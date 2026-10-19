ל"חגיגה" בשוק הקפה מצטרפת גם שופרסל, שמנסה גם היא לנגוס נתח שוק מעלית ונסטלה, ומרחיבה את מגוון מוצרי הקפה שלה בכל קטגוריות הקפה: פולי קפה, קפסולות, קפה שחור וקפה נמס. כעת עלה על המדפים ברשתות מוצר חדש, קפה מגורען תחת המותג "ארנסטו", שיתחרה בקפה המגורען של עלית ושל טסטר צ'ויס מתוצרת נסטלה.

המהלך של שופרסל מגיע לאחר ששלישיית מה קשור וארומה ביחד עם עידן עמדי נכנסו כבר לזירת התחרות בשוק הקפה.

מוצרי הקפה של שופרסל ( צילום: יח"צ )





קפה ארנסטו מיוצר ומיובא לרשת ממפעל בסלובניה. כעת הוא נמכר במבצע השקה במחיר של 19.9 שקלים במקום 29.9 שקלים. לשם השוואה, קפה מגורען עלית באריזה של 200 גרם עולה 32.9 שקלים, קפה טסטר צ'ויס 200 גרם עולה 35 שקלים, ומותג פרטי של רמי לוי, 200 גרם, 24.9 שקלים, זול יותר מהמחיר הרגיל של ארנסטו.

המדיניות החדשה של שופרסל היא שהמותג הפרטי לא ישווק תחת המותג שופרסל אלא תחת מותגים זרים, מה שמאפשר לה למנוע שיח של צרכנים: האם המותג הפרטי שלה זול יותר בהשוואה למתחרים. כעת, במסגרת הנסיון של שופרסל להחזיר אליה קונים אחרי שרשמה ירידה במכירות, המותג משמש אותה להציג אלטרנטיבה זולה יותר במחיר; נושא האיכות נשאר לשיפוט הצרכן.

בנוסף, שופרסל משווקת תחת המותג הפרטי קפסולות קפה במותג משלה, "וורו", המיובאות משווייץ במחיר של 18.9 שקלים לשרוול, זהה למחיר של קפסולות ל'אור ופחות מסטארבקס, שנמכר ב-24.9 שקלים. קפה שחור שמיוצר עבורה על ידי רג'ואן מירושלים (שמייצר לרשת גם את הקפה הנמס וגם את פולי הקפה) נמכר במחיר של 9.9 שקלים לאריזה של 100 גרם, וכעת במבצע: 2 אריזות ב-15 שקלים. בעוד קפה טורקי עלית נמכר בשופרסל ב-12.9 שקלים לאריזה דומה.

שוק הקפה בישראל מגלגל היום 1.5 מיליארד שקל עד 2 מיליארד. ניסיון העבר מלמד שעד כה בכל ניסיונות היזמים, החל מאסם ועד ויסוצקי וויליפוד, לחדור לשוק הקפה, המחיר לא היה הקריטריון היחיד שמשפיע על הצרכן: עולה עליו הטעם שאליו התרגל הצרכן הישראלי, שצריכת הקפה שלו גבוהה. עד כה נכשלו כל הניסיונות להתחרות בעלית בתחום הקפה השחור. הניסיון האחרון של ויליפוד כשל, למרות שמחיר הקפה הטורקי שייבא היה מחצית ממחירו של קפה טורקי עלית. גם בתחום הקפה המגורען שולטים בשוק המותגים הגדולים. אפילו בתחום החדש יחסית של הקפסולות הצרכן מעדיף מותגים ידועים.