מה הופך תרומה להשקעה חברתית? בבנק דיסקונט מאמינים שהתשובה נמצאת בעיקר ביכולת לייצר שינוי לאורך זמן. כבר יותר משני עשורים ממקדת קבוצת דיסקונט את פעילותה למען הקהילה בקידום מוביליות חברתית, באמצעות חינוך והשכלה, בדגש על הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.

גלריה חברי הנהלת הבנק מארחים בקמפוס דיסקונט את פצועי צה"ל במסגרת תוכנית מנטורינג ( צילום: יח"צ דיסקונט )





מבחינת הבנק, מדובר בתפיסה אסטרטגית ולא בתרומות מזדמנות: שותפויות רב־שנתיות, עבודה על־פי מתודולוגיה סדורה ומדידה של תוצאות. "בחרנו להשקיע בחינוך והשכלה בפריפריה, במקום שבו ההזדמנות שאנחנו מעניקים משנה מציאות", אומרת ענת סיגמן, מנהלת האחריות החברתית בבנק דיסקונט. "כשנער נכנס למסלול 'הזנק דיסקונט', למשל, נפתחת בפניו דרך שלא בהכרח הייתה קיימת עבורו. כשהמסלול הזה מוביל אותו לסיים את הלימודים עם תעודת בגרות מדעית, משם לבחור מסלול באקדמיה ובהמשך להשתלב בתעסוקה איכותית – זו לא רק הצלחה אישית, זה מסלול משנה חיים גם למשפחתו של הנער".

צילום: ישראל הדרי

השותפות האסטרטגית עם עמותת "הזנק לעתיד" החלה לפני יותר מ־20 שנה, וממנה צמחה תוכנית "הזנק דיסקונט". העמותה מפעילה מגוון תוכניות לקידום חינוך והשכלה ולהעצמה אישית, ובהן מסלולים לתלמידי תיכון, לאקדמיה, להנדסאים, להייטק, למצוינות ולתעשייה. בין נתוני ההצלחה שמציגות התוכניות: 93% ממסיימי התיכון מגיעים לממוצע בגרות של 85 ומעלה באוריינטציה מדעית, ו־94% מבוגרי תוכנית ההנדסאים משתלבים בתעשייה.

צעירי התוכנית "הזנק דיסקונט" בטקס הענקת המלגות בקמפוס דיסקונט ( צילום: ישראל הדרי )





לצד השותפות עם "הזנק לעתיד", הוקמה קרן המלגות ע"ש ניסים אלג'ם ז"ל, שכיהן כסמנכ"ל בכיר בבנק, ובמסגרתה הוענקו עד כה מעל ל־4,000 מלגות לסטודנטים בהיקף של כ־20.5 מיליון שקל. "פעם בשנה, בטקס הענקת המלגות, אנחנו פוגשים את הצעירים והוריהם ושומעים מקרוב מה המשמעות של התמיכה הזו עבורם", מספרת סיגמן. "יש משפחות שמעולם לא חלמו על אקדמיה, ופתאום רואות את הילדים עומדים נרגשים על הבמה. פוגשים שם סטודנטים שאף אחד לא האמין שיגיעו ללימודים אקדמיים, ומדהים במיוחד לראות איך הם משקיעים בחזרה בקהילה שממנה הם צמחו".

הסיפורים שמאחורי השינוי

אירועי ה-7 באוקטובר הביאו להרחבה של העשייה. כבר בנובמבר 2023 הקימה קבוצת דיסקונט את "קרן אור", עם סכום התחלתי של 50 מיליון שקל, כדי לספק מענה הוליסטי ארוך־טווח לצורכי ילדים ונוער (10–18) שנפגעו בקווי העימות. המיזם נועד להשיב להם את הביטחון האישי והקהילתי, לסייע להם לחזור לתפקוד מיטבי ולהפוך למובילי שינוי בקהילה. הקרן - שפועלת באמצעות "הזנק לעתיד" ובשיתוף הרשויות ואנשי חינוך - מציעה סדנאות חוסן, תמיכה לימודית, פעילויות העשרה ופיתוח מנהיגות, תוך שימוש גם במדידה מקצועית של האפקטיביות, בין היתר באמצעות מכון סאלד.

עד כה השתתפו בפעילויות של הקרן כ־13,500 ילדים ובני נוער, ב־55 בתי ספר ובשמונה רשויות ומועצות. רוני לוי־קמחי, סמנכ"לית וראש חטיבת משאבי אנוש בבנק דיסקונט מספרת: "אנחנו יורדים לשטח, נפגשים עם הצוותים החינוכיים, הרשויות, ההורים ובני הנוער, ומלווים אותם מקרוב. הקשר האישי איתם חשוב לנו, וזה חלק ממה שמייצר את האקס־פקטור שלנו, שמעבר לתרומה כספית".

צילום: רמי זרנגר

מאחורי המספרים עומדים סיפורים אישיים מרגשים. סיגמן מספרת על ילדה שבעקבות טראומת המלחמה החלה לגמגם, ובמסגרת סדנת הפודקאסטים של "קרן אור" היא אזרה אומץ להתיישב מול מיקרופון: "היא ישבה מול המראיין ופשוט סיפרה את הסיפור שלה באופן רהוט, כשכל קשיי הדיבור שלה פשוט נעלמו".

לדברי לוי־קמחי, אחת התוצאות המשמעותיות היא שבני הנוער עצמם מובילים שינוי: "היום הנוער שלוקח חלק בפעילות הקרן בשלב של בניית הנהגה, הם מחזירים לקהילה, מפעילים מיזמים בעצמם ומעבירים את הטוב הלאה – והם בעיניי חלק מהניצחון שלנו אחרי ה־7 באוקטובר".

עובד דיסקונט מעביר סדנת השכלה פיננסית לילדי "קרן אור" ( צילום: יח"צ דיסקונט )





החיבורים שיוצרים את השלם

אחד המאפיינים הבולטים של העשייה בבנק הוא גם היכולת לחבר בין גופים וארגונים ולייצר באמצעותם מענה רחב יותר. כך, למשל, נוצר חיבור בין "אלומות אור" ל"פעמונים" לקידום אוריינות פיננסית בחינוך המיוחד. ב"חמ"ל דיסקונט", שהוקם במחלקת השיקום בבית החולים שיבא בשיתוף עמותת "נותנים תקווה", נוצר על ידי הבנק חיבור נוסף, הפעם עם "הזנק לעתיד". מה שהחל כמענה לצרכים המיידיים של פצועי מלחמה, התפתח למעטפת הכוללת הכשרות, מנטורינג, ייעוץ לימודי ותעסוקתי וליווי בדרך ללימודים ולעולם העבודה.

סיגמן מספרת, למשל, על פצוע שבמסגרת המיזם הוצמד לו מנטור, חבר הנהלת הבנק. הפצוע עסק עוד לפני גיוסו בעיצוב תכשיטים, והליווי האישי סייע לו להרים את העסק מחדש. "לאט לאט הבחור עשה את זה ואף מעבר למצופה. היום הוא כבר מוכר בכל מקום, גם בירידים המתקיימים בקמפוס דיסקונט, ועם הקשרים שיצר באמצעות הבנק הוא פתח נקודות מכירה במקומות רבים נוספים".

החיבורים הללו מצטרפים לעוד שורת שותפויות של דיסקונט עם ארגונים שונים: "טק קריירה" – קידום צעירים יוצאי אתיופיה בהייטק, במסגרת שותפות הנמשכת כעשור; "אינקלו" – קידום מסגרות של חינוך מכיל; "אלומות אור" – קידום אוריינות פיננסית בחינוך המיוחד; תמיכה בתנועת "כנפיים של קרמבו"; תמיכה אסטרטגית ממושכת בשני תיכונים מרשת "דרכא" באשקלון ובג'וליס; ו"אופנים" – מיזם החושף ילדי פריפריה לתחומי המדעים והטכנולוגיה.

פצועי צה"ל בנופש בים המלח בליווי מתנדבי דיסקונט עם עמותת "נותנים תקווה" ( צילום: יח"צ דיסקונט )





מבחינת הבנק, התרומות הכספיות והחיבור בין המשאבים והארגונים הם רק חלק מהתמונה. העובדים והמנהלים עצמם הם משאב מרכזי בעשייה החברתית: הם משתלבים במיזמים, מעבירים סדנאות להשכלה פיננסית, מעניקים מנטורינג אישי ומתנדבים לאורך השנה.

"יש משמעות גדולה לשילוב העובדים שלנו בכל אחד מהמיזמים. ההשכלה הפיננסית היא הבסיס להצלחה בהתנהלות הפיננסית בחיים הבוגרים", מסבירה סיגמן. מעורבות העובדים היא חלק מהיכולת להפוך את הידע, הניסיון וההון האנושי של הבנק למשאב עבור הקהילה.

"אנחנו רואים את הקהילה שלנו כחלק בלתי נפרד מדיסקונט", מסכמת לוי־קמחי. "המחויבות שלנו היא להבטיח שילדים, לא משנה מאיפה – תל אביב, נתיבות או קריית שמונה – יזכו להזדמנות שווה לפרוץ קדימה".