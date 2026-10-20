מגדל המפרש, שמשתרע על פני כ-31 אלף מ"ר, כולל 25 קומות מעל הקרקע ו-3 קומות חניון. הוא ‏נמצא בבעלות חברת נ.מ.נ.ב.ש, שבשליטת משפחת נזריאן מארה"ב. "מגדל המפרש הוא עבורנו הרבה יותר מעוד נכס נדל"ני", אומרת ד"ר שרון נזריאן, מבעלות ‏הבניין. "גם כשהבניין נאלץ להתפנות, ידענו שהשיבה אליו היא רק עניין של זמן. הקצבנו תקציב ‏ייעודי של 100 מיליון שקל נוספים כדי להחזיר אותו לשוכרים במצב טוב יותר מזה שהיה לפני ‏הפגיעה. אנחנו מאמינים בבניין, בעיר ובמדינה, ושמחים לראות שגם המדינה האריכה את חוזי ‏השכירות של משרדי הממשלה במגדל בעוד 16 שנים".‏