונג קונג.

לפי תחקיר הניו יורק טיימס, ג'אנג נעצר באותו שבוע שבו הגיע לפנמה שגריר סין החדש, וחמישה ימים בלבד לפני שנציגי ממשלת פנמה היו אמורים להגיע לבייג'ינג לשיחות שנועדו להפיג את המתיחות בין המדינות. לאחר המעצר השתפרו היחסים, וסין חידשה הסכם ימי המעניק יתרונות לכלי שיט הנושאים דגל פנמה.

האי מרגריטה. הרשויות הפנמיות סיכלו את פרויקט הנמל באי ( צילום: AP Photo/Matias Delacroix )

פרקליטו של ג'אנג, גיירמו קוצ'ס, לשעבר דיפלומט פנמי, טען כי אין מדובר בצירוף מקרים. "מרגע שעצרו אותו – וזה לא מקרי – המחלוקות בין סין לפנמה נעלמו", אמר.

עם זאת, לא נמצאו ראיות הקושרות בין המעצר לבין המשא ומתן המדיני. גם הטענה שהאישומים נועדו להחזיר את השליטה הסינית בפרויקט היא טענה של ג'אנג ופרקליטיו, ולא עובדה שהוכחה.

לפי מסמכי ההסגרה, סין מבקשת לקבל שליטה בנכסיו של ג'אנג בפנמה, אך אינה דורשת במפורש את פרויקט הנמל. ג'אנג מצדו טוען כי העברת הנכסים ל-Notarc הייתה עסקה לגיטימית, וכי התיק הפלילי נגדו הוא תירוץ להשתלטות עליהם.

באוגוסט דחה בית משפט בפנמה את בקשתו להשתחרר בערבות. בהמשך קבע משרד החוץ הפנמי כי בקשת ההסגרה הסינית עומדת בדרישות, ובחודש שעבר הסכים לקדם את ההליך. עורכי דינו של ג'אנג ממשיכים להיאבק בהחלטה.