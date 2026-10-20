מגדל המפרש ("הטיל") בחיפה, שפונה לאחר שנפגע מהדף טיל איראני במהלך מבצע "עם ‏כלביא", חוזר בימים אלה לפעילות מלאה. הסניפים של משרדי המשפטים והחינוך שבו למגדל, לצד משרד ‏הפנים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות האוכלוסין וגופים ממשלתיים נוספים.‏
במקביל, המדינה חתמה על הסכם להארכת חוזי השכירות של משרדי הממשלה במגדל ב-16 ‏שנים נוספות. לפי בעלי הבניין, לאחר עבודות השיקום שבוצעו בו מאז הפגיעה, צפויה השקעה ‏נוספת של כ-100 מיליון שקל בשדרוג מערכות ותשתיות.‏
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מגדל המפרש בחיפהמגדל המפרש בחיפה
מגדל המפרש בחיפה
(צילום: נחום סגל)
מגדל המפרש, שמשתרע על פני כ-31 אלף מ"ר, כולל 25 קומות מעל הקרקע ו-3 קומות חניון. הוא ‏נמצא בבעלות חברת נ.מ.נ.ב.ש, שבשליטת משפחת נזריאן מארה"ב. "מגדל המפרש הוא עבורנו הרבה יותר מעוד נכס נדל"ני", אומרת ד"ר שרון נזריאן, מבעלות ‏הבניין. "גם כשהבניין נאלץ להתפנות, ידענו שהשיבה אליו היא רק עניין של זמן. הקצבנו תקציב ‏ייעודי של 100 מיליון שקל נוספים כדי להחזיר אותו לשוכרים במצב טוב יותר מזה שהיה לפני ‏הפגיעה. אנחנו מאמינים בבניין, בעיר ובמדינה, ושמחים לראות שגם המדינה האריכה את חוזי ‏השכירות של משרדי הממשלה במגדל בעוד 16 שנים".‏
ההסכם החדש גובש בהובלת עו"ד מרב גלבוע ועודד ריהן ממשרד ש. פרידמן.‏
הפגיעה הישירה סמוך למגדל המפרש, במהלך מבצע עם כלביאהפגיעה הישירה סמוך למגדל המפרש, במהלך מבצע עם כלביא
הפגיעה הישירה סמוך למגדל המפרש, במהלך מבצע עם כלביא
(צילום: מתוך הרשתות לפי סעיף 27 א')
ראש עיריית חיפה יונה יהב בירך על חזרת משרדי הממשלה למגדל: "זו בשורה חשובה לחיפה ולתושביה. הארכת חוזי השכירות ‏לשנים ארוכות וההשקעה המשמעותית בשדרוג המגדל הן הבעת אמון בחיפה ובעתידה. קריית ‏הממשלה היא עוגן משמעותי בעיר התחתית, והחזרה לפעילות מלאה תחזיר אלפי עובדים ‏ומבקרים ותסייע לעסקים באזור".‏
משפחת נזריאן, שמחזיקה במגדל, פועלת בישראל גם באמצעות קרן יונס וסוראיה נזריאן, ‏ותומכת בין היתר במוסדות וביוזמות בתחום האקדמיה, הבריאות, התרבות והחברה.‏