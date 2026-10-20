מגדל המפרש ("הטיל") בחיפה, שפונה לאחר שנפגע מהדף טיל איראני במהלך מבצע "עם כלביא", חוזר בימים אלה לפעילות מלאה. הסניפים של משרדי המשפטים והחינוך שבו למגדל, לצד משרד הפנים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות האוכלוסין וגופים ממשלתיים נוספים.
במקביל, המדינה חתמה על הסכם להארכת חוזי השכירות של משרדי הממשלה במגדל ב-16 שנים נוספות. לפי בעלי הבניין, לאחר עבודות השיקום שבוצעו בו מאז הפגיעה, צפויה השקעה נוספת של כ-100 מיליון שקל בשדרוג מערכות ותשתיות.
מגדל המפרש, שמשתרע על פני כ-31 אלף מ"ר, כולל 25 קומות מעל הקרקע ו-3 קומות חניון. הוא נמצא בבעלות חברת נ.מ.נ.ב.ש, שבשליטת משפחת נזריאן מארה"ב. "מגדל המפרש הוא עבורנו הרבה יותר מעוד נכס נדל"ני", אומרת ד"ר שרון נזריאן, מבעלות הבניין. "גם כשהבניין נאלץ להתפנות, ידענו שהשיבה אליו היא רק עניין של זמן. הקצבנו תקציב ייעודי של 100 מיליון שקל נוספים כדי להחזיר אותו לשוכרים במצב טוב יותר מזה שהיה לפני הפגיעה. אנחנו מאמינים בבניין, בעיר ובמדינה, ושמחים לראות שגם המדינה האריכה את חוזי השכירות של משרדי הממשלה במגדל בעוד 16 שנים".
ההסכם החדש גובש בהובלת עו"ד מרב גלבוע ועודד ריהן ממשרד ש. פרידמן.
ראש עיריית חיפה יונה יהב בירך על חזרת משרדי הממשלה למגדל: "זו בשורה חשובה לחיפה ולתושביה. הארכת חוזי השכירות לשנים ארוכות וההשקעה המשמעותית בשדרוג המגדל הן הבעת אמון בחיפה ובעתידה. קריית הממשלה היא עוגן משמעותי בעיר התחתית, והחזרה לפעילות מלאה תחזיר אלפי עובדים ומבקרים ותסייע לעסקים באזור".
משפחת נזריאן, שמחזיקה במגדל, פועלת בישראל גם באמצעות קרן יונס וסוראיה נזריאן, ותומכת בין היתר במוסדות וביוזמות בתחום האקדמיה, הבריאות, התרבות והחברה.